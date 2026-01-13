Sluníčko, „italský“ trénink i další změny. Hyský driluje Plzeň nad mrakodrapy
PŘÍMO Z BENIDORMU | Teploměr ukazuje skoro 18 stupňů, sluníčko hřeje příjemně do tváře. Oproti hlubokým mrazům posledních dní v Česku velmi příjemný obrat. Plzeň se na jarní sezonu už více jak týden chystá ve španělském Benidormu, tradiční destinaci pro zimní soustředění. „Vynikající podmínky,“ pochvaluje si Martin Hyský, který jako hlavní kouč Viktorie zažívá podmínky turistického letoviska poprvé. Deník Sport přímo na místě sleduje finiš přípravy elitního českého klubu.
Na jednom hřišti si zrovna chystá trénink Rapid Vídeň, v předešlých dnech se v sousedství Plzně připravovalo na jarní část na sezony také švýcarské Lugano (Viktoria ho v páteční přípravě zdolala 4:2). Španělský Benidorm, „evropský Manhattan“ podle mrakodrapů tyčících se podél středomořského pobřeží, nabízí pro trénink naprosto ideální podmínky.
Hotelový komplex Melia Villaitana, kam na zimní soustředění tradičně během ledna míří západočeský klub, se rozprostírá v kopcích nad městem. Nabízí unikátní výhled na moře a siluety turistické destinace se zhruba 80 tisíci obyvateli necelou hodinu od většího města Alicante. Ale hlavně - sportovním klubům poskytuje špičkové zázemí ve všech směrech přípravy.
„Viktorka už tady několikrát byla, tohle místo dobře zná. Cest zabrala víc času, než jsme předpokládali, ale je tady krásné prostředí,“ pochvaloval si trenér Martin Hyský krátce po příjezdu pro klubový web. „Přijeli jsme sem pracovat, jsou tady optimální podmínky. Hřiště je ve skvělém stavu, blízko je posilovna. Ubytování a strava jsou na nejvyšší úrovni, důležitá je i skvěle zařízená regenerace.“
Článek pokračuje pod příspěvkem
Sport sledoval přímo na místě úterní dopolední trénink. Hlavní náplní byla herní cvičení – nejdřív na menším prostoru, pak velká hra s drilem presinku, útočného napadání a rychlého přechodu do brejkových situací. Tedy prvků, kterými chce Hyský orazítkovat svou práci v klubu, kam nastoupil v druhé polovině podzimu po úspěšné štaci v Karviné.
Pro hráče nejsou podobné tréninky náročné tolik fyzicky, ale spíš mentálně. Musí být neustále ve střehu, dostávat do sebe potřebné automatismy a vnímat pokyny trenérského štábu. Hlavní kouč si vše sám řídí, s píšťalkou v ústech často hru přerušuje. Neustále hráčům vysvětluje, co po nich chce, v jakém prostoru se mají pohybovat.
Presink jak od Guardioly
Jde o taktický dril italského ražení, pro způsob aktivní hry a precizního napadání naprosto nezbytný. Podobné prvky vidíte třeba i v trénincích Pepeho Guardioly v Manchesteru City.
Viktoria buduje občerstvené mužstvo, v zimě přišla řada nových či staronových tváří. Výstavbu diriguje Patrik Hrošovský, na place nechybí Tom Slončík, Alexandr Sojka, Daniel Vašulín, Adam Kadlec, v plném režimu je i uzdravený Jiří Panoš. Brankářský tým doplnil slovenský mládežnický reprezentant Dominik Ťapaj, kterého si v Plzni krátce po příchodu velmi pochvalují.
Téměř v půlce ledna ve vyhlášené destinaci, během letních měsíců plné především anglických a německých turistů, svítí sluníčko, nefouká. Hráči si opravdu nemají na co stěžovat.
Kolem týmu je neustále cvrkot – realizační štáb se za roky, co Plzeň v ledu do Benidormu jezdí, značně rozšířil. Nechybí ani nejvyšší šarže z vedení, u hřiště sleduje přípravu generální ředitel Adolf Šádek či nový sportovní ředitel Martin Vozábal.
Stále pracují na skladbě kádru. Přímo v Benidormu prodloužili smlouvy mladíci Jan Paluska s Jiřím Panošem, následně i Merchas Doski a Václav Jemelka. Zatím posledním odchodem je oznámení půlročního hostování mladého Jamese Bella do druholigového Táborska, k dalším změnám v týmu ještě během ledna může dojít.
Mužstvo výrazně omladilo, trenér Hyský vybírá hodně rychlostní hráče a další typy, které sedí do jeho konceptu.
Ve středu by se na tým měla přijet podívat vzácná reprezentační „návštěva“ – nový trenér národního týmu Miroslav Koubek prostředí ve Španělsku dobře zná z předchozích dvou let v Plzni, dorazit by měl v doprovodu asistenta Jana Suchopárka a manažera Pavla Nedvěda.
V Benidormu by měli zůstat do čtvrtka, kdy hraje Plzeň generálku na sezonu proti dánskému SønderjyskE. Později se přesunou za Slavií a Spartou, které se na jaro chystají v jižnější části Španělska.
