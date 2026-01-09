Preciado míří do Brazílie. Sparta dostane zhruba dvojnásobek ceny, za kterou přišel
Spartu zřejmě opustí držitel ligového zlata, vítěz domácího poháru i účastník Ligy mistrů. Záložník Angelo Preciado míří do brazilského klubu Atlético Mineiro, o čemž informoval jako první web uol.com. Transfer má být definitivně potvrzený během víkendu.
Preciada čeká ještě zdravotní prohlídka v Brazílii. Pokud ji splní, odchodu nebude nic bránit. Letenští se už dohodli s Atlétikem na přestupové částce, podle portálu inFotbal.cz obdrží kolem pěti milionů eur, v přepočtu asi 121 milionů korun. Jde zhruba o dvojnásobnou cenu, než za kterou hráč dorazil do Prahy před dvěma a půl lety.
Ekvádorský reprezentant přestoupil do Sparty z belgického Genku, aby po první mistrovské sezoně pod trenérem Priskem zvýšil konkurenci pro Jana Mejdra a Tomáše Wiesnera. Preciado se stal okamžitě jedničkou, což platilo i na podzim po loňském návratu dánského kouče.
Dynamický hráč odehrál v rudém dresu za dvě a půl sezony dohromady 67 soutěžních zápasů s bilancí čtyř gólů a dvanácti asistencí. Z pohledu kvality v české lize rozhodně zaujal a podal také velmi povedené výkony na evropské scéně. Přesto během letenského angažmá budil rozpaky. Pozici v týmu ohrozil dvěma červenými zkraty na jaře 2024 nebo opakovanými nedorazy do defenzivy.
O Preciada, který má aktuálně tržní hodnotu podle renomovaného webu Transfermarkt přes devadesát milionů korun, byl zájem už v minulosti. Sparta na něj obdržela před rokem a půl konkrétní nabídku z Evertonu, ale nedala mu svolení odejít. To se nyní podle všeho změnilo.
V tomto přestupovém období půjde zatím o čtvrtý odchod z letenského týmu. Útočník Kevin-Prince Milla bude na jaře hostovat v pražské Dukle, záložník Dominik Hollý zase stráví půl roku v Jablonci a středopolař Lukáš Sadílek si vyzkouší první zahraniční angažmá v Górniku Zabrze. Ani jeden z nich však nepatřil na podzim do základní sestavy. Preciado ano.
V této sezoně naskočil dohromady do třiadvaceti zápasů, z toho sedmnáctkrát začal od první minuty. Mezi Priskeho další varianty na pozici pravého záložníka patří Pavel Kadeřábek a Martin Suchomel, který však na podzim dostal přes 500 minut v třinácti startech.
Zareaguje sportovní úsek ještě na ztrátu Preciada?
