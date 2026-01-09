Bizár v přípravě Plzně. Soupeř napadl spoluhráče: Buď zticha, ty... Problém měl už v Německu

Předplatné

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě přiřítil k Jorgosi Kutsiasovi, bez zjevného důvodu ho srazil k zemi a zahrnul ho urážkami.

„Buď zticha, ty malej zmetku,“ křičel Behrens podle internetového vydání listu Blick. Od ležícího Kutsiase ho oddělil další spoluhráč Uran Bislimi. Po zvláštní hádce Behrens zamířil k postranní čáře a nechal se vystřídat. Důvody jeho výbuchu nejsou známy. Vedení Lugana později v prohlášení událost odsoudilo a uvedlo, že ji interně vyřeší a oba hráče případně potrestá.

Behrens v 51. minutě vyrovnal na 1:1. Lugano nakonec s plzeňskými fotbalisty prohrálo 2:4.

Čtyřiatřicetiletý německý útočník přišel do švýcarského klubu loni z Wolfsburgu. Během angažmá v bundesligovém celku způsobil Behrens rozruch předloni v září, kdy na autogramiádě odmítl podepsat dres ve speciální edici s barvami duhy. „Nebudu podepisovat takové gayovské kraviny,“ poznamenal podle Bildu. Později se za svůj výrok omluvil.

