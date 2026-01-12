Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce?
Jihoamerické střídání stráží ve fotbalové Spartě v půlce ledna: rozporuplného Ekvádorce Angela Preciada nahrazuje Peruánec Joao Grimaldo. „Nejvíc mi připomíná Lukáše Haraslína. A když jsem mluvil s jeho bývalým trenérem Adriánem Guľou, říkal mi, že potřebuje show, velké zápasy,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Šťastný. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Jak redaktor Michal Kvasnica hodnotí tanec milionů v Sigmě Olomouc a příchod gólmana Martina Jedličky do Baníku Ostrava?
Mají se fanoušci Bohemians bát záchranářských prací?
Co předvede Lukáš Vorlický v dresu brněnské Zbrojovky?
Jak vypadal Matyáš Vojta při debutu ve sparťanském dresu?
A co prvovýstup Teplic na Sněžku?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu