Předplatné

Preciado míří do Brazílie. Sparta dostane zhruba dvojnásobek ceny, za kterou přišel

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kuchta a Rrahmani v ohrožení: Vojta od léta jasná jednička útoku Sparty? A co Birmančevič? • Zdroj: iSport.tv
Sparťan Angelo Preciado v duelu proti Olomouci
Útočník Sparty Veljko Birmančevič objímá parťáka Angela Preciada
Angelo Preciado dostal žlutou kartu za simulování
Angelo Preciado v nadějné pozici podklouzl a skončil na zemi
Angelo Preciado dostal žlutou kartu za simulování
Angelo Preciado v souboji s Jiřím Fleišmanem
Slávistický útočník Vasil Kušej se probíjí mezi dvojicí sparťanů
20
Fotogalerie
paš
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Spartu zřejmě opustí držitel ligového zlata, vítěz domácího poháru i účastník Ligy mistrů. Záložník Angelo Preciado míří do brazilského klubu Atlético Mineiro, o čemž informoval jako první web uol.com. Transfer má být definitivně potvrzený během víkendu.

Preciada čeká ještě zdravotní prohlídka v Brazílii. Pokud ji splní, odchodu nebude nic bránit. Letenští se už dohodli s Atlétikem na přestupové částce, podle portálu inFotbal.cz obdrží kolem pěti milionů eur, v přepočtu asi 121 milionů korun. Jde zhruba o dvojnásobnou cenu, než za kterou hráč dorazil do Prahy před dvěma a půl lety.

Ekvádorský reprezentant přestoupil do Sparty z belgického Genku, aby po první mistrovské sezoně pod trenérem Priskem zvýšil konkurenci pro Jana Mejdra a Tomáše Wiesnera. Preciado se stal okamžitě jedničkou, což platilo i na podzim po loňském návratu dánského kouče.

Dynamický hráč odehrál v rudém dresu za dvě a půl sezony dohromady 67 soutěžních zápasů s bilancí čtyř gólů a dvanácti asistencí. Z pohledu kvality v české lize rozhodně zaujal a podal také velmi povedené výkony na evropské scéně. Přesto během letenského angažmá budil rozpaky. Pozici v týmu ohrozil dvěma červenými zkraty na jaře 2024 nebo opakovanými nedorazy do defenzivy.

O Preciada, který má aktuálně tržní hodnotu podle renomovaného webu Transfermarkt přes devadesát milionů korun, byl zájem už v minulosti. Sparta na něj obdržela před rokem a půl konkrétní nabídku z Evertonu, ale nedala mu svolení odejít. To se nyní podle všeho změnilo.

V tomto přestupovém období půjde zatím o čtvrtý odchod z letenského týmu. Útočník Kevin-Prince Milla bude na jaře hostovat v pražské Dukle, záložník Dominik Hollý zase stráví půl roku v Jablonci a středopolař Lukáš Sadílek si vyzkouší první zahraniční angažmá v Górniku Zabrze. Ani jeden z nich však nepatřil na podzim do základní sestavy. Preciado ano.

V této sezoně naskočil dohromady do třiadvaceti zápasů, z toho sedmnáctkrát začal od první minuty. Mezi Priskeho další varianty na pozici pravého záložníka patří Pavel Kadeřábek a Martin Suchomel, který však na podzim dostal přes 500 minut v třinácti startech.

Zareaguje sportovní úsek ještě na ztrátu Preciada?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů