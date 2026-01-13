Pražák už vlastní celé Pardubice, dokoupil zbývající podíl. Jaké jsou cíle?
Investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka se stala stoprocentním vlastníkem fotbalových Pardubic. Od společnosti Merit Asset dokoupila zbývající pětiprocentní podíl. V tiskové zpávě skupina uvedla, že tím dokončila sjednocení vlastnictví klubu.
Kaprain získal většinový podíl v Pardubicích na konci loňského srpna a ihned začal investovat do kádru. Východočeský tým, který je mezi elitou nepřetržitě od roku 2020, v té době uzavíral tabulku nejvyšší soutěže. Po výměně trenéra, kdy k mužstvu přišel Jan Trousil, a povedeném závěru podzimní části je na 11. místě se sedmibodovým náskokem na poslední příčku.
Pardubice ve dvou z minulých tří sezon udržely prvoligovou příslušnost až v baráži. Také pro jarní část aktuálního ročníku mají podle sportovního ředitele Jiřího Bílka za cíl záchranu. Do budoucna ale díky silnému majiteli pomýšlejí na vyšší umístění.
"Dlouhodobé cíle jsou vybudovat konkurenceschopný tým a klub. Máme na to dostatek času díky majiteli, který má sportovní zkušenosti a ví, že na to potřebujeme čas. Ví, co obnáší sport a že to není jen o investování peněz a zisku okamžitého úspěchu. V průběhu tří let bychom se chtěli pohybovat ve vrchní části poloviny tabulky," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi na soustředění v Turecku Bílek, který loni v prosinci opustil pražskou Slavii.
Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, obchod a média. Vlastní také hokejovou Spartu. Podle informací na webu Kaprain.cz skupina zaměstnává téměř 6000 lidí a obhospodařuje majetek v hodnotě 50 miliard korun.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu