Holoubek o proměně Dukly: Od Pekharta se ostatní mohou učit. Ambice? Mohou se posunout
Podobně jako v létě patří Dukla mezi nejaktivnější české celky na přestupovém trhu a přivedla už pět nových hráčů, přičemž pozornost budí hlavně zkušený útočník Tomáš Pekhart a host ze Sparty na stejný post Kevin-Prince Milla. „Je důležité, že přichází hráči, kteří můžou pomoct hned. Dobře jsme posílili hlavně v útoku, kde jsem cítil velkou rezervu," říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport trenér David Holoubek.
V Česku se dlouho nezdržovali a hned den po zahájení přípravy se Dukla vydala na soustředění do Turecka. Kouč David Holoubek na konci podzimní části avizoval, že před klíčovými boji o záchranu půjde o nejtvrdší přípravu, jakou kdy hráči zažili.
Jde příprava zatím podle plánu?
„Ano, máme v Turecku skvělé podmínky, hlavně co se týče regenerace, stravy a celkového zázemí. Všechno běží. V pátek měli hráči volnější režim, aby trochu zregenerovali a odpočinuli si, a pak pokračujeme dál. Vše probíhá, jak jsme si to naplánovali s kondičními trenéry.“
Je to pro hráče po fyzické stránce opravdu extrémně náročné?
„Nemyslím si, že by příprava byla extrémně tvrdá. Liga skončila poměrně nedávno a zase brzy začíná, takže se tomu musíme přizpůsobit. Samozřejmě trénujeme tvrdě a intenzivně, ale není to žádné běhání po lesích ve sněhu, co by si mohli představit fanoušci pod pojmem tvrdá příprava.“
Ve čtvrtek jste sehráli první přípravný zápas a vyhráli jste 1:0 proti maďarskému celku Kisvárda. Jak jste byl s utkáním spokojený?
„Hrálo se v hodně těžkých podmínkách, protože pršelo a foukal opravdu silný vítr, takže se míč špatně ovládal.“
Dá se z takového zápasu vůbec něco usuzovat?
„Význam to určitě mělo. Je tady konkurence, hráči bojují o místa v sestavě a dostali zápasovou zátěž. Váhu to má, ale úplně vypovídající to pro mě není. Každopádně jsem rád, že jsme vyhráli.“
Jediný gól v utkání dal Lukáš Penxa, který se k týmu připojil v přípravě ze Sparty a o jeho dalším působení se pořád jedná. Jak se vám líbil?