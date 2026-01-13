Zdravotní komplikace u Sejka, přestup do Sigmy je v ohrožení. Janošek na odchodu?
Zatímco maďarský záložník Péter Baráth (23) z Rakówa Čenstochová a polský středopolař Jakub Jezierski (21) ze Slasku Wroclaw jsou od pondělí na hotelu v Olomouci, v úterý absolvují zdravotní prohlídky, aby dotáhli transfer do Sigmy a s novými spoluhráči vyrazí ve středu na kemp do španělské Marbelly, situace kolem útočníka Václava Sejka (23) se komplikuje.
Reprezentant Sejk sice podle informací iSportu prošel vstupním vyšetřením pohybového aparátu, rovněž operace slepého střeva proběhla v pořádku, nicméně nespecifikované velmi vysoké hodnoty krevních testů jsou v současnosti důvodem toho, že lékař zatím nedoporučuje absolvování plnohodnotné zdravotní prohlídky včetně zátěžových testů.
Hodnoty sice postupně klesají, ale velmi pomalu. Předpokládá se, že je to kvůli podstoupené anestezii, nicméně podle některých zdrojů je možné, že stávající stav může trvat i několik týdnů.
A přestože je Sigma již nějakou dobu dohodnuta s Heerenveenem na přestupu, vzhledem k částce za transfer (45 milionů korun v základu) si olomoucký klub pochopitelně nedovolí věc uzavřít bez finální komplexní prohlídky a zátěžových testů.
Pro Sejka, který v sobotu na tribuně v Olomouci osobně sledoval duel s Piastem Gliwice (2:1), jde o velkou nepříjemnost. V Chance Lize končí zimní přestupové okno 12. února, do té doby se musí transfer dotáhnout, jinak zůstane minimálně do léta v Nizozemsku.
Blíží se další změny?
Nejen proto Hanáci ještě stále hledají útočníka. Kouč Tomáš Janotka má k dispozici uzdraveného Jana Klimenta, Muhameda Tijaniho, Antonína Růska, zraněného Matěje Mikulenku a Jásira Núra, nicméně Egypťanova budoucnost je vzhledem k neustálým komplikacím, které ho provázely již při angažmá v Teplicích, ve hvězdách. Je pořád na marodce, s přístupem nepanuje úplná spokojenost...
Sigmáci odlétají ve středu do Marbelly, na palubě by měly být posily z Polska – Péter Baráth a Jakub Jezierski. Otazník visí nad nevytěžovaným Dominikem Janoškem, při přetlaku ve středu pole možná dopadne jako Radim Breite a odnese řez širokého kádru odchodem. Bývalý kapitán míří za lepšími finančními podmínkami do Artisu Brno, druholigový klub lanaří i obránce Dominika Plechatého z Liberce. Olomouc stále řeší také stopera Louise Lurvinka z Pardubic.
Management klubu z Androva stadionu v minulém týdnu jednal o bližší spolupráci se Slováckem, nepřekvapilo by, kdyby hráči, kteří se nevlezou do užšího Janotkova týmu, zamířili hostovat právě tam. Uherské Hradiště není vzhledem k postavení v tabulce přímým konkurentem jako Jablonec či Hradec Králové, kde na podzim působili Růsek a Elbel, čili pro všechny strany by mohla být kooperace výhodná.
Nicméně vzhledem k únorovému play off Konferenční ligy proti Lausanne, nebo Crystal Palace (losuje se v pátek) je pravděpodobné, že se trenér bude chtít kvůli anglickým týdnům a rotaci jistit početnějším mužstvem, než je obvyklé jinde. Muži na hraně soupisky by případně pomáhali třetiligovému béčku, i když vysněný postup je kvůli devítibodovému náskoku prvního Třince daleko.
Jak by mohla vypadat jarní Sigma
Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Baráth, Beran - Ghali, Krivak, Šturm - Kliment
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu