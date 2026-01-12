Kdy se začnou stavět Nové Bazaly? Primátor: Rok 2029 je střízlivý odhad. Cena bude vyšší
Dva měsíce poté, co Ostrava představila na papíře finální podobu Nových Bazalů, pořádá město výstavu architektonických návrhů, jež se zapojily do soutěže. V centru moravskoslezské metropole si zájemci mohou prohlédnout od 14. ledna do poloviny února devět autorských prací. Včetně té vítězné, s níž přišlo studio L35 Arquitectos. Výstava přibližuje také širší kontext vzniku celého projektu.
Do mezinárodní soutěže s názvem „Nové Bazaly“ se přihlásilo třicet zájemců, odborníků a architektů z různých koutů světa. Vítězem se stal koncept, o který se postaralo studio L35 Arquitectos.
„Náš návrh usiluje o vytvoření stadionu hluboce zakořeněného v identitě Ostravy. A také architektury, která vychází z místa, je věrná jeho industriální minulosti a zároveň znovu představuje budoucnost města,“ komentuje Alejandro Lorca, architekt vítězného studia. „Nové Bazaly byly navrženy jako poctivý stadion se silným a neokázalým charakterem, který odpovídá duchu Ostravy a fanoušků FC Baník Ostrava,“ doplňuje architekt projektu Guillermo Guso.
L35 Arquitectos je designové studio se zastoupením v Barceloně, Madridu, Paříži, Miláně, Miami, Mexiku, Bogotě, Santiagu, Istanbulu a Abú Zabí. Kromě stadionů se už podílelo na celé řadě projektů včetně vlakových nádraží, obchodních center nebo revitalizací městských čtvrtí.
Nový stadion Baníku by měl vzhledem k blízkosti tribun u hřiště vytvořit intenzivní divácký zážitek. Daleko větší než ve Vítkovicích, kde Slezané od roku 2015 nastupují. Nové Bazaly budou využívány i mimo zápasové dny, měly by se na nich pořádat i různé kulturní akce. Součástí stadionu bude obchod, muzeum nebo restaurační zařízení.
V ideálním případě by se mělo začít stavět v roce 2029. „Teď jsme ve fázi, kdy se s vítězem soutěže domlouvají podmínky tak, abychom mohli začít kreslit a projektovat. Tohle podle všeho poběží celý rok 2026 a část roku 2027,“ hlásí ostravský primátor Jan Dohnal.
„Troufnu si říct, že optimistický scénář zahájení stavby by mohl být právě v roce 2029. Pokud to bude dříve, je to jenom dobře. Vzhledem k tomu, jak systém v České republice funguje, si myslím, že rok 2029 je střízlivý. Samotná výstavba určitě potrvá dva roky, takže v roce 2031 by Nové Bazaly mohly být hotové,“ věří politik.
Na stadion se má vejít 19 500 až 20 000 diváků, náklady na jeho výstavbu činí přibližně 2,5 miliardy korun. „Je důležité říct, že to bereme v dnešních cenách. Ceny samozřejmě rostou jak v inflaci, tak v čase. Tohle je samozřejmě cena za stadion, ale bude tam i řada dalších staveb, takže celková cena bude určitě vyšší,“ přiznává Dohnal.