Co dnes dělají fotbalisté, kvůli nimž létaly miliony: malíř pokojů, důchodce i rozvoz krve
Tehdejší přestupní ceny se čistě matematicky krčí hodně hluboko pod těmi dnešními. Sto milionů, které složila Sparta za Matyáše Vojtu, vypadá z pohledu přelomu století jako vesmírné číslo. Jenže pak se do toho připlete inflace a zjistíme, že třeba 30 milionů na Dragišu Biniče z roku 1991 vydá za nějakých 130 milionů dnešních… Co dnes dělají hráči, kteří lámali přestupové rekordy v devadesátých letech minulého a nultých tohoto století?
Szilárd Németh (Slovensko)
- 48 let
- 1997, ze Slovanu Bratislava do Sparty
- 35 milionů korun
Spolu se synem se v roce 2023 přestěhoval do Prahy, protože mladý Benjamin (2007) se zkoušel prosadit v mládežnickém výběru Slavie. Syn je zpátky na Slovensku, v Žilině, táta Szilárd však ještě zůstal v Praze, kde má do léta 2026 smlouvu jako trenér ve Footbal Talent Academy Praha. Ta jako svou koncepci uvádí „Výchovu fotbalové mládeže podle západoevropských standardů, zejména v duchu myšlenek holandského a španělského fotbalu.“
Dragiša Binič (Jugoslávie)
- 64 let
- 1991, z CZ Bělehrad do Slavie
- 30 milionů korun
Do kabiny nosil pistoli, novináře chtěl zmlátit za článek jeho kolegy. Horká balkánská krev. Teď už si užívá důchodu. Ano, někdejšímu obřímu přestupovému hitu už je 64 let… Pochází z vesnice nedaleko středosrbského města Kruševac. Částečně žije tam, trochu v Kruševaci, někdy v Bělehradě. Po kariéře se občasně věnoval skautingu a konzultacím, spíš však nahodile. Dříve se věnoval politice, coby podporovatel Srbské strany příslibu se vymezoval vůči přijímání uprchlíků, nyní už není na tomto poli aktivní.
Václav Svěrkoš
- 42 let
- 2007, z Mönchengladbachu do Baníku
- 30 milionů korun
Už je to dlouho, co se Václav Svěrkoš vrhnul na kariéru agenta. Jeho společnost Sports & Councelling zrealizovala v poslední době například přestup Lukáše Sadílka ze Sparty do Górniku Zabrze, řeší i Filipa Panáka, Jakuba Lapeše, Michala Frydrycha... Žije v centru Ostravy, takže nejčastěji je samozřejmě vídáván na zápasech Baníku, jehož je stále velkým fanouškem. Udržuje vztah i se členy ultras, baví ho MMA. Občas chodí do studia Nova Sport jako expert na bundesligu.
Lukáš Zelenka
- 46 let
- 2001, z Anderlechtu do Sparty
- 26 milionů korun
Do září loňského roku pracoval jako šéftrenér mládeže a trenér přípravky ve středočeském Mratíně. To se ale změnilo. Někdejší záložník, talentem srovnávaný s Tomášem Rosickým, se vydal jiným směrem. „Poprvé v životě jsem začal pracovat, abych měl náplň. Rozvážím krev, zajišťuju převoz krve pro firmu Agel,“ napsal pro web iSport. Po práci se věnuje dcerám a hraje exhibičně fotbal.
Zdeněk Pospěch
- 47 let
- 2005, z Baníku do Sparty
- 20 milionů korun
V profesionálním fotbale se neangažuje, s SFC Opava již nemá nic společného. V sedmačtyřiceti letech však Zdeněk Pospěch pořád válí na hřišti, v dresu MFK Kravaře je lídrem. Tým vede pátou ligu a přemlouvá jej, ať pokračuje i po postupu v divizi. Určitě by na to měl, je ve formě a na podzim vstřelil v krajském přeboru šest gólů. Mimo to se někdejší fantastický pravý bek nejvíc věnuje početné rodině a realitnímu trhu. Účastní se také amatérských závodů horských kol.
Miroslav Matušovič
- 45 let
- 2005, z Baníku do Sparty
- 23 milionů korun
Dlouho byl synonymem pro fotbalový Havířov, odkud pochází. Po letech však Miroslav Matušovič domovinu opustil a stal se trenérem třetiligových Hranic na Moravě. Nováček si vede slušně, přezimovává na třináctém místě z osmnácti. Matušovič zároveň působí jako expert Oneplay Sport ve studiích, někdy i na hrací ploše. Třeba v Karviné. Rovněž se hodně věnuje individuálním tréninkům jedenáctiletého syna Matyáše, který už druhým rokem působí v mládeži Sparty, a hraje v sedmé lize za Všenorský SK.
Adam Hloušek
- 37 let
- 2009, z Jablonce do Slavie
- 25 milionů korun + 2 hráči za cca 10 milionů
V únoru 2023 vyhlásil bankrot způsobený velkými dluhy. Ty nasekal kvůli závislosti na gamblerství. Veřejně přiznal svou nepříjemnou situaci těsně před dražbou rodinného domu svých rodičů v Semilech, jímž ručil bývalému spoluhráči Ondřeji Čelůstkovi. Dalším věřitelem byl například Tomáš Necid, souhrnné pohledávky dělaly kolem jedenácti milionů korun.
V té době byl na soupisce Zlína, ovšem kvůli zranění ani netrénoval. Tehdejší trenér klubu Pavel Vrba prohlásil. „Co je s Hlouškem? Nevím, jestli je na marodce nebo někde v Brazílii na pláži. Viděl jsem ho na začátku a pak se ztratil. Od té doby ho někdo hledá a já to nejsem. Touto cestou ho pozdravuju.“
Výrok vyzníval v tom smyslu, že po Hlouškovi jdou vymahači. Hráč se ozval redakci Sportu a poskytl rozhovor, kde toto vyvracel. „Teď to vypadá, že jsem nějaký gauner na útěku, po kterém někdo jde. Že se bojím a schovávám, utíkám před odpovědností, před svými problémy. Jenže to vůbec není pravda, tak to prostě není. Nikdo mě nehledá, já se ani před ničím neschovávám.“
V současnosti pracuje v autodopravě a splácí dluhy. „Dělám maximum pro to, abych vydělával a peníze chodily do kapsy mým věřitelům. Je to docela řehole, ale užívám si to,“ nechal se slyšet. Podle daňového přiznání za rok 2024 činil jeho čistý měsíční příjem 62 427 Kč.
Martin Zbončák
- 50 let
- 2003, z Liberce do Sparty
- 23 milionů korun
Levák, který přestoupil z Liberce do Sparty v roce 2002 za 23 milionů, vyhrál s letenskými titul. Zahrál si také za Slavii, v Rusku a Řecku, profesionální cestu uzavřel v roce 2010 na Vyšehradě. Poté se vrhnul na trénování, v letech 2021 až 2023 byl hlavním koučem Třince, který převzal po Františku Strakovi, o necelé dva roky později se však s klubem dohodl na předčasném ukončení spolupráce. Poté se opět vrátil k jeho mládeži, nyní je šéftrenérem klubové akademie.
Václav Koloušek
- 49 let
- 2004, z Liberce do Slavie
- 19 milionů korun
Tvůrce hry, ale také složitý borec do kabiny, prorazil v Liberci, odkud ho Sparta vykoupila v roce 2004 za 19 milionů. Zahrál si také v Itálii, Slavii, vyhrabal se z akutní leukémie. Nyní chodí kopat za veterány Sparty, za bohdanečský tým Garda, který jezdí na turnaje po Evropě. Pro tn.cz uvedl, že pracuje mimo fotbal, v jedné rodinné firmě a je spokojený.
Miroslav Slepička
- 44 let
- 2005, z Liberce do Sparty
- 25 milionů korun + Jan Holenda + 50 % z dalšího transferu
V roce 2005 koupila Sparta útočníka z Liberce, za Miroslava Slepičku vysázela 25 milionů korun. Forvard zaujal v přípravě. Dokonce se psalo: Letenští mají svého Baroše. Jenže v prvním půlroce dal jen dva góly a nikdy se nestal jasným lídrem. Se Spartou vyhrál jen jednou pohár. V poslední době se ukazuje spíše jako bojovník MMA, kariéru ukončil.
Radim Nečas
- 56 let
- 1992, z Baníku do Slavie
- 25 milionů korun
Když ho v roce 1992 koupila Korbelova Slavia za 25 milionů korun, byl to jasně nejdražší přestup v rámci české ligy. Cenově srovnatelný se stomilionovými přestupy dneška. Nakonec to nebyl propadák, ale ani majstrštyk. Stal se trenérem, v nedávných letech působil jako šéftrenér české reprezentace plážového fotbalu a zároveň trenér reprezentačního družstva žen. Poté trénoval třetiligovou Českou Lípu, od prosince je hlavním trenérem rovněž třetiligového Motorletu.
Pavel Fořt
- 42 let
- 2003, z Plzně do Slavie
- 23 milionů korun
Plzeňský odchovanec odcházel za velké peníze do Slavie před 23 lety, v Edenu odehrál s přestávkou pět sezon. Poprask vzbudil na jaře 2016, kdy se z pozice volného amatéra vrátil do ligy v Plzni a pomohl mateřskému klubu k titulu. V současné době trénuje v akademii Viktorie, stále mu to kope také na hřišti. V Křimicích hraje divizi i ve 42 letech (4. liga), podzim završil dvěma góly proti Milínu. Stále umí střílet branky a v nižší soutěži vyniká i proti mnohem mladším a rychlejším hráčům.
Milan Pacanda
- 47 let
- 2004, z Brna do Sparty
- 28 milionů korun + 25 % z prodeje
Obrovský talent, který měl dobýt fotbalový svět. „Nejlepší hráč, kterého jsem poznal,“ řekl o subtilním útočníkovi Petr Švancara, jeho spoluhráč a kamarád ze Zbrojovky. Jenže „Paciho“, rychlonohého elegantního technika, nepustilo v kariéře daleko zdraví a vlastní hlava. Ovládali ho démoni hazardu, alkoholu, rozvedl se, nasekal milionové dluhy. Dohrával v nižších soutěžích na Brněnsku a živí se rukama. Dělal malíře pokojů nebo v hotelovém baru.
Libor Došek
- 47 let
- 2005, z Liberce do Sparty
- 25 milionů korun
Samá ruka, samá noha. A ostrý loket, vyprávěli by vám obránci o tvrdých soubojích s dvoumetrovým hroťákem. Člen známé brněnské fotbalové rodiny střílel góly v Liberci, ve Spartě, v Brně, v Teplicích či ve Slovácku. Po skončení kariéry se vrátil do Zbrojovky, kde dělal devět let vedoucího mužstva. Loni v létě se funkce vzdal. „Cítím, že nastal čas na změnu,“ oznámil Došek, s nímž se klub oficiálně rozloučil před utkáním druhé ligy s Prostějovem.
Jan Polák
- 44 let
- 2002, z Brna do Liberce
- 22 milionů korun
Dotáhl to daleko. Přestupem do Liberce to teprve začalo. Pracovitý střední záložník působil léta v zahraničí, zažil dobré štace v Norimberku, Anderlechtu Brusel a ve Wolfsburgu. Po třicítce se vrátil do Česka, aby znovu oblékl dres brněnské Zbrojovky. Tam už to tak slavné nebylo, nakonec si ještě zahrál druhou ligu za Prostějov. Dnes je zpátky v mateřském klubu, ve Zbrojovce působí v managementu jako člen sportovního úseku a nejbližší spolupracovník manažera Martina Jiránka.
Richard Dostálek
- 51 let
- 1998, z Brna do Slavie
- 20 milionů korun
Trenéři milovali jeho dřinu pro tým, vytrvalost, píli i herní kvalitu. Nejvíc toho odehrál v Brně a ve Slavii, kde se po rozpačitějším rozjezdu stal oporou a vykopal si tehdy lukrativní angažmá v ruské Kazani. Zahrál si i druhou německou ligu za Aue, divizi za Líšeň a končil „doma“ ve Zbrojovce. Následně se vydal na trenérskou dráhu. V Brně vedl mužstvo v první lize, zažil s ním sestupy i suverénní postup z druhé nejvyšší soutěže. Po štaci ve Vyškově si ho vytáhl Jan Kameník jako asistenta do Slovácka. Na začátku listopadu 2025 byli oba odvoláni. Od té doby je bez angažmá.
Petr Švancara
- 48 let
- 2000, z Brna do Slavie
- 23 milionů korun
Bohém „Švanci“, věčný rebel, fotbalová hračička a milovník zábavy. Na hřišti i mimo. Peníze a život v Praze mu na čas zamotaly hlavu, jeho životospráva měla k ideálu daleko. Proto to nedotáhl dál než k 59 gólům v české lize a jedinému zahraničnímu angažmá, a to ve slovenském Interu Bratislava. Našel se v showbyznysu, kde se uchytil jako bavič, herec, moderátor, glosátor. Má své pořady, stala se z něj společenská celebrita. O večírky tak nepřišel. Je populárnější než jako fotbalista. O práci v milované Zbrojovce po změně majitele paradoxně přišel.
Zbyněk Pospěch
- 43 let
- 2005, ze Slovácka do Sparty
- 20 milionů korun
- 2006, ze Sparty do Liberce
- 22 milionů korun
Žil extrémně divoký život, který mu rovněž neumožnil dokázat ve fotbale to, na co měl talent. V otevřené zpovědi pro projekt Bez frází přiznal mnoho hříchů v čele s alkoholismem, nevěrami, pobytem v psychiatrické léčebně, obrovskými dluhy. Chtěl se stát odstrašujícím příkladem pro mladé. Už pár let prý abstinuje. V Opavě vedl dva a půl roku jako kouč a asistent tamní rezervu SFC, ovšem v prosinci 2024 byl z funkce odvolán. Pikantní je, že šéfem sportovního úseku Martinem Latkou, bývalým spoluhráčem ze Slavie. „Řekl jsem do novin, že kluky berou jako poslední póvl, a za to jsem byl vyhozený,“ postěžoval si bývalý útočník.