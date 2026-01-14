Nedá ani dva góly! Zlatohlávek o sázce i konci v Baníku: Když jsem chodil do béčka…
Rozhodně se nebude přetvařovat, že všechno bylo oukej. Útočník Tomáš Zlatohlávek se za poslední rok neprosadil v ostravském Baníku. Paběrkoval, strádal, byl psychicky dole. „Cítil jsem, že potřebuju změnu,“ řekl 25letý hráč pro deník Sport a web iSport. Ve středu naskočil do prvního utkání za Teplice, které posílil na začátku ledna.
Jeho příchod do Teplic přinesl bizarní situaci. Jakmile Zlatohlávek podepsal smlouvu, šířily se internetem štiplavé vzkazy. „Pokud tenhle frajer vstřelí aspoň dva góly, uklidím celej stadion,“ napsal příznivec David Scholz na sociální síti X.
Z křiklavého „hejtu“ se stala nakonec platná sázka, kterou s ním uzavřel ředitel klubu Rudolf Řepka. Jestli Zlatohlávek zůstane pod hranicí dvou branek, jeho nadřízený se pustí do úklidu fanouškova bytu. „Rodina mi to posílala, kluci v kabině se o tom taky bavili,“ usmál se útočník. „Přišel jsem do Teplic, abych dával góly. Budu se snažit, aby jich bylo co nejvíc,“ podotkl s tím, že se šéfem Řepkou o závazku ještě nemluvil.
Pochybnosti kolem Zlatohlávka jsou zřejmě na místě, protože vyplývají z výkonů během posledního angažmá. V Baníku odehrál za loňský rok 31 soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal bilanci 1+0. „Odehrál jsem zápasy mimo svou pozici, což ovlivnilo mě i okolí. Potom jsem ani nenastupoval, chvílemi chodil dokonce za béčko, a to mi rozhodně nepřidalo na pohodě,“ líčil Zlatohlávek.
Zlatohlávek v Baníku
Zápasy: 31
Odehrané minuty: 844
Góly: 1
Asistence: 0
V momentě, kdy na podzim převzal mužstvo nový trenér Tomáš Galásek, bylo evidentní, že Baník se Zlatohlávkem do budoucna nepočítá. „Nátlak v Ostravě byl obrovský, i na mě. Během půl roku se všechno otočilo,“ přemítal rodák z Hlučína.
Do Baníku přestoupil loni v lednu z Pardubic. „Byl to turbulentní rok, který přinesl pozitiva i negativa, bylo to nahoru dolů. Přišel jsem do týmu, který bojoval o poháry. Na zápasy chodil plný stadion, to bylo nádherné. Troufnu si říct, že jsem zažil nejlepší Ostravu za poslední léta,“ řekl Zlatohlávek.
Přesto je rád, že ostravská kapitola skončila. „Co se týče psychické stránky, cítím se dobře, což je pro mě důležité,“ zdůraznil Zlatohlávek po přestupu do Teplic.
Tam už absolvoval s týmem soustředění ve Špindlerově Mlýně, kde vystoupal se spoluhráči v mrazivém počasí na Sněžku. Ve středu dopoledne pak debutoval v přípravném utkání proti druholigovému Žižkovu (3:0).
Povedená premiéra
Zlatohlávek byl součástí party, která rozehrála druhý poločas za stavu 2:0. Byť má v mužstvu vytvořit konkurenci pro útočníky Benjamina Nyarka nebo Matěje Pulkraba, s kapitánskou páskou na ruce se postavil na levou stranu hřiště. „Nejlíp se cítím na hrotu útoku, ale trenér Frťala mi řekl, že mě chce vyzkoušet na více postech,“ objasnil hráč.
Při premiéře v teplickém dresu obstál. V momentě, kdy ve vlastním vápně odvrátil hlavou dlouhý balon a okamžitě vystartoval dopředu, pochválil ho od postranní čáry asistent trenéra Jan Rezek. „Zlaťáku, nádhera!“ bylo slyšet až na betonovou tribunu na stadionu v Horních Počernicích.
I přes viditelné defenzivní úkoly vyprodukoval nebezpečnou střelu a v závěru druhého poločasu se pokusil drzou fintou prodrat do pokutového území. „Dostal jsem se do zakončení a pomohl týmu v některých fázích utkání i ve výstavbě hry. Cítím se opravdu skvěle,“ poznamenal Zlatohlávek.
Moc dobře si totiž uvědomuje, že má momentálně před sebou zásadní období. Na jaře mu bude totiž už šestadvacet let. „Chci se nastartovat po herní stránce, vstřelit co nejvíc gólů a pomoct týmu asistencemi. Zároveň vím, že je důležité, abych byl kvalitní ve výstavbě hry,“ zakončil Zlatohlávek.
Získaly Teplice produktivní variantu do útoku?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu