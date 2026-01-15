Největší africké hity: rychlík Baníku, rekordní prodeje Opavy i Budějovic či ikona Slavie
Za posledních pět sezon se objevilo v české lize hned čtyřiatřicet hráčů, které si české kluby vytáhly přímo z Afriky. U některých trvalo, než si zapsali velký přestup, u některých zase kariéra nabrala obrátky raketovým tempem. Které africké importy byly největšími přestupovými hity? Ve výběru webu iSport nechybí současné hvězdy David Moses či Emmanuel Uchenna, ale i polozapomenutí hráči – Cheick Conde či Joel Kayamba.
David Moses (Nigérie)
Central Academy → Karviná
Do Slezska přišel jako 17letý, před rokem přestoupil do Slavie. Nyní má dle webu Transfermarkt hodnotu 9 milionů eur, nejvyšší v lize. Jde vlastně o ukázkový případ toho, jak by měl přesun afrického kluka do Česka vypadat – nenápadný průlom skrze karvinskou juniorku, přesun do top klubu (zájem měla i Plzeň) a pak blížící se přesun do zahraničí. Na Mosese jezdí týmy z Premier League, už na jaře ho podle informací iSportu osobně skautoval Newcastle.
Emmanuel Uchenna (Nigérie)
Ikorodu City → Baník Ostrava
Od ledna 2023, kdy poprvé přijel do Česka, jeho akcie raketově stoupaly. Ze třetiligových Vítkovic a Hlučína pokračovala cesta urostlého stopera do druholigové rezervy Baníku a pak rychle do áčka. Tam nakonec stihl jen půlsezonu, tolik stačilo Spartě, aby vyplatila jeho výstupní klauzuli ve výši 50 milionů korun. I na Letné se před zraněním zařadil do základní sestavy, během roku a půl mu vyrostla hodnota na Transfermarktu desetkrát – na 125 milionů korun.
Rafiu Durosinmi (Nigérie)
Box2Box FC → Karviná
Na jaře roku 2021 se zapojil do tréninku s Karvinou, skauty zaujal jak jinak než parádní postavou. Chvíli trvalo, než se dostal na hřiště, ale prakticky hned se na něj začala vyptávat Slavia i Sparta. Adolf Šádek byl ale rychlejší a z dvoumetrového forvarda udělal tahouna Plzně s velkým prodejním potenciálem. Ten se i přes další zdravotní trable podařilo realizovat, Nigerijec odešel do italské Pisy téměř za 200 milionů korun. O 180 víc než za něj před dvěma a půl roky Plzeň dala.
Samuel Isife (Nigérie)
36 Lion Academy → Vlašim
Když je řeč o raketovém vzestupu, nelze opomenout střapatého pravého beka. Vždyť během pouhého roku vystřídal tři kluby! Ve druholigové Vlašimi stihl jen 12 zápasů, u nováčka z Dukly 17. I takový vzorek stačil Slavii, aby si od zimy zajistila jeho služby s vidinou právoplatné konkurence pro Davida Douděru. „Už jsem se tady usadil. Potkal jsem hodně dalších Nigerijců, takže pro mě bylo jednoduché zapadnout,“ řekl o svých angažmá. Ve Slavii má hned dva.
Yira Sor (Nigérie)
36 Lion Academy → Baník Ostrava
Další z mnoha afrických hráčů, kteří si prošli trasou Baník-Slavia. Tehdy šlo pro Ostravany o malý risk – maličký útočník byl sice na první pohled nejrychlejším hráčem v lize, bylo ale otázkou, jak se srovná s její fyzickou náročnost. Do Baníku navíc přicházel nadvakrát, poprvé brzy musel chytnout letadlo zpět směrem Lagos kvůli covidu. Pak už přišly sprinty, góly a milionové přestupy – za 30 do Prahy a následně za 160 do belgického Genku.
Fortune Bassey (Nigérie)
Eagle Wings → Bohemians
Někdo si u talentovaného útočníka jako první vybaví neproměněný potenciál. Ale málokdo si vzpomene, že do Evropy mu cestu poprvé otevřeli „Klokani“. V Ďolíčku uspěl v rezervním týmu už v roce 2018, start si ale nepřipsal a následně ho čekalo prokousávání se nižšími soutěžemi. Olympia, Ústí, Vlašim a České Budějovice. Až Jihočeši šikovného střelce zpeněžili, téměř 40 milionů korun vyinkasovaných z Ferencvárose je s přehledem rekordní prodej Dynama. Že se pak z Basseyho stal světoběžník s nevalnými statistikami, je věc druhá…
Cheick Condé (Guinea)
FC Sequence → Táborsko
V létě 2019 se na jihu Čech objevila pod trenérem Miloslavem Brožkem zajímavá parta. Abdallah Sima z francouzského Eviánu, Ahmed Al-Sarori z Kataru či guinejské duo Emannuel Tolno a Cheick Condé. Oba se dostali do ligy, ale tu pravou díru do světa udělal tvrdý střední záložník. Po přesunu do Zlína se o něj přetahovala Sparta i Slavia, za 12 milionů korun ale nakonec zamířil do švýcarského Curychu. Skvělý krok, o tři roky později se posunul do Benátek za 50 milionů korun.
Abdallah Gning (Senegal)
Stade Mbour → Vlašim
Jakmile se sebevědomý Senegalec dostal trenérům ve Vlašimi do rukou, hned věděli, že druhou ligu brzy přeroste. Pro skromný klub skvělých pár milionů korun, pro Teplice šance rychlého forvarda ukázat elitě a dál zhodnotit. A nakročeno k tomu bylo… Gning začal výborně a „Skláři“ už měli v očích prodej v hodnotě 30 milionů korun. Zdravotní trable ale ničily hráče natolik, že skončil až s vypršením smlouvy. Kromě Vlašimi nakonec benefitovala z komplexního útočníka i Karviná. V jejím dresu dal šest branek a po pouhém půlroce zamířil za 20 milionů korun do Baníku.
Joel Kayamba (DR Kongo)
Shark XI → Hlinsko
Když jste skaut a zároveň trenér, posily se vybírají lehko. Takhle dostal kouč Daniel Sigan do skromného Hlinska konžského křídelníka Kayambu. Trvalo ale dlouho, než vyhlášený vtipálek rozkvetl. Obešel Hradec, Pardubice i Opavu. Až ve Slezsku naplnil potenciál a ve 26 letech se stal rekordním prodejem v historii klubu. Ve Viktorii Plzeň strávil čtyři roky, zahrál si Ligu mistrů. Pak odešel zadarmo a stal se světoběžníkem. Po angažmá v Turecku, Kazachstánu a Libyi je ve 33 letech čerstvě volným hráčem. A Hlinsko? Přes mnohé další pokusy dalšího Kayambu už nenašlo.
Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny)
Al Ahly → Táborsko
Jeden z nejhezčích afrických příběhů, co v Česku proběhl. Pod kouče Brožka (jak jinak) dorazil Traoré až jako pětadvacetiletý na zkoušku z libyjského, dokonce jako útočník. O dva roky později si ho vytáhl Zlín, což Zdeněk Grygera označil za majstrštyk. Nově střední záložník vyhrál Ševcům pohár a ve 30 letech se senzačně přesunul do Slavie. Ještě překvapivěji, ta na něj uplatnila opci a střelec důležitých branek se stal dlouholetou oporou v lize i evropských pohárech. Stal se ikonou klubu, nyní v něm pracuje jako skaut s cílem najít podobné hráče jako on. Jen třeba o sedm let dříve.
Budoucí africké bomby?
Emannuel Ayaosi(Nigérie)
Dakkada FC → Karviná
Abdullahi Bewene(Nigérie)
Central Academy → Baník Ostrava
Afolabi Soliu (Nigérie)
Box2Box → Táborsko
John Auta(Nigérie)
Right2Win SA → Teplice
Aboubacar Traoré(Pobřeží slonoviny)
LYS Sassandra → Karviná
James Bello (Nigérie)
Right2Win SA → Viktoria Plzeň