Plzeň na startu přípravy: lídr je zpátky, Panošovy finty. Góloví nováčci i chaos

Jonáš Bartoš
Chance Liga
V pátek dopoledne odehrála Plzeň úvodní přípravu roku.  Na soustředění ve španělském Benidormu zdolala švýcarské Lugano 4:2. V netradičním formátu utkání hraném na 3x45 minut se poprvé po návratu do plzeňského dresu zapojil Patrik Hrošovský, nastoupily i další nové tváře. Co příprava v rozběhnutém herním kempu ukázala?

Hrošovský lídrem

Ve čtvrtek večer dorazil za plzeňskou výpravou po doladění přestupu z belgického Genku, druhý den ráno šel s kapitánskou páskou na plac. V případě výkonu Patrika Hrošovského (33) se zastavil čas. Slovenský polař vypadal v podobné formě i kvalitě, jako když klub před necelými sedmi lety opouštěl. Okamžitě na sebe vzal roli lídra, rozjížděl akce a dirigoval své nové parťáky. Zdá se, že do týmu zapadne velmi rychle.

Góly nových tváří

V plzeňské sestavě se úspěšně protočilo několik nových tváří. Daniel Vašulín po návratu z hostování v Olomouci začal druhou kapitolu v Plzni gólem na 1:0. Po rohovém kopu skóroval obránce z Bohemians Adam Kadlec, třetí branku Viktorie obstaral Alexadr Sojka, navrátilec z Hradce. Trefil se i Christophe Kabongo, jenž bojuje o vyšší herní vytížení. Všichni musí dělat trenéru Hyskému velkou radost.

Panošovy finty

Nastává pro něj velmi důležitý rok – potřebuje ukázat, že obří potenciál promění ve velké výkony na nejvyšší úrovni. Proti Luganu nastoupil na podhrotu, doplňoval Daniela Vašulína a za zády měl Matěje Valentu s Patrikem Hrošovským. Osmnáctiletý záložník vyšvihl několik zajímavých akcí – třeba krásné uvolnění patičkou do šance pro Cheicka Souarého, netradiční změny směru i nebezpečné centry. Jeho finty a fotbalové dovednosti jsou v českém prostředí vysoce nadstandardní.

Intenzita s rizikem

Ve větrném počasí bylo vidět, co po týmu Hyský se svými spolupracovníky chce. Driluje výchozí rozestavení 4-2-3-1 s vysokou intenzitou, napadáním a presinkem už od soupeřovy rozehrávky. Vašulín s Panošem spouštěli presink, vysoké postavení drželi i krajní obránci Havel se Souarém. Plzeň chce být dominantní a ofenzivní, což přináší i svá rizika – Lugano dalo dvě branky a mělo i další gólovky, směrem dozadu se musí náročný způsob hry ještě hodně dopilovat.

Chaos u soupeře

Závěr druhé třetiny zápasu hraného netradičně na 3x45 minut přinesl chaotické scény v týmu soupeře. Kevin Behrens bez většího důvodu srazil k zemi svého spoluhráče a raději šel střídat, bizarní scénu sledovali všichni s naprostým údivem. Chvíli předtím došlo ke strkanici, v níž hrál hlavní roli plzeňský stoper Sampson Dweh a sudí ho poslal předčasně střídat. Přípravné duely přináší zvláštní momenty, ale šarvátky mezi hráči z jednoho týmu jsou opravdu výjimečné.

