Okeke udělal progres, na Spartu ale (zatím) málo. Expert: Musí se dostat na jinou úroveň

Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
S jabloneckými fotbalisty se již připravuje na jarní část sezony i Nelson Okeke (třetí zprava)
Nelson Okeke (vpravo) v jednom ze svých posledních představení v dresu Bohemians
Nelson Okeke (vpravo) v malém pražském derby proti Slavii
Nelson Okeke v dresu Bohemians
Okekeho vlastenec zvýšil vedení Slavie na 2:0
Nelson Okeke v souboji s Lukášem Červem
Pavel Šťastný
Chance Liga
Silný do defenzivy, zároveň slušně technicky vybavený. Vědělo se, že záložník Nelson Okeke má potenciál, ale dlouhé roky ve Spartě přešlapoval na místě. Nastartoval se až na hostování v Bohemians, z čehož bude v dalších sezonách těžit Jablonec. „Udělal progres, ale je stále dost věcí, na kterých musí zapracovat,“ sdělil Stanislav Levý, expert deníku Sport a webu iSport.

Patří mezi poslední hráče, kteří dorazili do Sparty přímo z Afriky. Nelson Okeke se začlenil do strahovské akademie před zhruba sedmi a půl lety. Jeho vývoj se postupně zadrhl. I vinou opakovaných zdravotních potíží vkročil do ligy až v momentě, kdy mu táhlo na třiadvacet.

To už působil na hostování v Bohemians. „Může to být hodně dobré, nebo průšvih,“ líčil trenér Jaroslav Veselý po Okekeho prvním ligovém utkání proti Hradci Králové (2:2), v němž vstřelil premiérový gól. Kouč zároveň odkazoval na hráčovu složitou osobnost.

Nakonec platí druhá varianta, protože herní progres byl u něj v posledním roce znatelný. Nigerijský středopolař absolvoval během angažmá v Bohemians jednatřicet soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal tři branky.

Probíhající sezonu bylo téměř jisté, že Okeke bude pokaždé startovat v základní sestavě. Ve formaci 4 – 2 – 3 – 1 vytvořil stabilní dvojici ve středu zálohy spolu s Bensonem Sakalou. „Šel výkonnostně nahoru i díky tomu, že dostal šanci a měl velkou důvěru. Odehrál hodně minut, víceméně nechyběl v základní sestavě,“ zdůraznil expert Stanislav Levý, jenž ho sledoval už ve sparťanské mládeži.

Podle datové společnosti Wyscout se na podzim zařadil do top desítky

