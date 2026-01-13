Předplatné

Zdravotní komplikace u Sejka, přestup do Sigmy je v ohrožení. Janošek na odchodu?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
Angažmá Václava Sejka v Heerenveenu se blíží ke svému konci
Přípravný zápas Olomouce sleduje i útočník Václav Sejk, který by měl do Sigmy zamířit
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Václav Sejk v utkání proti San Marinu
Václav Sejk odchází ze Sparty na další hostování, tentokrát bude hrát nizozemskou Eredivisie za Heerenveen
Český kapitán Václav Sejk oslavuje gól proti Slovincům
17
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Zatímco maďarský záložník Péter Baráth (23) z Rakówa Čenstochová a polský středopolař Jakub Jezierski (21) ze Slasku Wroclaw jsou od pondělí na hotelu v Olomouci, v úterý absolvují zdravotní prohlídky, aby dotáhli transfer do Sigmy a s novými spoluhráči vyrazí ve středu na kemp do španělské Marbelly, situace kolem útočníka Václava Sejka (23) se komplikuje.

Reprezentant Sejk sice podle informací iSportu prošel vstupním vyšetřením pohybového aparátu, rovněž operace slepého střeva proběhla v pořádku, nicméně nespecifikované velmi vysoké hodnoty krevních testů jsou v současnosti důvodem toho, že lékař zatím nedoporučuje absolvování plnohodnotné zdravotní prohlídky včetně zátěžových testů.

Hodnoty sice postupně klesají, ale velmi pomalu. Předpokládá se, že je to kvůli podstoupené anestezii, nicméně podle některých zdrojů je možné, že stávající stav může trvat i několik týdnů.

A přestože je Sigma již nějakou dobu dohodnuta s Heerenveenem na přestupu, vzhledem k částce za transfer (45 milionů korun v základu) si olomoucký klub pochopitelně nedovolí věc uzavřít bez finální komplexní prohlídky a zátěžových testů.

Pro Sejka, který v sobotu na tribuně v Olomouci osobně sledoval duel s Piastem Gliwice (2:1), jde o velkou nepříjemnost. V Chance Lize končí zimní přestupové okno 12. února, do té doby se musí transfer dotáhnout, jinak zůstane minimálně do léta v Nizozemsku.

Blíží se další změny?

Nejen proto Hanáci ještě stále hledají útočníka. Kouč Tomáš Janotka má k dispozici uzdraveného Jana Klimenta, Muhameda Tijaniho, Antonína Růska, zraněného Matěje Mikulenku a Jásira Núra, nicméně Egypťanova budoucnost je vzhledem k neustálým komplikacím, které ho provázely již při angažmá v Teplicích, ve hvězdách. Je pořád na marodce, s přístupem nepanuje úplná spokojenost...

Sigmáci odlétají ve středu do Marbelly, na palubě by měly být posily z Polska – Péter Baráth a Jakub Jezierski. Otazník visí nad nevytěžovaným Dominikem Janoškem, při přetlaku ve středu pole možná dopadne jako Radim Breite a odnese řez širokého kádru odchodem. Bývalý kapitán míří za lepšími finančními podmínkami do Artisu Brno, druholigový klub lanaří i obránce Dominika Plechatého z Liberce. Olomouc stále řeší také stopera Louise Lurvinka z Pardubic.

Management klubu z Androva stadionu v minulém týdnu jednal o bližší spolupráci se Slováckem, nepřekvapilo by, kdyby hráči, kteří se nevlezou do užšího Janotkova týmu, zamířili hostovat právě tam. Uherské Hradiště není vzhledem k postavení v tabulce přímým konkurentem jako Jablonec či Hradec Králové, kde na podzim působili Růsek a Elbel, čili pro všechny strany by mohla být kooperace výhodná.

Nicméně vzhledem k únorovému play off Konferenční ligy proti Lausanne, nebo Crystal Palace (losuje se v pátek) je pravděpodobné, že se trenér bude chtít kvůli anglickým týdnům a rotaci jistit početnějším mužstvem, než je obvyklé jinde. Muži na hraně soupisky by případně pomáhali třetiligovému béčku, i když vysněný postup je kvůli devítibodovému náskoku prvního Třince daleko.

Jak by mohla vypadat jarní Sigma

Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Baráth, Beran - Ghali, Krivak, Šturm - Kliment

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů