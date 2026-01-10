Sparta v první přípravě: střelec Vojta či zelenáči v srdci hry. Který zaujal více?
Dva nejdůležitější úkoly pro první zápas přípravy byly - podle všeho - splněny. Fotbalisté Sparty si zpříjemnili čas tvrdých tréninků, nikdo se na umělé trávě nezranil. „Proto to byl povedený den,“ usmál se Diarmuid O’Carroll, asistent hlavního kouče Briana Priskeho, po výhře 3:0 nad Ústím nad Labem na sněhem zapadaném Strahově. Co dalšího duel s druholigistou přinesl?
Střelec Vojta
Není to příjemné, ale je to tak. Matyáš Vojta, exkluzivní posila Sparty, na zádech nosí číslo 100. Tolik milionů za něj gigant poslal do Mladé Boleslavi. Shodí ji až ve chvíli, kdy bude pravidelně přispívat tím, co umí nejlépe, tedy střílet góly. Proti Ústí nad Labem se trefil v 64. minutě, do jednoduché pozice ho poslal Sivert Mannsverk. K tomu Vojta ukázal kvalitu v soubojích i kombinaci. „Do našeho stylu zapadá podobně jako Honza Kuchta, dokáže udržet těžké míče zády k bráně a umí si naběhnout,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín.
Mladíci ve středu zálohy
Protočili se při přestávkovém třesku. Trenér Brian Priske poslal v obou poločasech do srdce hry, tedy do středu zálohy zelenáče. V prvním naskočil s číslem 38 Hugo Sochůrek, ročník narození 2008, tedy sedmnáctiletý chlapec. Účastník nedávného mistrovství světa U17 v Kataru se postavil vedla šéfa Kaana Kairinena. Začal opatrně, ale postupně se zvedl. Předvedl jedno výborné vyvezení i defenzivní práci. Hodnocení je rozhodně kladné. Po přestávce jej zastoupil Roman Horák s numerem 37. V áčku už má více zkušeností, také mu je dvacet. Proti Ústí byl méně výrazný než Sochůrek, vedle Siverta Mannsverka se hodně držel zpátky. Čekalo se, že se bude prosazovat rychleji.
Suchomel cítí šanci
Hned v 1. minutě se střelecky prosadil perfektním lobem, matador Tomáš Grigar neměl šanci, i když v dalším průběhu jasně předvedl, že dvaačtyřicet let je v jeho případě jen číslo. Věk tak nějak někdejší sparťan obelhává… Suchomel ho však brilantně přelstil, pak přidal i další interesantní momenty. Například poslal míč do jasné šance Janu Kuchtovi, jenž mu nahrál na jeho branku. Gól z toho nebyl, akce však zaujala. Pravý wingbek zkrátka správně vlétl do boje o místo, konkurence na krajích (může naskočit i vlevo) se po uvažovaném odchodu Angela Preciada sníží. „Marty dal krásný gól, pokaždé odvede své maximum - i na tréninku. Je to tvrdý chlap a hlavně sparťan, což na jeho výkonech vidíte. Vždycky, když se někdo zraní nebo odejde, je na ostatních, aby se předvedli,“ glosoval asistent O’Carroll.
Loučení s Preciadem
Už dostal povolení odletět na zdravotní prohlídku. Angelo Preciado, kontroverzní Ekvádorec, se loučí se Spartou, s nejvyšší pravděpodobností přestoupí do Brazílie. „Je to fotbal, takový je život, každému hráči přeju přestup. Nevím, jestli je to teda úplně o level výš, protože brazilskou ligu úplně neumím zhodnotit,“ řekl kapitán Lukáš Haraslín. „Odvedl kus práce, a přestože ještě není nic hotovo, dostal povolení se dohodnout s jiným klubem. Je to velmi talentovaný hráč, ale v klubu jako je Sparta, se s tím počítá. Prostě půjdeme dál,“ přidal se asistent O'Carroll.