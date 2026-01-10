Předplatné

Spartu posílil Peruánec (22), stál přes 30 milionů. Rosický naznačil přínos

Peruánský reprezentant Joao Grimaldo posiluje Spartu
Peruánský reprezentant Joao Grimaldo posiluje SpartuZdroj: sparta.cz
Peruánský křídelník Joao Grimaldo je druhou posilou Sparty
Peruánec Joao Grimaldo v roce 2025 oblékal dres Riga FC
Joao Grimaldo si v létě zahrál kvalifikaci o Konferenční ligu proti Spartě, která nyní pracuje na jeho přestupu
Peruánský fotbalista Joao Grimaldo má problémy s angličtinou, v klubech mu tak často dost pomáhají Jihoameričané
Křídelník Joao Grimaldo v dresu peruánské reprezentace
Joao Grimaldo v dresu Riga FC
Joao Grimaldo (vpravo) v dresu peruánské reprezentace
Pavel Šťastný
Chance Liga
Posila do ofenzivy. Rychlá, technická, dynamická. Fotbalová Sparta potvrdila v sobotu večer přestup Joaoa Grimalda, který přichází z Partizanu Bělehrad. Peruánec zaujal letenské vedení také ve vzájemných zápasech v kvalifikaci Konferenční ligy. Tu si zahrál za Rigu.

Jihoamerická poušť ukrývá jednu z největších záhad lidstva, a to obrovské obrazce vyryté do země. Zvířata, lidské postavy a geometrické obrazce pokrývají plochu stovek čtverečních kilometrů. Od sobotního večera k nim přibylo i velké písmeno „S“.

Sparta oznámila na sociálních sítích s odkazem na světově známou památku příchod peruánského reprezentanta Grimalda. „Je to rychlý, technicky vybavený a velmi aktivní ofenzivní hráč. Nastupovat může v křídelních prostorech i v meziprostoru. Přínos pro tým má jak v kombinaci, tak i v situacích jeden na jednoho díky jeho dobrému driblinku,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický pro klubový web.

Letenští zaplatili za 22letého hráče 1,3 milionu eur, součástí dohody s Partizanem Bělehrad je i patnáct procent ze zisku z budoucího prodeje. Informoval o tom už uprostřed tohoto týdne srbský server Mozzart Sport. Tato částka pomůže srbskému celku splatit část dluhu.

Grimaldo strávil poslední rok na hostování v Lotyšsku, kde se s týmem Riga FC radoval z mistrovského titulu. Tam se potkal s trenérem Adriánem Guľou. „Jako každý hráč má i citlivé místo. V jeho případě je potřeba pracovat na návratech a činnosti do defenzivy. Stejně tak bude pro něj velká výzva fyzická náročnost české ligy,“ řekl slovenský kouč pro deník Sport a web iSport.

Pro Jihoameričana, který stále bojuje s angličtinou, půjde o třetí angažmá v Evropě. V Partizanu se nechytil, když odehrál pouze pět soutěžnách zápasů. V Rize se nakopnul, v sedmatřiceti zápasech vstřelil pět gólů a k tomu přidal deset asistencí.

„Joao nás zaujal hlavně v těžkých zápasech reprezentace,“ přiznal Rosický. Za národní tým naskočil do jedenácti zápasů, byl součástí mužstva i v kvalifikaci mistrovství světa 2026 v Americe.

Mimochodem, Grimaldo se stává teprve druhým Peruáncem, který si zahraje nejvyšší českou soutěž. Jeho předchůdcem byl Juan Matías Succar. Ten hostoval v sezoně 2021/22 v Teplicích, v jejichž dresu absolvoval jedenáct ligových zápasů s bilancí 1+0.

Zanechá sparťan v tuzemsku výraznější stopu?

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

