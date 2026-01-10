Předplatné

Sparta - Ústí 3:0. Vojtův povedený debut. Hned dal gól, Rrahmani neproměnil penaltu

Kuchta a Rrahmani v ohrožení: Vojta od léta jasná jednička útoku Sparty? A co Birmančevič? • Zdroj: iSport.tv
Matyáš Vojta oslavuje svoji první trefu v dresu Sparty
Matyáš Vojta se chystá vystřelit na odkrytou ústeckou branku
Trenér Sparty Brian Priske během úvodního utkání zimní přípravy
Početný zástup fanoušků Sparty sleduje Pražany na úvod přípravy i přes chladné počasí
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
S odstraněním sněhu ze hřiště pomáhal i traktor
Chance Liga
Lepší start první posily si nemohli přát. Fotbalisté Sparty vstoupili do přípravy na jarní část sezony výhrou 3:0 nad Ústím nad Labem, ke které gólem hned při své premiéře pomohl útočník Matyáš Vojta. Nejdražší hráč, který přestoupil v rámci českých klubů, nastoupil za Pražany v zasněženém strahovském areálu od druhého poločasu. Utkání rozhodla v první půli trefa Martina Suchomela. Mezi střelce se mohl zapsat také Albion Rrahmani, pokutový kop ale neproměnil.  

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

