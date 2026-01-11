Prekop poslal vzkaz Trpišovskému, proti Karlsruhe mohl dát hattrick: Potěší to
Jaroslav Tvrdík o něm tvrdil, že je útočníkem ihned do základní sestavy. Jenže to tak úplně pravda nebyla. Erik Prekop, ofenzivní tvrďák z Baníku, na podzim odehrál za Slavii jen 251 minut. Gól nevstřelil. V zimní přestávce hodlá trenérský tým přesvědčit, že si zaslouží mnohem víc. V Marbelle šlape po správné stezce. V sobotní prověrce s Karlsruhe (1:1) vstřelil jediný gól šesívaných. „Potěší to,“ přikývl v rozhovoru pro klubový web.
Před šestnáctkou si našel balon ze strany a nesobecky jej posunul na Vasila Kušeje. Vzápětí parťákovu ránu dorazil a srovnal na konečných 1:1. Právě druhý poločas s německým druholigovým celkem může být předělem v Prekopově slávistickém snažení.
Na podzim pochopil, že lístek do základní sestavy se v Edenu nerozdává jen tak. Konkurence je veliká, jistota obří minutáže se za pár dní rozplynula. Slovenský útočník jen paběrkoval. Od začátku utkání naskočil jen dvakrát. Ihned po příchodu proti Karviné, pak v závěrečném podzimním kole v Teplicích.
Tým si zvykal na jeho živelný způsob hry, on zase na jinak přemýšlející spoluhráče a odlišný systém. Podle herního vzorku ze Španělska, kde je Slavia na dvoutýdenním soustředění, se může zdát, že věci si začínají sedat. Kusy skládačky začínají zapadat do sebe. Prekop působil solidně už proti Basileji (3:4), ve druhém utkání s Karlsruhe byl nejnebezpečnějším hráčem českého mistra. Vyhrával souboje, dostával se do zakončení, ve vápně si nacházel správné prostory.
„Jednou jsem hlavičkoval po rohovém kopu, další střela skončila na tyči. Mohly z toho být tři góly,“ uvědomoval si. „Není vždy jednoduché naskočit do rozběhnutého utkání. Myslím si ale, že to bylo solidní. Měli jsme pár zbytečných ztrát, nicméně svůj účel to splnilo. Jak po fyzické stránce, kdy jsme si pořádně zaběhali, tak z hlediska herního projevu.“
V zápase s Karlsruhe poslal Jindřichu Trpišovskému vzkaz: Trenére, jsem tady! Pokud by v takových výkonech pokračoval, bude jen otázkou času, kdy dostane víc herního prostoru.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu