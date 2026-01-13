Předplatné

Pražák už vlastní celé Pardubice, dokoupil zbývající podíl. Jaké jsou cíle?

Karel Pražák vlastní 100% podíl fotbalových Pardubic
Karel Pražák vlastní 100% podíl fotbalových PardubicZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Pardubická euforie po gólu Louise Lurvinka
Karel Pražák už vlastní celé Pardubice
Filip Vecheta, slaví branku do sítě Baníku
Fotbalisté Pardubic slaví druhý gól do sítě Sparty
Potyčka mezi hráči obou týmů po třetí brance Pardubic
Pardubičtí fotbalisté slaví senzační triumf na Letné
Obrovská euforie hráčů Pardubic po výhře na Letné
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka se stala stoprocentním vlastníkem fotbalových Pardubic. Od společnosti Merit Asset dokoupila zbývající pětiprocentní podíl. V tiskové zpávě skupina uvedla, že tím dokončila sjednocení vlastnictví klubu.

Kaprain získal většinový podíl v Pardubicích na konci loňského srpna a ihned začal investovat do kádru. Východočeský tým, který je mezi elitou nepřetržitě od roku 2020, v té době uzavíral tabulku nejvyšší soutěže. Po výměně trenéra, kdy k mužstvu přišel Jan Trousil, a povedeném závěru podzimní části je na 11. místě se sedmibodovým náskokem na poslední příčku.

Pardubice ve dvou z minulých tří sezon udržely prvoligovou příslušnost až v baráži. Také pro jarní část aktuálního ročníku mají podle sportovního ředitele Jiřího Bílka za cíl záchranu. Do budoucna ale díky silnému majiteli pomýšlejí na vyšší umístění.

"Dlouhodobé cíle jsou vybudovat konkurenceschopný tým a klub. Máme na to dostatek času díky majiteli, který má sportovní zkušenosti a ví, že na to potřebujeme čas. Ví, co obnáší sport a že to není jen o investování peněz a zisku okamžitého úspěchu. V průběhu tří let bychom se chtěli pohybovat ve vrchní části poloviny tabulky," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi na soustředění v Turecku Bílek, který loni v prosinci opustil pražskou Slavii.

Investiční skupina Kaprain, kterou Pražák založil v roce 2013, se soustředí na průmysl, nemovitosti, sport a zábavu, finance, obchod a média. Vlastní také hokejovou Spartu. Podle informací na webu Kaprain.cz skupina zaměstnává téměř 6000 lidí a obhospodařuje majetek v hodnotě 50 miliard korun.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů