Miliony (nejen) z Nigérie. Africká stopa v lize roste každou sezonou, nejvíc těží Slezsko

Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
Bartoloměj Černík
Chance Liga
ANALÝZA iSPORTU | Každý chce jet pro hráče do Afriky, mluví se o tom prakticky ve všech českých klubech. Nachází se tam obří množství talentu za nicotnou cenu. A nejvíce vydělají ti, kteří si jdou pro hráče v mladém věku. Je to složité, rizikové, ale v české lize už mnozí poznali, jak výdělečné to může být. Podle analýzy iSportu překvapivě neovládají trasu Afrika–Česko bohaté týmy z Prahy, ale Baník, Karviná či Táborsko. „Větší kluby přemýšlejí tak, že chtějí mít hráče ověřené,“ sdílí zkušenost trenér Miloslav Brožek. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

El Hadji Malick Diouf, Youssoupha Sanyang, David Moses, Samuel Isife, Hamidou Kante. Co mají společného? Do Evropy přišli na zkoušku jako nadějní teenageři z Afriky a za všechny vyskládala Slavia na stůl pořádný balík. Celkově něco přes 250 milionů korun. Pro „sešívané“, kteří jsou schopni generovat astronomické zisky, částka nikterak zničující. Přesto ale nadhazuje otázku – proč si takové hráče nedokážou Pražané najít sami?

Nenechte se mýlit, Slavia v tomto není jediná, i Sparta či Plzeň své výpady směrem k Africe neproměnily v žádné velké úlovky. U červenobílých je mezi nejbohatšími a nejlépe fungujícími českými značkami ale kontrast nejjasnější, především v poměru, kolik mladých Afričanů z (nejen) ligových týmů Slavia vykoupila. I toho, jak hlasitě klub před lety vyhlásil africkou cestu a investice spojené s tím – aby takzvané mezistanice přeskočil a talenty chytal na začátku procesu.

Trenér Miloslav Brožek, který do Česka přilákal Abdallaha Simu či Ibrahima Traorého, v tom ale nevidí problém. „Bavil jsem se před lety v Africe se zástupcem bundesligového klubu. Zeptal jsem se ho, jestli se jim líbí nějací hráči, on říkal, že ano. Na otázku, zda si je vezmou, ale řekl ne. 

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

