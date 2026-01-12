Předplatné

Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce?

Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
Olomouc úspěšné zacílila na ofenzivní hráče. Po již potvrzeném Danijelu Šturmovi má dorazit i Fabijan Krivak z Chorvatska
Danijel Šturm ze slovinského NK Celje je novou tváří olomouckého klubu
Trenér Tomáš Janotka na začátku zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Začátek zimní přípravy fotbalistů Olomouce
Jan Kliment z Olomouce
Hráči Olomouce v zimní přípravě
Jihoamerické střídání stráží ve fotbalové Spartě v půlce ledna: rozporuplného Ekvádorce Angela Preciada nahrazuje Peruánec Joao Grimaldo. „Nejvíc mi připomíná Lukáše Haraslína. A když jsem mluvil s jeho bývalým trenérem Adriánem Guľou, říkal mi, že potřebuje show, velké zápasy,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Šťastný. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

  • Jak redaktor Michal Kvasnica hodnotí tanec milionů v Sigmě Olomouc a příchod gólmana Martina Jedličky do Baníku Ostrava?

  • Mají se fanoušci Bohemians bát záchranářských prací?

  • Co předvede Lukáš Vorlický v dresu brněnské Zbrojovky?

  • Jak vypadal Matyáš Vojta při debutu ve sparťanském dresu?

  • A co prvovýstup Teplic na Sněžku?

Celý díl Ligy naruby sledujte na webu liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

