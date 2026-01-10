Spartu posílil Peruánec (22), stál přes 30 milionů. Rosický naznačil přínos
Posila do ofenzivy. Rychlá, technická, dynamická. Fotbalová Sparta potvrdila v sobotu večer přestup Joaoa Grimalda, který přichází z Partizanu Bělehrad. Peruánec zaujal letenské vedení také ve vzájemných zápasech v kvalifikaci Konferenční ligy. Tu si zahrál za Rigu.
Jihoamerická poušť ukrývá jednu z největších záhad lidstva, a to obrovské obrazce vyryté do země. Zvířata, lidské postavy a geometrické obrazce pokrývají plochu stovek čtverečních kilometrů. Od sobotního večera k nim přibylo i velké písmeno „S“.
Sparta oznámila na sociálních sítích s odkazem na světově známou památku příchod peruánského reprezentanta Grimalda. „Je to rychlý, technicky vybavený a velmi aktivní ofenzivní hráč. Nastupovat může v křídelních prostorech i v meziprostoru. Přínos pro tým má jak v kombinaci, tak i v situacích jeden na jednoho díky jeho dobrému driblinku,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.
Letenští zaplatili za 22letého hráče 1,3 milionu eur, součástí dohody s Partizanem Bělehrad je i patnáct procent ze zisku z budoucího prodeje. Informoval o tom už uprostřed tohoto týdne srbský server Mozzart Sport. Tato částka pomůže srbskému celku splatit část dluhu.
Grimaldo strávil poslední rok na hostování v Lotyšsku, kde se s týmem Riga FC radoval z mistrovského titulu. Tam se potkal s trenérem Adriánem Guľou. „Jako každý hráč má i citlivé místo. V jeho případě je potřeba pracovat na návratech a činnosti do defenzivy. Stejně tak bude pro něj velká výzva fyzická náročnost české ligy,“ řekl slovenský kouč pro deník Sport a web iSport.
Pro Jihoameričana, který stále bojuje s angličtinou, půjde o třetí angažmá v Evropě. V Partizanu se nechytil, když odehrál pouze pět soutěžnách zápasů. V Rize se nakopnul, v sedmatřiceti zápasech vstřelil pět gólů a k tomu přidal deset asistencí.
„Joao nás zaujal hlavně v těžkých zápasech reprezentace,“ přiznal Rosický. Za národní tým naskočil do jedenácti zápasů, byl součástí mužstva i v kvalifikaci mistrovství světa 2026 v Americe.
Mimochodem, Grimaldo se stává teprve druhým Peruáncem, který si zahraje nejvyšší českou soutěž. Jeho předchůdcem byl Juan Matías Succar. Ten hostoval v sezoně 2021/22 v Teplicích, v jejichž dresu absolvoval jedenáct ligových zápasů s bilancí 1+0.
Zanechá sparťan v tuzemsku výraznější stopu?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu