Hlavatý: Zdálo se, že Liberec kupuje Maradonu. Návrat do Pardubic jsem čekal, ale...
Rok a půl pomáhal pozvednout liberecký fotbalový projekt s tváří majitele Ondřeje Kanii. Na rozpuk měl vliv, i když v průběhu podzimu 2025 postupně vypadl ze sestavy. Řešení se našlo rychle, záložník Michal Hlavatý přestoupil zpět do Pardubic, kde strávil už dvě části své kariéry. „Když jsem odcházel, říkal jsem, že se jednou vrátím. Jen jsem si myslel, že později,“ řekl v rozhovoru pro Ligu naruby ze soustředění v Turecku. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Možná už to trochu zapadlo v přívalu velkých přestupů. Byl to však on, kdo jako první měnil pořádky. Přinutil klub mimo velkou trojku, který zrovna ovládnul nový majitel, vytáhnout velké peníze.
Liberec si pořídil za více než 20 milionů Michala Hlavatého z Pardubic, aby ho vedl směrem k rozpuku. Detaily jednání se dostaly ven díky dokumentu Slovan Liberec: Zpátky na vrchol. „Nejdřív jsem nějaký megatlak nevnímal, protože vylezly i další individuality, ale ve filmu to vyznělo zajímavě,“ usmíval se záložník při rozhovoru, který absolvoval už v pardubických barvách…
V čem zajímavě?
„Vyznělo to, že Liberec kupuje Maradonu. Bylo to takové lehce vtipné, člověka to asi potěší. Ale já jsem dokument nesledoval, jen jsem věděl, že se tam přestup bude řešit, bylo to na začátku v ukázkách. Film jsem chtěl vidět kvůli synovi.“
Ano. Hledali jste spolu tramvaj, tedy hračku. Našli jste ji?
„Ani nevím. (směje se) Musím se na to ještě kouknout, neviděl jsem ani to. Člověku nebo prostě mně samotnému se na sebe nekouká nejlíp. Nejsem herec, byl jsem z toho nervózní.“
Ve filmu vystupujete jako hvězda. Jenže po roce a půl odcházíte. Byl Liberec dobré angažmá?
„Jelo to vlastně nahoru dolů. První půlrok, podzim 2024, byl dobrý, ale jaro horší. Jenže tam nebylo období, kdy bych byl úplně zdravý.“
Šel jste přes závit?