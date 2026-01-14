Předplatné

Koubek, Nedvěd a spol. navštívili Plzeň, kouč mluvil k hráčům: Ať nám zamotáte hlavu!

Video placeholder
Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
Hráči Plzně na soustředění ve Španělsku
Trenér Plzně Martin Hyský v diskuzi s koučem reprezentace Miroslavem Koubkem
Václav Jemelka během tréninku
Miroslav Koubek, Pavel Nedvěd a Jan Suchopárek míří na trénink Plzně
Hráči Plzně na soustředění ve Španělsku
Matěj Vydra s míčem
Martin Hyský ordinuje hráčům trénink na španělském soustředění v Benidormu
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
PŘÍMO Z BENIDORMU | Středeční odpolední trénink Plzně na soustředění v Benidormu hráčům zpestřila speciální návštěva. Kolem půl čtvrté se u hracích ploch objevila velící trojice českého národního týmu. Trenér Miroslav Koubek zdravil své někdejší svěřence a spolupracovníky, před březnovou baráží o postup na světový šampionát dorazili i asistent Jan Suchopárek a reprezentační manažer Pavel Nedvěd. V dalších dnech se ve Španělsku chystají navštívit i Spartu a Slavii.

Miroslav Koubek přiletěl společně se svými kolegy z reprezentace na dobře známá místa, ještě před rokem zde velel plzeňskému týmu z pozice hlavního trenéra. Časy se ve fotbale mění, tentokrát do Španělska zamířil v nové roli hlavního kouče národního týmu.

Společně s Janem Suchopárkem a Pavlem Nedvědem dorazili na odpolední trénink Plzně a čekalo je vřelé přivítání. U hřiště je zdravili západočeský boss Adolf Šádek, hlavní trenér Martin Hyský a další členové realizačního týmu. K hráčům před zahájením odpolední jednotky předstoupil Koubek a promluvil k nim s krátkou řečí.

„Chceme vám popřát s kolegy z FAČR hodně úspěchů do jarní sezony. Na poli ligovém i mezinárodním. Plzeň je významným zásobitelem hráčů do české reprezentace, velkým zdrojem pro svazové potřeby. O to víc budeme rádi, když se vám bude dařit,“ začal k týmu srocenému v kolečku.

Cíl reprezentační mise ve Španělsku je jasný. Noví trenéři chtějí před březnovou baráží o postup na mistrovství světa (26. března v Edenu proti Irsku) pohovořit s adepty národního dresu, v klidu si s nimi sednout, sdělit jim své plány pro nadcházející klíčové období. Času mají málo, na klíčovém srazu bude před důležitým zápasem jen málo prostoru na trénink a nějaké větší nácviky.

Video placeholder

„Rádi bychom si sedli po večeři se dvěma skupinami hráčů. S těmi, kterých se aktuálně týká baráž, a pak s těmi, kteří připadají do úvahy v budoucnosti,“ přiblížil Koubek hráčům své záměry. „Viktorka je specifická, že na rozdíl od Sparty nebo od Slavie má v portfoliu hráčů řadu talentů, kteří přicházejí do úvahy pro reprezentaci i v krátké budoucnosti. Přejeme si, aby se vám dařilo, abyste nám zamotali hlavu,“ pokračoval zkušený kouč. „Uděláme pro to všechno,“ reagoval stávající kouč Viktorie Hyský.

Koubek skončil na plzeňské lavičce na podzim po výsledkově špatném období, zároveň s klubem v uplynulých sezonách zvládl řadu úspěchů na evropské scéně. Po složitém hledání národního kouče po odvolání Ivana Haška přijal nabídku od vedení české asociace, ujal se náročné role a pokusí se mužstvo dotáhnout na velký turnaj, kam Češi postoupili naposledy před dvaceti lety.

Koubek, Suchopárek a Nedvěd vydrží u plzeňské výpravy do čtvrtka, kdy hraje Viktoria generálku s dánským SønderjyskE. Následně se přes Valencii přesouvají do jižnější části Španělska, kde navštíví herní kempy Sparty, Slavie i dalších klubů, kde je větší počet hráčů připadajících v úvahu pro národní tým.

V plzeňském dresu sledují několik hráčů – s národním týmem mají zkušenosti Václav Jemelka, Lukáš Červ, Matěj Vydra a Tomáš Ladra, z mládežnických výběrů mohou přicházet i směrem k dalšímu období Karel Spáčil, Jan Paluska, Tom Slončík, Denis Višinský či Jiří Panoš.

