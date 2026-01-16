Agent Szkibik o Africe i Mosesovi: Jsme v kontaktu s kluby z Anglie. Co je klíčem Karviné?
Tou nejúspěšnější destinací pro rozvoj afrických mládenců je celkem jednoznačně Karviná. Do ligy poslala v posledních pěti letech několik hvězd a další jsou na cestě. A za většinou z nich stojí agent Jakub Szkibik, spolumajitel CSC Agency. David Moses, Rafiu Durosinmi, Emannuel Ayaosi či Yira Sor, to jsou některá jména, která nasměroval do Evropy on a spolupracovníci z agentury. K rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz s připojil jak jinak než z Nigérie. „S Karvinou se pracuje dobře. Jezdíme vybírat konkrétní typy hráčů," říká Szkibik, který v létě vyhlíží velké přesuny.
Jak často v Nigérii jste?
„Jsme tu relativně často. Zhruba jednou za dva měsíce.“
To prostředí asi není úplně pro každého, že?
„To asi ne, není to úplně jednoduché. Ale za tu dobu, co sem jezdíme, už víme, co nás čeká. Máme zde spoustu místních lidí, kteří nám s čímkoliv pomohou, kdyby nastal jakýkoliv problém.“
A kolik let jezdíte?
„Odhadem šest nebo sedm let. Ale na intenzitě to nabralo především v těch posledních třech letech.“
Neskromně, jste vy a vaše agentura hlavním důvodem, proč Karviná posílá do ligy nejvíce Afričanů?
„Myslím si, že ano. Ale musím především říct, že se nám s Karvinou velice dobře pracuje. Přesně víme, co od nich čekat a že o hráče bude skvěle postaráno. Postupnými kroky je zlepšují, posouvají. Hlavní je, že celý klub je nastavený na to, že africké hráče chtějí, není to o dvou či třech lidech. Nejvíce přivádíme hráče do kategorie U19, jsou tam na to nachystaní všichni trenéři, nikdo s tím nemá problém. Ta spolupráce je prostě velmi dobrá.“
Co je dalším klíčem k tomu, že se v Karviné tak daří posouvat Afričany? Kromě toho, že celý klub táhne za jeden provaz.
„Myslím si, že Karviná především dobře ví, že tito hráči potřebují čas. A oni jim ten čas dají. Trpělivost je nejdůležitější. Když přivedete někam hráče z Afriky a klub vám po týdnu řekne, že na to nemá, je to špatně. Do toho klubu už příště hráče nedáme. Naopak máme kluby, které se na nás obrátí, a dopředu se s nimi domluvíme, jak to bude fungovat. Velmi podobně je to nastavené i s Baníkem.“
Proč v této strategii z hlediska výstupů nejsou nijak zvlášť úspěšné kluby jako Sparta, Slavia a Plzeň?