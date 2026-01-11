Předplatné

Expert Ščasný: Vojta? Tolik peněz bych za něj nedal. Přestupové částky jsou přehnané

Video placeholder
Kuchta a Rrahmani v ohrožení: Vojta od léta jasná jednička útoku Sparty? A co Birmančevič? • Zdroj: iSport.tv
Matyáš Vojta debutuje v přípravě za Spartu proti Ústí nad Labem
Matyáš Vojta se poprvé ukazuje v akci v dresu Sparty
Posila Sparty Matyáš Vojta padá v zápase proti Ústí nad Labem
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Matyáš Vojta se chystá vystřelit na odkrytou ústeckou branku
Matyáš Vojta oslavuje svoji první trefu v dresu Sparty
14
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Na podzim si střídali místo v útoku Sparty dva kohouti. Nyní přibyl k Janu Kuchtovi a Albionu Rrahmanimu jiný adept na základní sestavu. Pražané podepsali Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi. „Je zajímavý a gólový hráč. Mně se líbí,“ řekl Zdeněk Ščasný, expert deníku Sport a webu iSport. Zároveň naznačil i možná rizika aktuálního přetlaku v letenské ofenzivě. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Zaujal vás Vojta v posledních dvou ligových sezonách?
„Chválil jsem ho několikrát v televizi, dokonce jsem byl překvapený, že nebyl v několika zápasech v základní sestavě. Je mladý a má obrovské předpoklady, hodně se mi líbí jeho pohyb a výběr místa ve vápně. Umí se dostat do šancí a má poměrně vysokou efektivitu, proměňuje šance.“

Je jiný typ útočníka než Kuchta s Rrahmanim?
„Podobá se víc Kuchtovi, ale stejně jsou trochu odlišní. Vojta je jiný pohybově.“

On je střelec, má dobré zakončení, ale pomůže týmu i v kombinaci?
„Umí si odskočit dozadu pro balon, je silný v mezihře. Tohle určitě zvládá. Navíc je mladý, má ohromný potenciál a neustále dělá pokroky. Pokud dostane prostor a bude hrát, ve Spartě se ještě posune.“

Stojí v tuto chvíli za částku kolem sto patnáct milionů korun?

