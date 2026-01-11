Předplatné

Prekop poslal vzkaz Trpišovskému, proti Karlsruhe mohl dát hattrick: Potěší to

Erik Prekop v přípravném utkání Slavie proti Karlsruhe
Erik Prekop v přípravném utkání Slavie proti KarlsruheZdroj: SK Slavia Praha
Muhammed Cham v zimní přípravě ukázal Slavii svoji odvrácenou tvář
Fotbalisté Slavie během přípravného duelu
Matouš Trmal vyběhl proti Eriku Prekopovi
Erik Prekop v souboji s Ladislavem Takácsem
Erik Prekop se zatím v dresu Slavie příliš neprosadil
Erik Prekop v utkání proti Zlínu
Na posledních 15 minut se do zápasu podíval i Erik Prekop
Jaroslav Tvrdík o něm tvrdil, že je útočníkem ihned do základní sestavy. Jenže to tak úplně pravda nebyla. Erik Prekop, ofenzivní tvrďák z Baníku, na podzim odehrál za Slavii jen 251 minut. Gól nevstřelil. V zimní přestávce hodlá trenérský tým přesvědčit, že si zaslouží mnohem víc. V Marbelle šlape po správné stezce. V sobotní prověrce s Karlsruhe (1:1) vstřelil jediný gól šesívaných. „Potěší to,“ přikývl v rozhovoru pro klubový web.

Před šestnáctkou si našel balon ze strany a nesobecky jej posunul na Vasila Kušeje. Vzápětí parťákovu ránu dorazil a srovnal na konečných 1:1. Právě druhý poločas s německým druholigovým celkem může být předělem v Prekopově slávistickém snažení.

Na podzim pochopil, že lístek do základní sestavy se v Edenu nerozdává jen tak. Konkurence je veliká, jistota obří minutáže se za pár dní rozplynula. Slovenský útočník jen paběrkoval. Od začátku utkání naskočil jen dvakrát. Ihned po příchodu proti Karviné, pak v závěrečném podzimním kole v Teplicích.

Tým si zvykal na jeho živelný způsob hry, on zase na jinak přemýšlející spoluhráče a odlišný systém. Podle herního vzorku ze Španělska, kde je Slavia na dvoutýdenním soustředění, se může zdát, že věci si začínají sedat. Kusy skládačky začínají zapadat do sebe. Prekop působil solidně už proti Basileji (3:4), ve druhém utkání s Karlsruhe byl nejnebezpečnějším hráčem českého mistra. Vyhrával souboje, dostával se do zakončení, ve vápně si nacházel správné prostory.

„Jednou jsem hlavičkoval po rohovém kopu, další střela skončila na tyči. Mohly z toho být tři góly,“ uvědomoval si. „Není vždy jednoduché naskočit do rozběhnutého utkání. Myslím si ale, že to bylo solidní. Měli jsme pár zbytečných ztrát, nicméně svůj účel to splnilo. Jak po fyzické stránce, kdy jsme si pořádně zaběhali, tak z hlediska herního projevu.“

V zápase s Karlsruhe poslal Jindřichu Trpišovskému vzkaz: Trenére, jsem tady! Pokud by v takových výkonech pokračoval, bude jen otázkou času, kdy dostane víc herního prostoru.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

