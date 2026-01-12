Na koho jsme zapomněli? Ty v*le, na Davida! Mám ve Slavii nedodělanou práci, říká Jurásek
Čekalo se jen na oficiální potvrzení, a to přišlo v pondělí večer. David Jurásek se po dvou a půl letech vrací z ciziny, přestupuje zpátky do Slavie. „Udělám maximum, abych byl platný a pomohl klubu v jarní části sezony i dál,“ říká pětadvacetiletý fotbalista. Nový kontrakt zní na tři a půl roku. Comeback z Benfiky vyšel sešívané na čtyři miliony eur.
Bylo přesně 18.30, když oficiální účet Slavie na sociální síti X zveřejnil ve vtipném videu návrat Davida Juráska. Ten ve ztichlém a prázdném Edenu hledá trenéry, spoluhráče v kabině, ale nikdo nikde. Klip doprovázejí hlášky z kultovní filmové komedie Sám doma. „Na co jsme zapomněli?,“ ptá se otec malého Kevina. „Ty v*le, na Davida,“ vstoupí do děje Zdeněk Houštecký ze soustředění ve španělské Marbelle.
„Slavia pro mě vždycky byla speciálním místem. Hodně jsem tady vyrostl jako hráč i jako člověk a návrat beru jako velkou motivaci. Mám radost, že jsem zpátky v prostředí, které znám, a těším se na práci s týmem i na atmosféru na stadionu,“ tvrdí navrátilec.
Celá věc se pekla několik týdnů, v posledních zhruba patnácti dnech o vývoji detailně informoval i deník Sport a web iSport. Dřívější zprávy o přestupové sumě čtyř milionů eur se potvrdily. V případě dalšího přestupu, podle zdrojů inFotbalu, poputuje na účet portugalské Benfiky padesát procent ze zisku.
„David je hráč, který Slavii velmi dobře zná, a my velmi dobře známe jeho kvality. V minulosti opakovaně ukázal, že dokáže být rozdílový směrem do ofenzivy, z čehož mohou výrazně těžit i naši útočníci. Zahraniční zkušenosti ho posunuly dál a věříme, že je ve fázi kariéry, kdy může okamžitě přinést kvalitu a zároveň zvýšit konkurenci na levé straně hřiště,“ říká pro klubový web sportovní ředitel Přemysl Kovář.
Levonohý fotbalista s vyvinutým smyslem pro ostrý centr se do Slavie vrací po dvou a půl letech. Po přelomovém ročníku 2022/23 se v létě přesunul do Benfiky za 14 milionů eur! Jenže se neprosadil, i kvůli řadě zranění. Ani hostování v Hoffenheimu a Besiktasi nevyšla Juráskovi podle představ. Proto přivítal enormní zájem Slavie a ohlásil návrat na místo, kde se mu extrémně dařilo.
„Mám tu rozdělanou práci, kterou jsem naposledy nedotáhl. Takže jsou cíle jasné,“ řekl v prvním rozhovoru klubový web.
Není složité uhádnout, co tím myslel. Se Slavií absolvoval dva titulové pokusy, ani jeden nevyšel. Teď to chce napravit. „Těším se, až spolu budeme vítězit,“ zasnil se.
Domů se prý vrací lepší verze Davida Juráska. „Lidsky jsem určitě stejný. Jediné, co se změnilo je, že mám rodinu a dítě. Z tohohle hlediska jsem trochu jiný, ale po fotbalové stránce je to ten stejný David Jurásek. Ne-li lepší.“
Poslední dny hodně prožíval. Věřil, že přestup se upeče mnohem rychleji a on do Marbelly odletí s týmem. Jenže se tak nestalo. K potvrzení přestupu došlo až v pondělí. „Bylo to náročné, myslel jsem, že to bude vyřešené během pár dnů, ale pak se to měnilo. Bylo to náročné na hlavu, byl jsem furt doma, musel jsem se udržovat. V Česku je celkem zima, takže to bylo složitější, ale jsem rád, že se to dotáhlo. Je to konečně hotové,“ těší se.
Trenérský tým Jindřicha Trpišovského doufá, že Jurásek se vrátí do staré slávistické fazony. Byl jejich zimní přestupovou prioritou. Ligu mistrů proti Barceloně, ani kyperskému Pafosu, si nezahraje, jelikož není na soupisce pro evropské poháry. Pokud vše půjde podle plánu, v mistrovském zápase se poprvé představí první únorový den v Pardubicích. Právě zde začne Slavia jarní cestu za obhajobou mistrovského titulu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu