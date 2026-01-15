Memič o své cestě i začátcích v Česku, Džeka by bral do Plzně. Hyský? Oživil mě
PŘÍMO Z BENIDORMU | V Plzni odkroutil první rok, během něhož se zařadil ke klíčovým hráčům týmu. Amar Memič (24) patří k nejzajímavějším členům západočeského kádru. Rychlý, fyzicky nadupaný, bodově aktivní hráč evropského formátu může svými kvalitami brzy patřit do elitních soutěží. Teď se ale soustředí na úspěch ve Viktorii. V povídání pro iSport během soustředění ve španělském Benidormu popisuje i svůj vztah ke spoluhráči z reprezentace, legendárnímu bosenskému útočníkovi Edinu Džekovi.
Po dopoledním tréninku Plzně usedne ke stolu, hovoří výbornou češtinou. Amar Memič v minulém roce vylétl do pozice jednoho z nejlepších krajních hráčů v lize, se šesti asistencemi je druhý v české soutěži. „Vážím si toho, kam jsem se dostal,“ říká s pokorou bosenský reprezentant, který sní i o účasti na letním mistrovství světa v Americe.
Jak chutná příprava pod novým trenérem Martinem Hyským?
„Cítím se dobře. Jsem rád za trenéra, že s námi konečně mohl udělat svou práci. Soustředění můžeme hodnotit dobře – udělali jsme, co chceme a snad se co nejlépe připravili na zápasy, které máme před sebou. Jsem z Karviné zvyklý na režim, jaký náš trenér chce. Kluci se s jeho stylem seznámili také rychle. Hned od první chvíle jsme se naplno pustili do práce a vypadá to dobře.“
Do Plzně jste přišel před rokem, jak jste se za tu dobu na hřišti změnil?
„Musím říct, že to uteklo rychle. Ale jsem spokojený, jak to u mě v Plzni zatím probíhá. Hraju, patřím k důležitým hráčům. Samozřejmě se těším na to, co tady máme před sebou.“
Měl jste i jiné nabídky, nebo jste kývl Plzni hned?
„Bylo to správné rozhodnutí. Zápasy, které jsem tady odehrál, potvrzují, že to byla dobrá volba.“
Jak váš posun z Karviné do role důležitého hráče elitního českého klubu vnímá nejbližší okolí?
„Za dobu, co jsem tady, jsem odvedl kus práce, dostalo mě to i do bosenského nároďáku. Je to zásluha také mých trenérů, na jakou úroveň jsem se dostal. Jsem za to opravdu šťastný.“
V Bosně znají Plzeň? Možná není úplně snadné se z Česka dostat k pozvánce do reprezentace.
„Naši trenéři v nároďáku hodně sledují každého hráče, který má bosenský pas. Sledovali mě už v době, kdy jsem byl v Karviné. Čekalo se na správný moment, ten přišel ve chvíli, kdy jsem odehrál dobré zápasy v Plzni. Pro každého hráče je to nejvíc v kariéře, nosit dres své země. Je obrovská čest, že mám tuhle příležitost.“
Věříte si na baráž o mistrovství světa ve Walesu?
„Už dlouho tohle máme v hlavě. Máme kvalitu na to, abychom takový zápas zvládli. Mistrovství světa je jeden z cílů, které jsem si dal do nového roku.“
Pomáhá vám v nároďáku Edin Džeko?
„Když mluvíme o Edinovi, musím nejdřív říct, že je to normální, skvělý kluk. Baví se každým hráčem, když jsem přišel, hned mi říkal, ať se cítím jako doma a se vším mi pomůže.“
Bavili jste se i o české lize, kde Džeko začínal v Teplicích?