Hrošovský v akci za Plzeň! Návrat jak za Vrby, bizarní strkanice mezi hráči soupeře

Velký návrat: Hrošovský je osobnost celé ligy a nejde to jen „dohrát“. Co Jedlička a Krčík? • Zdroj: isportTV
Patrik Hrošovský je novou posilou Plzně
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Po téměř sedmi letech se vrátil do klubu, kde odstartoval výtečnou kariéru. Patrik Hrošovský (33) den po příjezdu k plzeňské výpravě a podpisu nové smlouvy vyběhl na hřiště. V rámci herního kempu v Benidormu nastoupil s kapitánskou páskou proti Luganu. Zápas hraný netradičně na tři třetiny opepřila i málo vídaná strkanice mezi hráči švýcarského celku.

Patrik Hrošovský má za sebou hektické období. Ve čtvrtek dopoledne dostal svolení k přestupu do Plzně a rozloučil se s Genkem po dopoledním tréninku ve španělské Marbelle. Následně se přesunul k výpravě západočeského celku do zhruba 600 kilometrů vzdáleného Benidormu. Večer už si připíjel s Adolfem Šádkem na návrat do klubu téměř po sedmi letech.

Když Hrošovský v roce 2019 opouštěl Viktorii a mířil do Belgie, poslední den v Doosan Areně přinesl svým spoluhráčům i zaměstnancům klubu malý dárek - zelenou láhev sektu se svou fotkou a podpisem. Teď nastal čas, aby lahev společně se západočeským bossem otevřeli.

„Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já jí teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ uvedl slovenský reprezentant poté, co přicestoval za týmem.

Podepsal smlouvu na rok a půl se vzájemnou opcí, v pátek dopoledne už vyběhl na hřiště. V přípravě proti Luganu odehrál v úvodní jedenáctce 67 minut s kapitánskou páskou na ruce. Do týmu okamžitě zapadl - v systému 4-2-3-1 nastoupil uprostřed zálohy vedle Matěje Valenty, před nimi operoval uzdravený talent Jiří Panoš.

Hrošovský vypadal, jako kdyby se vrátil v čase - stejně jako v plzeňské éře za Pavla Vrby se staral o rozehrávku, řídil střed pole, bral si standardky a nebezpečně centroval. Rozehřívací minuty po návratu na západ Čech zvládl s přehledem a je jasné, že by měl jako jeden z nejzkušenějších hráčů patřit k oporám týmu.

Nucené střídání Dweha

Zápas proti Luganu nabídl i vyhrocené situace. V 61. minutě došlo v zápase v Benidormu hraném v blízkosti hotelu, kde mají základnu oba páteční soupeři, na první strkanici. Hlavním aktérem byl za Plzeň stoper Sampson Dweh. Sudí na několik minut přerušil zápas a donutil obránce předčasně střídat, do akce šla zimní posila z Karviné Dávid Krčík.

V 72. minutě došlo i na hodně bizarní scénu, kdy se do sebe pustili dva hráči Lugana. Kevin Behrens z ničeho nic vrazil do svého spoluhráče Gerogiose Koutsiase. Tvrdě ho srazil k zemi, poté se raději nechal vystřídat.

Zápas se na základě domluvy obou týmů hrál 3x45 minut, Viktoria nakonec zvítězila 4:2. Skórovaly za ni i tři nové tváře - navrátilec z hostování v Olomouci Daniel Vašulín, obránce z Bohemians Adam Kadlec a Alexandr Sojka, jenž se vrátil z Hradce Králové.

