Předplatné

Sparta v první přípravě: střelec Vojta či zelenáči v srdci hry. Který zaujal více?

Matyáš Vojta debutuje v přípravě za Spartu proti Ústí nad Labem
Matyáš Vojta debutuje v přípravě za Spartu proti Ústí nad LabemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Matyáš Vojta ve svém prvním zápase za Spartu natáhl na ruku kapitánskou pásku
Trenér Sparty Brian Priske během úvodního utkání zimní přípravy
Matyáš Vojta se poprvé ukazuje v akci v dresu Sparty
Početný zástup fanoušků Sparty sleduje Pražany na úvod přípravy i přes chladné počasí
Fotbalisté Sparty se radují z prvního gólu Matyáše Vojty (druhý zleva)
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Posila Sparty Matyáš Vojta padá v zápase proti Ústí nad Labem
23
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Dva nejdůležitější úkoly pro první zápas přípravy byly - podle všeho - splněny. Fotbalisté Sparty si zpříjemnili čas tvrdých tréninků, nikdo se na umělé trávě nezranil. „Proto to byl povedený den,“ usmál se Diarmuid O’Carroll, asistent hlavního kouče Briana Priskeho, po výhře 3:0 nad Ústím nad Labem na sněhem zapadaném Strahově. Co dalšího duel s druholigistou přinesl?

Střelec Vojta

Není to příjemné, ale je to tak. Matyáš Vojta, exkluzivní posila Sparty, na zádech nosí číslo 100. Tolik milionů za něj gigant poslal do Mladé Boleslavi. Shodí ji až ve chvíli, kdy bude pravidelně přispívat tím, co umí nejlépe, tedy střílet góly. Proti Ústí nad Labem se trefil v 64. minutě, do jednoduché pozice ho poslal Sivert Mannsverk. K tomu Vojta ukázal kvalitu v soubojích i kombinaci. „Do našeho stylu zapadá podobně jako Honza Kuchta, dokáže udržet těžké míče zády k bráně a umí si naběhnout,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín.

Mladíci ve středu zálohy

Protočili se při přestávkovém třesku. Trenér Brian Priske poslal v obou poločasech do srdce hry, tedy do středu zálohy zelenáče. V prvním naskočil s číslem 38 Hugo Sochůrek, ročník narození 2008, tedy sedmnáctiletý chlapec. Účastník nedávného mistrovství světa U17 v Kataru se postavil vedla šéfa Kaana Kairinena. Začal opatrně, ale postupně se zvedl. Předvedl jedno výborné vyvezení i defenzivní práci. Hodnocení je rozhodně kladné. Po přestávce jej zastoupil Roman Horák s numerem 37. V áčku už má více zkušeností, také mu je dvacet. Proti Ústí byl méně výrazný než Sochůrek, vedle Siverta Mannsverka se hodně držel zpátky. Čekalo se, že se bude prosazovat rychleji.

Suchomel cítí šanci

Hned v 1. minutě se střelecky prosadil perfektním lobem, matador Tomáš Grigar neměl šanci, i když v dalším průběhu jasně předvedl, že dvaačtyřicet let je v jeho případě jen číslo. Věk tak nějak někdejší sparťan obelhává… Suchomel ho však brilantně přelstil, pak přidal i další interesantní momenty. Například poslal míč do jasné šance Janu Kuchtovi, jenž mu nahrál na jeho branku. Gól z toho nebyl, akce však zaujala. Pravý wingbek zkrátka správně vlétl do boje o místo, konkurence na krajích (může naskočit i vlevo) se po uvažovaném odchodu Angela Preciada sníží. „Marty dal krásný gól, pokaždé odvede své maximum - i na tréninku. Je to tvrdý chlap a hlavně sparťan, což na jeho výkonech vidíte. Vždycky, když se někdo zraní nebo odejde, je na ostatních, aby se předvedli,“ glosoval asistent O’Carroll.

Loučení s Preciadem

Už dostal povolení odletět na zdravotní prohlídku. Angelo Preciado, kontroverzní Ekvádorec, se loučí se Spartou, s nejvyšší pravděpodobností přestoupí do Brazílie. „Je to fotbal, takový je život, každému hráči přeju přestup. Nevím, jestli je to teda úplně o level výš, protože brazilskou ligu úplně neumím zhodnotit,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín. „Odvedl kus práce, a přestože ještě není nic hotovo, dostal povolení se dohodnout s jiným klubem. Je to velmi talentovaný hráč, ale v klubu jako je Sparta, se s tím počítá. Prostě půjdeme dál,“ přidal se asistent O'Carroll.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů