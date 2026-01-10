Vojta poprvé za Spartu: gól, páska i podobnost s Kuchtou. V čem se musí ještě posunout?
Očekávání jsou obrovská, není divu. Touha fanoušků po kupě gólů, které má fotbalové Spartě dodat Matyáš Vojta, stomilionová posila z Mladé Boleslavi, by podle jeho prvního vystoupení v letenských barvách nemusela být bláhová. Jedenadvacetiletý forvard se prosadil v úvodní přípravě proti druholigovému Ústí nad Labem, na zasněženém Strahově vyhrál favorit lehce a s přehledem 3:0.
České (i moravské) rybníky jsou po pár letech obsazeny bruslaři, nadšenými hokejisty. Zamrzlo! Ale abyste si zahráli, musíte vyhrnout plac. Na Strahově to nebylo jiné, přes noc napadalo, umělku bylo potřeba připravit.
„Byla fakt zima, opravdu velká, ale klobouk dolů všem trávníkářům, kteří několik dní dřeli. Kluci ten zápas potřebovali, aby se pořádně provětrali,“ děkoval Diarmuid O’Carroll, asistent hlavního kouče Briana Priskeho.
O poločase, v prvním znovu sněžilo, bylo nutné plochu znovu stáhnout, na hřiště najeli dva traktůrky a jako „hokejové“ rolby přichystaly podmínky pro druhou půli.
V ní se ukázal Matyáš Vojta, novic ve sparťanském dresu, od kterého se díky číslům čeká mnohé. Numera jsou jasná, v jedenadvaceti letech má na kontě sedmnáct ligových branek, proto za něj Sparta v základní ceně vysázela 100 milionů. Další finance přidá v bonusech, cena bude atakovat 120 milionů.
Na to však musí mladý chlapec zapomenout. A hrát.
V premiéře předvedl, že předpoklady má. V 64. minutě zvýšil na 2:0, když mu lehkou pozici nachystal střeďák Sivert Mannsverk, jenž zaběhl za obranu a převzal pas od Asgera Sörensena. „Vypadal dobře, dařilo se mu. Dal gól, což je pro něj pozitivní,“ glosoval asistent O’Carroll. „Takticky se ještě musí posunout na naši úroveň,“ upozornil.
To je zřejmé, přesto náznaky, čím zapadne, demonstroval. Vojta není jen vápnový zakončovatel, ale borec, který se rád zapojuje do hry. Takzvaně si seskakuje do prostoru vznikajícího mezi soupeřovou zálohou a obranou. Tady si hledá místo a zapojuje se do kombinace.
„Do našeho stylu zapadá podobně jako Honza Kuchta, dokáže udržet těžké míče zády k bráně a umí si naběhnout,“ řekl spoluhráč Lukáš Haraslín. Je to tak, Kuchta v dobré formě stylem připomíná slavného Harryho Kanea z Bayernu, jenž ke gólům přidává právě i popsané atributy. Vojta by mohl a měl být podobný.
„Pevně věřím, že to pro nás bude dobrý impuls,“ přihodil Haraslín, klasický kapitán Sparty. Tentokrát pásku neměl, v prvním poločase ji natáhl Garang Kuol, po změně stran právě Vojta. Důvod je prozaický, jde o poplatek do týmové kasy.
U Vojty bude pořádný. „Rovnou jsme mu to spočítali všechno dohromady. Řekl jsem mu: ´Máš tam hned první start, gól a ještě kapitána, tak to hned zaplať a máš všechno z krku.´ A už nemá co platit,“ smál se Haraslín.
