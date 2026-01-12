Brabec otevřeně: Udělal jsem chybu, že jsem víc nekomunikoval. Bazaly budou gamechanger
Podzimní část Chance Ligy zakončil Baník na předposledním místě s pouhými čtrnácti získanými body. Obrovský výsledkový propad mrzel především majitele Václava Brabce, jenž se přes zimu rozhodl konat. Přivedl zkušenost i kvalitu v podobě Martina Jedličky, Václava Jurečky, Abdallaha Gninga nebo Vlasije Siňavského. Svou energii a čas mimo jiné věnuje Novým Bazalům, které by v ideálním případě mohly jít do provozu v roce 2031.
Už začínáte věřit, že se blíží okamžik, kdy Baník bude mít zase svůj stadion?
„Krůček po krůčku se tomu blížíme, ale ještě nás čeká dlouhá cesta. Nebude to jednoduché, protože stavba je složitá a velká, takže se musí řešit i okolní stavby, cesta, komunikace... Podle toho, jak dneska probíhají veškeré povolovací procesy, jsem realista a vím, že to bude komplikované. Když ale vidím nasazení města a všech dalších, kteří se toho účastní, tak si myslím, že se to zvládne. Doufám, že někdy kolem roku 2030 to bude.“
Kolik vám Nové Bazaly zabírají času?
„Byl jsem v porotě, takže co tři měsíce nás na dva dny někam zavřeli a věnovali jsme se jenom návrhům. Teď se mně trošinku odlehčilo, proto doufám, že budu mít víc času se věnovat klubu. Jak jistě víte, rychle se musíme dostat ze sestupových vod a připravit se na další sezonu. To je můj cíl na jaro.“
Budete se finančně na stavbě stadionu podílet?
„S městem se o tom bavíme, ale pořád jsme na začátku. Nevíme, jak velká a energeticky náročná stavba bude. Čeká nás toho ještě hodně. Bavíme se, že to bude formou nájmu a případně i finanční spoluúčasti.“
Jak moc se Baník změní s novým stadionem v zádech?
„Věřím, že to bude gamechanger. Zatím to vypadá všechno moc hezky a jen doufám, že to tak zůstane. Hrát před velkou návštěvou a navíc na Bazalech? To nám hodně pomůže, protože ve Vítkovicích se doma opravdu necítíme. Znáte naše fanoušky, kteří bojují stejně, možná i leckdy víc, než samotní hráči. Já věřím, že to Baníku hodně pomůže.“
Zaregistroval jste nářky, že nový stadion je sice skvělý, ale stěžejní jsou stejně výsledky?
„Samozřejmě. Zaregistroval jsem, že nejen fanoušek Baníku je věčně nespokojený. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Ano, my samozřejmě nejsme šťastní z toho, kde se teď nacházíme, ale nic neroste do nebe a holt si vybíráme špatné období. Věřím, že se po dvou úspěšných letech z toho špatného podzimu dostaneme.“
Jako majitel Baníku jsem nespadl z nebe
Neříkáte si, že byla chyba v létě prodat Tomáše Riga, Ewertona, Matěje Šína a Erika Prekopa?
„To je otázka, na kterou asi znám odpověď, ale ne úplně stoprocentně. Udělal jsem chybu, že jsem víc nekomunikoval. To si uvědomuju, ale holt jsem jako majitel Baníku Ostrava nespadl z nebe a nevěděl jsem, jak se má všechno dělat. Minulé přestupové období bylo komplikované v tom, že dvěma hráčům bylo slíbeno, že je pustíme, když přijde dobrá nabídka. (Rigo a Šín) Tento slib jsem jim dal osobně při tom, než mi prodlužovali smlouvy. Jeden dokonce čtyři měsíce před odchodem. Co se týče Ewertona, tenkrát jsme ho koupili za celkem velké peníze ze Slavie, ale s příslibem a podpisem výstupní klauzule. Aktivoval ji, s tím jsme nemohli nic dělat. Pak ještě přišla zajímavá nabídka na Erika Prekopa.“
Kterého jste také prodali.
„Všichni hráči na nás tlačili, ať je pustíme. Jaroslav Tvrdík prezentoval v novinách, že se o Prekopovi nechci vůbec bavit. Říkal jsem, že to nepřichází do úvahy. Ale Erik chtěl a nabídka byla zajímavá. Po konzultaci s trenérem a sportovním vedením Baníku jsme se rozhodli, že ho pustíme. Zároveň jsme ale Slavii řekli, že chceme koupit tři hráče. Nikde ještě nezaznělo, že jsme v posledním přestupovém období utratili za hráče 140 milionů, jen jsme to pak nechytli. Kričfaluši, Planka a Šancl se s týmem potřebují sžít, dorazili i Frýdek, Tiéhi. Do toho přišla zranění a najednou se to začalo sypat.“
Proto jste v zimě museli reagovat.
„Věřím, že těmi příchody jsme udělali dobré základy, aby se Baníku v budoucnu dařilo. Pořád nám je něco vytýkáno. Teď zase to, že jsme přivedli staré hráče. Jurečka, Gning, Siňavskij mají v průměru 28, 29 let. My jsme ale udělali maximum, abychom v lize Baník udrželi a abychom se ze sestupových vod co nejdříve dostali. Třeba se tím posune i Kuba Pira, který sice nebude mít takové vytížení, ale musí se o to porvat. Možná útočníky, které jsme přivedli, ze sestavy vytlačí. Buď na to má, nebo nemá. Pořád máme na talíři, že buď nehrají mladí, nebo hrají staří. Když ale hrají mladí a nedaří se nám, děláme to blbě. Když je to naopak, zase to děláme blbě. Myslím si, že věrní fanoušci, kteří to s Baníkem myslí dobře, mně, Luďku Mikloškovi a Michalu Bělákovi věří. Děláme maximum, možná nejvíc ze všech, aby se klubu dařilo.“
Museli jste dát v posledních měsících o to víc peněz do posil?
„Přemýšlel jsem o tom. Možná jednoho hráče, který přišel za víc peněz, bychom za normálních okolností, kdybychom měli o deset bodů víc, nedělali, ale s přestupy jsem spokojený a doufám, že ještě něco přivedeme. Nikde nezaznělo, že Ondřej Kričfaluši byl za mé éry rekordní nákup, stál 62,5 milionu korun. Šancl s Plankou taky nebyli levní. Peníze jsme dali do budoucnosti. Kluci mají v průměru možná dvacet let, a všechno to jsou dobří hráči. Teda myslím si, že jsou dobří. Ale možná tomu fotbalu nerozumím jako někteří jiní.“
Je jisté, že Kričfaluši teď neodejde?
„Kričfaluši ani nemůže odejít. Slyšel jsem spekulace, že to zas rozprodávám. Má výstupní klauzuli, ale zároveň hodně vysokou, rekordní. Jestli ji bude někdo aktivovat a Ondra řekne, že chce jít, nic s tím nenaděláme. Ale teď neodejde, protože to není ani technicky možné.“
Investice do zimních posil? Vyšší desítky milionů
A co po sezoně?
„Nevím, co se bude po sezoně dít.“
Kolik peněz jste do zimních posil investovali?
„Nepočítal jsem to, ale když mě nebudete chytat za slovo a dáte mi pět deset sekund... (chvíli se odmlčí) Je to pár desítek milionů určitě, spíše vyšších desítek.“
Jak náročné vůbec bylo Gninga, Jurečku, Jedličku a Siňavského přivést? Přicházeli totiž z týmů, které jsou na tom v tabulce daleko lépe než vy.
„Nebylo to jednoduché, hodně se to řešilo přes Vánoce, svátky, přes silvestra. Každý den a večer máme takový call ve čtyřech lidech, já, Luděk Mikloško, Michal Bělák a Honza Staněk. Makali jsme dnem i nocí, abychom ty hráče dostali k nám. Kvůli vstupu miliardářů do ligy to bylo o to náročnější. Je spousta klubů, do kterých když přijdete, už si na hráče nesáhnete. Pardubice, Olomouc i další kluby, ty se dneska s námi ani nebaví. A naopak nám volají, že chtějí koupit Boulu a další hráče, nicméně já se o té ceně ani nechci bavit. Zcela jistě už vím, že ze základu nám nikdo neodejde.“
Hledáte ještě stopera? Éterem létají jména jako Stronati, Lurvink nebo Čihák.
„Co se týče Stronatiho, on sám se nejdříve musí rozhodnout, jestli do Ostravy vůbec chce. Lurvink patří Pardubicím, které nemají důvod prodávat. Musel by chtít hráč. Osobní ohodnocení hráčů se dnes dostala na takovou úroveň... U Lurvinka bychom to i splnit chtěli, jenže Pardubice nám ho nedají. A Čihák? Za něj jsme Hradci nabídli podle mě rekordní peníze, ale klub řekl, že ne. Vstoupil tam Ondra Tomek, který je také jiná liga, co se množství peněz týče.“
Jak se vyvíjel příchod Martina Jedličky?
„U něj jsem přesvědčený, že je to dobrý krok.“
Na Galáskovi se mi líbilo...
I výhledově? Uplatnili byste na něj případně opci?
„Každý hráč má zájem nějakou část kariéry strávit v zahraničí, Martin Jedlička asi nebude výjimka. Z Plzně máme opci, takže když se rozhodneme, že ho chceme dál, bude záležet na něm.“
Nehrozilo by, že byste do Plzně naopak pustili Kričfalušiho nebo Planku?
„Vím o dalších dvou klubech, které by Kričfalušiho rády získaly. Co vím, Ondra bude také upřednostňovat zahraničí a uplatňovat výstupní klauzuli, která je v lize mezi českými kluby zdaleka nejvyšší. Pokud se ale Ondra rozhodne, že chce jít, tak půjde. O něj by měly zájem všechny kluby. Je to kapitán české jednadvacítky, podává výborné výkony, má perspektivu... Uvidíme, ale nejde jen o něj. Zájem je i o Planku, Boulu a další. U Piry a Havrana člověk taky neví, co přijde.“
Řešili jste v zimě budoucnost trenéra Tomáše Galáska?
„Řešili jsme to hodně, ale po poradě jsme se rozhodli, že mu ještě dáme příležitost. Pak tam máte vždy i to B, že přemýšlíte. Před časem jsem byl přesvědčený, že Pavel Vrba je pro Baník dobrá varianta. Ostatně devadesát procent fanoušků jeho příchod slavilo, jenže nakonec se ukázalo, že to byla chyba. Teď jsme ani nikoho, u něhož bychom si řekli wow, to je trenér a jdeme do toho, nenašli. Mně se na Tomáši Galáskovi líbilo, že když jsme řešili kouče, neváhal. Po telefonu jsme se spojili a druhý den ráno seděl na Bazalech. Neměl to jednoduché, protože přišli noví hráči, opory odešly a další hráči se mu zranili. Po opravdu důkladné inventuře jsme se rozhodli, že u nás zůstane i na jaře. Má příležitost ukázat, že v budoucnu bude patřit k dobrým trenérům.“
S jakým umístěním budete po této sezoně spokojený?
„Teď budu nejvíc spokojený, když nebudeme hrát baráž a co nejdříve se dostaneme ze sestupových vod. To mi bude stačit, víc snít nebudu.“
A domácí pohár řadíte stejně vysoko jako ligu? Přece jen jste v něm ve čtvrtfinále.
„Může se stát, samozřejmě v něm zabojujeme. Nynější přestupové období ale hodnotím dobře. Přivedli jsme posily tam, kde nás to pálilo, zatím kromě místa stopera. Ale jak jsem podotkl, pracujeme a zkoušíme se tam ještě domluvit. Uvidíme, jak to dopadne. Není jednoduché přivést hráče, který jde rovnou do základu. Je to problém, protože nemáme takový skauting, abychom přiváděli hráče z ciziny. Ale kdo ho má? Možná Slavia a Sparta někde v severských zemích. Když se podíváte do české ligy, vyjmenuju vám pět top stoperů, u nichž ale nepřichází v úvahu, že by šli do Baníku. Dnešní požadavky hráčů a klubů jsou vysoké. Deset, dvacet, třicet, čtyřicet nebo padesát milionů korun za hráče je nic.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu