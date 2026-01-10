Mikulenku chce Karviná. Janotka: Není to na pořadu dne. Tkáč míří na operaci, kdo odejde?
Druhá zimní příprava, druhá výhra. Výsledky fotbalistů Olomouce po nepříjemné sérii pěti soutěžních porážek v řadě na konci podzimu už zase začínají svítit zeleně. „Je to pro nás důležité, každé vítězství se počítá,“ přikývl trenér Sigmy Tomáš Janotka po skalpu Piastu Gliwice (2:0). Zápas v mrazu z tribuny sledoval útočník Václav Sejk, jehož přestup z Heerenveenu se dokončuje. Kdy se připojí? „Nevím,“ pokrčil rameny se smíchem kouč.
Václav Sejk, který poslední zápas odehrál 20. prosince v Almelu, viděl povedený debut křídelníka Danijela Šturma. Slovinec se postavil na levé křídlo, během první půle připravil tutovku Jáchymu Šípovi, sám jednu šanci neproměnil. Byl vidět, cítit, pro Poláky znamenal největší nebezpečí.
„Musíme být opatrní s hodnocením posil, ale u něj je kvalita jednoznačná a ověřená,“ chválil Tomáš Janotka. „Věřím, že se strašně rychle zadaptuje na náš způsob hry a bude přínosem. Přestože terén nebyl vůbec jednoduchý, ukázal herní myšlení, inteligenci i kvalitní řešení situací,“ dodal.
Fanoušci rychlonohé akvizici za cca padesát milionů korun tleskali, spolupráce s Jáchymem Šípem na desítce fungovala. „Zkoušeli jsme to i v tréninku, vyhověli jsme si, je to výborný fotbalista,“ přikývl dvaadvacetiletý záložník, který v listopadu prodloužil na Andrově stadionu smlouvu do června 2030. „Nabídky odjinud byly, ale mám to tady rád. Navíc s manželkou čekáme dítě, takže je lepší být doma než někde na druhé straně republiky,“ popisoval Šíp.
Uzdraveného Jana Klimenta však příznivci v akci neviděli. Ačkoli byl před utkáním napsán v základní sestavě, nakonec se v tréninkovém areálu v Řepčíně vůbec neobjevil. „S ohledem na stav terénu jsme to při rozcvičce přehodnotili a nechtěli vůbec nic riskovat. U Klímiče tenhle zápas o ničem nerozhoduje,“ řekl kouč.
Zájem také o Navrátila a Breiteho
Kromě Šturma zaujal právě Šíp, ve druhé půli pak i Michal Beran nebo Abdoulaye Sylla či mladý Václav Zahradníček, jemuž klub hledá hostování ve druhé lize. Hůř je na tom David Tkáč, míří na operaci tříselné kýly. Dario Grgič má svalové problémy, totéž platí pro Matěje Mikulenku, který bude ještě pár týdnů chybět. Jásir Núr si zase obnovil zranění třísla. Marodi příští týden do Marbelly neodletí. „Ti, kteří se neblíží tréninkovému procesu, tady zůstanou,“ potvrdil Janotka.
Ve Španělsku se Sigma utká s Legií Varšava, Philadelphií Union a korejským Jeonbukem. „Obrovská kvalita, skvělá konfrontace, atraktivita,“ ocenil trenér domluvené soupeře.
V nejbližších dnech tak proběhne první řez v kádru, početná skvadra se musí zúžit. Koho se to bude týkat? Možná i těch nejzkušenějších. O Jana Navrátila a Radima Breiteho je zájem v Prostějově a Artisu Brno, Mikulenku poptává Karviná. „Nemá cenu to rozebírat, ale můžu potvrdit, že o Mikyho je zájem. Pro nás není na pořadu dne ho nikam pouštět. Jako my oslovujeme jiné hráče nebo kluby, je logické, že i o naše hráče je zájem,“ podotkl Janotka.
Kromě Sejka ještě Olomouc stále pracuje na příchodu útočníka, prioritou je nyní nicméně pozice středopolaře. Jeden až dva by ještě na Hanou mohli dorazit.
Adam Dohnálek s Denisem Kramářem budou hostovat v Prostějově, Ola Dele Israel si hledá nové angažmá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu