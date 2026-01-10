Cham ukázal Slavii odvrácenou tvář: dozadu nejevil zájem. Je variantou pro Barcelonu?
Aklimatizační půlrok má za sebou. V zimní přípravě se Muhammed Cham pere o více prostoru na hřišti. Jestliže byl po úvodním duelu ve španělské Marbelle chválený, v sobotu proti Karlsruhe nechal nahlédnout do temné stránky své povahy. Po vlastní chybě nejevil zájem vypomoct defenzivě a soupeř z druhé bundesligy skóroval. Slavia na soustředění nevyhrála ani druhé utkání. S německým celkem remizovala 1:1.
Jistě je výtečným fotbalistou s širokou paletou dovedností. Jakmile má rakouský záložník u nohy míč, umí s ním velké věci. Dovede ho prostrčit na spoluhráče neviditelnou škvírou, zvládá brilantně zrychlovat hru, protože cítí prostor a jemnou technikou dovede přesně rozdělovat míče z prvního doteku. Když práskne do balonu a čtyřicetimetrovým pasem přenese hru do otevřené zóny, trenéři hlasitě dávají najevo, že přesně tohle po něm chtějí. Cham má řadu pozitivních vlastností, ke všemu umí báječně zahrávat standardní situace.
A tohle všechno předvedl i proti Karlsruhe. V ofenzivních akcích byl cítit, byť Slavia během jeho působení v prvním poločase neskórovala. Zahodila totiž dost velikých šancí, najmě Mojmír Chytil. Jaký je tedy problém s Chamem? Defenzivní zodpovědnost má na nízké úrovni. V souboji s Němci ukázal odvrácenou tvář své osobnosti.
Na hřišti v Marbelle uběhlo sotva pár minut, pětadvacetiletý středopolař vypustil jedovatý šíp zpoza vápna, akce se však rychle změnila v úprk vzad. První vlna se valila dozadu, vzápětí druhá. Cham však nejevil o nic zájem, po střele zamrznul a jen sledoval spoluhráče, jak mažou zpátky. Byla z toho solidní šance soupeře.
O chvíli později se stalo ještě něco horšího. Slávistické číslo deset, které zdědil po Christosi Zafeirisovi, ztratilo míč. Němci ihned otočili hru, podnikli rychlý kontr, Cham však hrozící katastrofu jen nezúčastněně sledoval. Na konci několikavteřinové akce vstřelil Louey Ben Farhat první branku zápasu…
Laxní přístup slávistická trenérská ekipa nesnáší a dovede to dát náležitě najevo. Je vysoce pravděpodobné, že během rozboru utkání si Cham vyslechne adresnou kritiku.
V přístupu k povinnostem musí jednoznačně přidat, jinak si bude šlapat po štěstí. V zimě Slavii opustil zmiňovaný Zafeiris, stále fit není ani Oscar, konkurence ve středu pole je momentálně nižší. Rakušan toho může využít. V obou zápasech na soustředění v Marbelle nastoupil ve středu pole vedle Davida Mosese, což může být jedna ze zajímavých variant pro očekávaný zápas s Barcelonou (21. ledna).
Aby to tak dopadlo, potřebuje Cham přesvědčit Trpišovského a spol., že umí být obousměrným fotbalistou. Schéma herního konceptu Slavie takové hráče přímo vyžaduje. Výjimky se nedělají. Generálku před střetem se španělským kolosem odehraje úřadující český šampion v pátek proti norskému Brann Bergen (16.00).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu