Další konec v Bohemians. Hůlku čeká po letech změna, už podepsal v Liberci

Rozhodl se po osmi a půl letech na jednom místě pro změnu. Obránce Lukáš Hůlka opustí Bohemians nejpozději v létě poté, co mu vyprší v klubu současný kontrakt. Na novém se s vedením nedohodl a podle informací deníku Sport a webu iSport podepsal smlouvu s platností od začátku července v Liberci. Zprávu zveřejnil jako první server inFotbal.cz.

Podle redakčních zdrojů k tomu směřovalo už dlouho. Bohemians chtěli pochopitelně Hůlku udržet v kádru a po podzimní části sezony mu nabídli možnost prodloužení stávajícího kontraktu. „Probíhají jednání, je to mezi ním a vedením,“ uvedl ještě v pondělí trenér Jaroslav Veselý.

Kapitán „klokanů“ však už před Vánocemi dal vedení klubu najevo, že má jiné plány. Zájem o něj projevil Liberec, s nímž 30letý hráč už podepsal dohodu s tím, že jaro odehraje ještě v Bohemians.

„Tuhle variantu si určitě dokážu představit. Bohemka je klub, který už tohle v minulosti zvládl. Na druhou stranu na rovinu říkám, že tomu budu přihlížet víc než v minulosti. Nebudu tak tolerantní, jak jsem byl. Vždy se rozhodnu pro hráče, u kterého vidím, že chce tady hrát,“ líčil Veselý v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.

Přesto se Liberec nevzdává varianty, že by získal Hůlku už v tomto přestupovém období. Trenér Radoslav Kováč nemá k dispozici zraněné stopery Jana Knapíka a Šimona Gabriela, navíc se mu pro nejbližší ligové kolo vykartoval Ange N´Guessan. „Je to jeden z postů, kterým se zaobíráme,“ přiznal sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie. A to i přes fakt, že do týmu už přišel Augustin Drakpe z druhé nizozemské ligy.

Pro Bohemians jde o další nepříjemnou zprávu. Ještě před startem zimní přípravy přišli o tři obránce. Matěj Hybš zamířil do Mladé Boleslavi, Adam Kadlec do Plzně a Vlasij Sinjavskij do ostravského Baníku. Do kádru trenéra Veselého přibyli akorát Milan Havel s Davidem Lischkou a smlouvu prodloužil stoper Jan Vondra.

Navíc otazník visí nad útočníkem Júsufem Hilálem, jemuž stejně jako Hůlkovi vyprší kontrakt po konci této sezony. „Má nějaké představy a musí si vše vyřešit s vedením,“ prohodil Veselý.

Hůlka přišel do Bohemians v létě 2017 z Mladé Boleslavi. Nejprve na hostování, ale za „klokany“ nakonec odehrál dohromady 236 zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž zaznamenal bilanci sedmnácti gólů a sedmi asistencí. Nyní dělal kapitána týmu a ve všech utkáních této sezony naskočil v základní sestavě.

Hůlkova ligová čísla

  • Počet sezon: 10
  • Odehrané zápasy: 265
  • V základní sestavě: 255
  • Příchod z lavičky: 3
  • Stažený ze hry: 7
  • Průměr minut na zápas: 88,5
  • Výhry: 91
  • Remízy: 66
  • Prohry: 108
  • Góly: 18
  • Žluté karty: 24
  • Průměr žlutých karet na sezonu: 2,4
  • Červené karty: 0

Lukáš Hůlka v Bohemians

  • Zápasy: 236
  • Góly: 17
  • Asistence: 7
  • Žluté karty: 22
  • Červené karty: 0

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

