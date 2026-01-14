Náhrada za Vojtu? Zkušený útočník mimo hru i vlastní zdroje. Možná někdo přijde...
Největší ofenzivní eso týmu je fuč. Třetí nejproduktivnější fotbalista Chance Ligy Matyáš Vojta se z Mladé Boleslavi přesunul výměnou s bonusy až za 117 milionů korun do Sparty a Středočeši se tak v boji o záchranu musí obejít bez něj. Na příchod zvučného jména za velké peníze to však zatím nevypadá. Trenér Aleš Majer podle všeho spíš vsadí na mladíky s potenciálem.
Podzimní část se Středočechům příliš nepovedla a zimní přestávku tráví loňský účastník evropských pohárů jen těsně nad barážovými příčkami. V první polovině sezony se trápili především v defenzivní fázi, ale zacelit mezeru po zlatém chlapci na hrotu určitě nebude jednoduchý úkol.
„Odchod Vojty se pokusíme nahradit z vlastních zdrojů, ale možná ještě někdo do útoku přijde. Věděl jsem, že nějaké odchody a příchody budou, ale moje představa byla a je, aby tým zůstal pospolu, co nejvíc to půjde,“ řekl na začátku přípravy trenér Aleš Majer.
Modrobílý celek už za sebou má i dvě přátelská utkání, z nichž se dá částečně odhadnout, jakým hráčům dá realizační tým důvěru na úvod jara.
Logicky by si pozici číslo devět měl přivlastnit zkušený střelec Jiří Klíma, jenže ze zdravotních důvodů zatím nezasáhl ani do jednoho z přípravných duelů a dokonce s týmem ani neodcestoval na soustředění do Turecka. Minuty na Vojtově pozici vysunutého forvarda si tak zatím dělí dvojice dvacetiletých mladíků Matouš Krulich a Jan Buryán.
První jmenovaný dorazil do Boleslavi před sezonou z Jablonce, kde sbíral první zkušenosti v dospělém fotbale. V lize zde za dvě sezony naskočil do 25 zápasů a připsal si čtyři branky. V Boleslavi ale zatím pořádně neprorazil, za podzim se dostal na trávník čtyřikrát, pokaždé jako střídající hráč a celkem si odkroutil pouhých 26 minut.
Nová devítka? Instinkt místo síly
O něco zajímavější podzim pak měl jeho o půl roku mladší kolega Buryán, který se vydal na hostování do druholigového Táborska a v devíti startech nasázel pět gólů. Další zásah pak přidal v domácím poháru.
Prakticky totožně se rozjela i Vojtova kariéra, když nová posila Sparty ve stejném věku zamířila na půlroční hostování do druholigového Varnsdorfu. Zde se rozstřílel a v další sezoně si uzmul místo útočníka prvoligového celku. Na hřišti jde však o zcela rozdílného hráče.
„Typologicky je úplně jiný než Matyáš Vojta. Je o hlavu nižší a není tak fyzicky dominantní, ale má skvělý výběr místa. Vždycky se nachomýtne tam, kde je to potřeba. Umí dávat góly,“ vyjmenoval hlavní přednosti forvarda kouč Táborska Radek Kronďák.
Sám se o tom přesvědčil při úterním vzájemném přátelském utkání, kdy Buryán dvěma góly na začátku druhého poločasu nastartoval obrat a Boleslav nakonec porazila Táborsko 4:3. „Máme spolu nadstandardní vztah a on si moc dobře uvědomuje, že se to i pro něj tady rozjelo. On pomohl nám a my jsme pomohli jemu,“ pochvaloval si spolupráci Kronďák.
Za Boleslav sice zatím Buryán v přátelských utkáních nastupuje na hrotu útoku, ale dokáže naskočit i na křídle, případně jako desítka. „Myslím, že ze strany je to pro něj lepší. Na hroťáka potřebujete výšku, což ho limituje,“ zmínil kouč Táborska. „Pořád si přeju, aby Boleslav přivedla nějakého útočníka a Bury ještě přišel k nám, ale nevím, jestli se mi to vyplní,“ dodal s úsměvem.
Gólman Sparty a levonozí obránci
Vedle útočníků v Boleslavi musí řešit také defenzivu. S 41 inkasovanými góly mají Středočeši jednoznačně nejhorší obranu v Chance Lize. V zimě zatím v zadních řadách jen zalepili díry po odchodech gólmana Aleše Mandouse a levého obránce či záložníka Jakuba Fulneka.
Jako volný hráč se k týmu připojil defenzivní univerzál Matěj Hybš z Bohemians, na hostování by pak měl přijít další levonohý obránce Jan Harušťák z Baníku, který v Boleslavi zahájil přípravu, ale ze zdravotních důvodů nyní s týmem neodcestoval na soustředění.
Kdo naopak do Turecka odletěl, to je brankář Sparty Vojtěch Vorel, jenž už v úterý nastoupil s kapitánskou páskou do přátelského utkání s Táborskem. Ani jeho přesun však zatím nebyl oznámen oficiálně.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu