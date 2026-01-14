Boss Tvrdík je na místě. Nečekaně se zapojil do prastaré hry, prý měl velkou formu
PŘÍMO Z MARBELLY | Podřízení se musí kontrolovat. Ne že by to slávisté nutně potřebovali, ale přísnost prostě musí být. Proto je Jaroslav Tvrdík pravidelným návštěvníkem zimních i letních soustředění. Přiletěl i do španělské Marbelly, ve středu dopoledne sledoval v bezprostřední blízkosti celou tréninkovou jednotku. A po ní se zapojil do speciální hry.
V úterý odpoledne nasedl v Praze do letadla a v osm hodin večer už na něj čekalo na letišti v Malaze auto. Za půl hodiny už zjišťoval týmové novinky v luxusním hotelu Westin La Quinta, kde je slávistická ekipa ubytovaná.
Tvrdík létá vždy jen na pár dní. Nejinak je tomu i nyní. Už ve čtvrtek se vrací zpátky do Česka. Takhle mu to vyhovuje. S nejbližšími probere vše důležité, vyřeší případné problémy, absolvuje rozhovory s nejzkušenějšími hráči a vrátí se zpátky.
Ve středu se byl podívat na tréninku v Marbella Football Centre. Pobaveně, jen z několika metrů, sledoval souboje v bagu. Mobil měl často v ruce, odepisoval na zprávy. Ještě celkem nedávno by možná vyťukal něco na sociální síť X, ale tu si na čas zakázal. A až na naprosté výjimky ticho opravdu neporušuje.
Jakmile začala hlavní akce a hráči se rozprchli skupin, postavil se na kraj hřiště k půlící čáře a spokojeně sledoval bzukot před sebou. Dlouhou diskusi vedl s novým sportovním ředitelem Přemyslem Kovářem, čas si našel i na další členy realizačního týmu. Slávistický trénink sledoval z povzdálí také vlivný agent Jiří Müller. I s ním dal Tvrdík řeč.
Na konci, poměrně nečekaně, se zapojil do jedné prastaré hry. Když už hráči mířili na hotel, s Jindřichem Trpišovským, asistentem Pavlem Řehákem a Jiřím Müllerem se utkali v „čáře“. Prý měl velkou formu. Třeba ji přenese na celý tým. Proti Barceloně to bude příští středu potřeba.