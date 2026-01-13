Předplatné

Záhadná posila: Hradec testuje Čechoněmce s otazníkem. Bude stačit rychlostně?

Jiří Fejgl
Zahrál si za českou mládežnickou reprezentaci, v tuzemských soutěžích se však ukázal naposledy v jedenácti, kdy se kolébal v přípravce Sparty. Nyní se zkouší prosadit v Hradci Králové. Viktor Zentrich, obránce, jenž na podzim marodil a předtím hrál třetí německou ligu za mnichovský Unterhaching, je u Votroků na testech. Během soustředění v Turecku se ukáže, zda dostane smlouvu.

Narodil se v Německu, jako malý žil v Řecku, Itálii i Česku. „Hodně jsme se stěhovali kvůli tátově práci,“ vysvětlí Viktor Zentrich.

Nyní se v zemi, v jejímž dresu dal i gól snaží prosadit. Hradec Králové potřebuje posílit na stoperské pozici, proto otestuje také na soustředění v Turecku, kam odletí ve středu dvaadvacetiletého zadáka.

„V Unterhachingu hrál na pozici centrálního i krajního stopera. Má velice dobrou rozehrávku, herní inteligenci. Umí udělat rozdíl, dostat nás z presinkových situací soupeře. Věříme, že splňuje naše kritéria,“ říká hradecký kouč David Horejš.

Studuje vysokou školu

„V Česku fotbal hodně roste a já jsem chtěl změnu, výzvu,“ poví Zentrich. „V Německu jsme sestoupili ze třetí ligy do čtvrté, tady vidím velkou šanci,“ upozorní na dva fakty. Zaprvé podzim promarodil s kotníkem, zadruhé, sesun ze třetí ligy o patro níž znamená v jeho rodné zemi sešup z profesionální sféry do poloamatérské.

Začít diskuzi

