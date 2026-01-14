Kričfaluši exkluzivně: S hodnotou 60 milionů jsem úplně v klidu. Co klauzule a Plzeň?
Prolomil veškeré dosavadní rekordy, zboural finanční stropy, bez přehánění načal na Bazalech novou éru Baníku. Přestup perspektivního Ondřeje Kričfalušiho za dva a půl milionu eur dal zapomenout na transfer Ewertona, jednadvacetiletý talent se stal rázem hlavní tváří klubu Václava Brabce. „Mám sebevědomí, takže klidně řeknu, že bych takovou hodnotu měl mít,“ vypráví v rozhovoru pro web iSport žádaný, téměř dvoumetrový fotbalista. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Ostravští fanoušci by si měli vážit zápasů, kdy vidí Kričfalušiho v akci. Vzhledem k výstupní klauzuli v hráčově kontraktu, která podle informací redakce činí dvojnásobek pořizovací ceny, čili pět milionů eur, je možné, že v létě bude klenot fuč. Třeba v Plzni. Ale o tom až za chvíli.
Proč se vám říká Cukr?
„Když jsem byl v mládeži Slavie, zničehonic si trenér zjednodušil moje složitější příjmení a řekl Cukr. Celkově jsme tam měli zvláštní přezdívky, chytlo se to. Nevadí mi to, jsem s tím v pohodě.“
Takže maďarský původ?
„Do detailu jsem si to nezjišťoval, ale prý tam asi něco takového je.“
Ona ta přezdívka zní malinko zvláštně, když si člověk uvědomí, že máte skoro dva metry a souboje s vámi bolí.
„Díky postavě jsem stavěný tak, že bych měl souboje vyhrávat. Nevyhledávám je, zároveň mi nevadí. V české lize to ani jinak nejde. Myslím, že jsem správný válečník. Je to jedna z mých silnějších stránek, tak proč si tím nepomáhat?“
Vždycky jste byl vyšší než vrstevníci?
„Úplně nejvyšší asi ne, ale mezi ty vyšší jsem patřil vždy.“
A byla to vždy výhoda?
„Ze začátku je vyspělost výhoda, ale když vás ostatní dorostou, někteří kluci pak strádají, protože si díky počátečnímu plusu mysleli, že to půjde samo. Když je pak ostatní dorostli, zjistili, že jsou trošku pozadu oproti těm, kteří byli dřív menší. Na přelomu dorostu a chlapů je jasné, že urostlí kluci mají větší šanci a pravděpodobnost nakouknout do ligy. V Česku stoprocentně. Ale má myšlenka je taková, že ideální je fyzické proporce spojit s fotbalovostí, pak můžete mít přesah směrem do zahraničí. Protože právě tohle je podle mě to, po čem kluby v cizině koukají.“
Český fotbal si zase po letech začíná vážit kreativních hráčů, viz Michal Beran a spol.
„A já jsem rád, že se to mění a že jsou tihle kluci víc docenění. Co si budeme povídat, tady v Česku to opravdu tak nebývalo. Možná mi to neuvěříte, ale i já mám rád fotbalisty hračičky. Nemusím, když se kopou balony za lajnu. Taky bych nejradši vyjížděl ze všech možných situací hlavně fotbalově.“ (úsměv)
Jak se vám se 196 centimetry brání právě Beran nebo slávista Oscar?
„Složitě. Ale když jsem byl na pozici krajního stopera ve trojce a na mě sprintovalo malé rychlé křídlo, bylo to ještě horší. Musíte si z toho udělat výhodu, to znamená situaci dobře načíst a pak protihráče dostat právě třeba do osobního souboje. Když se to naučíte, zas takový problém to není.“
V soukromí jste taky válečník?
„Spíš kliďas než impulzivní člověk. Při jakékoli hře se sice dokážu naštvat, ale víc věcí promýšlím bez emocí než s horkou hlavou.“
Promýšlet věci si můžete i při cestě domů, do Kraslic u Sokolova to z Ostravy máte přes pět set kilometrů.
„O moc dál už to nešlo, co? Snad jen kdybych byl v Karviné... (úsměv) Domů jsem se dostal teď o Vánocích, jinak je to spíš vzácnost, většinu reprezentačních pauz trávím s jednadvacítkou. Člověku se úplně nechce jet třeba sedm hodin tam a sedm zpátky. Mám to přes celou republiku, ale to k fotbalovému životu patří. Možná někdy zkusím vlak, jako když za mnou přijela mamka, ale dlouhé je to tak jak tak. O to víc si užívám, když doma jsem.“
Do Monzy je to osm set kilometrů a osm hodin autem, to už není takový rozdíl. Načítal jste v létě trasu, když se řešil váš přestup do Itálie?