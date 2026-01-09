Další konec v Bohemians. Hůlku čeká po letech změna, už podepsal v Liberci
Rozhodl se po osmi a půl letech na jednom místě pro změnu. Obránce Lukáš Hůlka opustí Bohemians nejpozději v létě poté, co mu vyprší v klubu současný kontrakt. Na novém se s vedením nedohodl a podle informací deníku Sport a webu iSport podepsal smlouvu s platností od začátku července v Liberci. Zprávu zveřejnil jako první server inFotbal.cz.
Podle redakčních zdrojů k tomu směřovalo už dlouho. Bohemians chtěli pochopitelně Hůlku udržet v kádru a po podzimní části sezony mu nabídli možnost prodloužení stávajícího kontraktu. „Probíhají jednání, je to mezi ním a vedením,“ uvedl ještě v pondělí trenér Jaroslav Veselý.
Kapitán „klokanů“ však už před Vánocemi dal vedení klubu najevo, že má jiné plány. Zájem o něj projevil Liberec, s nímž 30letý hráč už podepsal dohodu s tím, že jaro odehraje ještě v Bohemians.
„Tuhle variantu si určitě dokážu představit. Bohemka je klub, který už tohle v minulosti zvládl. Na druhou stranu na rovinu říkám, že tomu budu přihlížet víc než v minulosti. Nebudu tak tolerantní, jak jsem byl. Vždy se rozhodnu pro hráče, u kterého vidím, že chce tady hrát,“ líčil Veselý v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Přesto se Liberec nevzdává varianty, že by získal Hůlku už v tomto přestupovém období. Trenér Radoslav Kováč nemá k dispozici zraněné stopery Jana Knapíka a Šimona Gabriela, navíc se mu pro nejbližší ligové kolo vykartoval Ange N´Guessan. „Je to jeden z postů, kterým se zaobíráme,“ přiznal sportovní ředitel Slovanu Theodor Gebre Selassie. A to i přes fakt, že do týmu už přišel Augustin Drakpe z druhé nizozemské ligy.
Pro Bohemians jde o další nepříjemnou zprávu. Ještě před startem zimní přípravy přišli o tři obránce. Matěj Hybš zamířil do Mladé Boleslavi, Adam Kadlec do Plzně a Vlasij Sinjavskij do ostravského Baníku. Do kádru trenéra Veselého přibyli akorát Milan Havel s Davidem Lischkou a smlouvu prodloužil stoper Jan Vondra.
Navíc otazník visí nad útočníkem Júsufem Hilálem, jemuž stejně jako Hůlkovi vyprší kontrakt po konci této sezony. „Má nějaké představy a musí si vše vyřešit s vedením,“ prohodil Veselý.
Hůlka přišel do Bohemians v létě 2017 z Mladé Boleslavi. Nejprve na hostování, ale za „klokany“ nakonec odehrál dohromady 236 zápasů napříč všemi soutěžemi, v nichž zaznamenal bilanci sedmnácti gólů a sedmi asistencí. Nyní dělal kapitána týmu a ve všech utkáních této sezony naskočil v základní sestavě.
Hůlkova ligová čísla
- Počet sezon: 10
- Odehrané zápasy: 265
- V základní sestavě: 255
- Příchod z lavičky: 3
- Stažený ze hry: 7
- Průměr minut na zápas: 88,5
- Výhry: 91
- Remízy: 66
- Prohry: 108
- Góly: 18
- Žluté karty: 24
- Průměr žlutých karet na sezonu: 2,4
- Červené karty: 0
Lukáš Hůlka v Bohemians
- Zápasy: 236
- Góly: 17
- Asistence: 7
- Žluté karty: 22
- Červené karty: 0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu