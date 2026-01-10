Sparta - Ústí 3:0. Vojtův povedený debut. Hned dal gól, Rrahmani neproměnil penaltu
Lepší start první posily si nemohli přát. Fotbalisté Sparty vstoupili do přípravy na jarní část sezony výhrou 3:0 nad Ústím nad Labem, ke které gólem hned při své premiéře pomohl útočník Matyáš Vojta. Nejdražší hráč, který přestoupil v rámci českých klubů, nastoupil za Pražany v zasněženém strahovském areálu od druhého poločasu. Utkání rozhodla v první půli trefa Martina Suchomela. Mezi střelce se mohl zapsat také Albion Rrahmani, pokutový kop ale neproměnil.