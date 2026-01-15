Miliony (nejen) z Nigérie. Africká stopa v lize roste každou sezonou, nejvíc těží Slezsko
ANALÝZA iSPORTU | Každý chce jet pro hráče do Afriky, mluví se o tom prakticky ve všech českých klubech. Nachází se tam obří množství talentu za nicotnou cenu. A nejvíce vydělají ti, kteří si jdou pro hráče v mladém věku. Je to složité, rizikové, ale v české lize už mnozí poznali, jak výdělečné to může být. Podle analýzy iSportu překvapivě neovládají trasu Afrika–Česko bohaté týmy z Prahy, ale Baník, Karviná či Táborsko. „Větší kluby přemýšlejí tak, že chtějí mít hráče ověřené," sdílí zkušenost trenér Miloslav Brožek.
El Hadji Malick Diouf, Youssoupha Sanyang, David Moses, Samuel Isife, Hamidou Kante. Co mají společného? Do Evropy přišli na zkoušku jako nadějní teenageři z Afriky a za všechny vyskládala Slavia na stůl pořádný balík. Celkově něco přes 250 milionů korun. Pro „sešívané“, kteří jsou schopni generovat astronomické zisky, částka nikterak zničující. Přesto ale nadhazuje otázku – proč si takové hráče nedokážou Pražané najít sami?
Nenechte se mýlit, Slavia v tomto není jediná, i Sparta či Plzeň své výpady směrem k Africe neproměnily v žádné velké úlovky. U červenobílých je mezi nejbohatšími a nejlépe fungujícími českými značkami ale kontrast nejjasnější, především v poměru, kolik mladých Afričanů z (nejen) ligových týmů Slavia vykoupila. I toho, jak hlasitě klub před lety vyhlásil africkou cestu a investice spojené s tím – aby takzvané mezistanice přeskočil a talenty chytal na začátku procesu.
Trenér Miloslav Brožek, který do Česka přilákal Abdallaha Simu či Ibrahima Traorého, v tom ale nevidí problém. „Bavil jsem se před lety v Africe se zástupcem bundesligového klubu. Zeptal jsem se ho, jestli se jim líbí nějací hráči, on říkal, že ano. Na otázku, zda si je vezmou, ale řekl ne.