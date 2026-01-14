Trpišovský o „nefotbalové hře“ Slavie i Kričfalušiho možném návratu. Zastal se Prekopa
Posadil se před kameru a napil se z kelímku. „Musím si dát pozor, aby na něm nebyl znak Arsenalu,“ připomněl s úsměvem Jindřich Trpišovský nedávnou kauzu Thomase Franka, trenéra Tottenhamu. A pak se kouč pro slávistický youtoubový kanál pustil do 45 minut dlouhého odpovídání na dotazy fanoušků. Mnohdy nepříjemné. Třeba na atraktivitu hry, Erika Prekopa či odchodům odchovanců Davida Planky a Ondřeje Kričfalušiho. Co všechno řekl?
O Muhammedu Chamovi
„Je to středový hráč, který potřebuje mít hru víc před sebou než za sebou. Je to otázka rozestavení, u nás je hodně hybridní. Poprvé ho máme v přípravném kempu, tak ho budeme zkoušet ve středu i v křídelní pozici. V Trabzonsporu moc nehrál, takže mu chyběla herní praxe. Navíc přišel během sezony, což je vždy těžké, zvlášť když je to do elitních týmů. Fyzicky se hodně posunul, hodně pracoval, udělal progres. Co se týče intenzity a objemu, která je potřeba ve Slavii a v české lize, uvidíme, na kolik minut to bude stačit. Ale proto sem přišel, aby se v těchto atributech zlepšil. Moudřejší budeme po všech přípravných zápasech.“
O nedostatečné „fotbalovosti“ Slavie
„Chtěli bychom být co nejúspěšnější a hrát co nejlepší fotbal, což se nám podle statistik a metrik daří. Máme na podzim nejvíc bodů, to je důležité, ale v ofenzivních metrikách máme nejvíce gólů, střel, největší xG, nejvíce doteků ve vápně… Z devíti hlavních atributů, které sleduji, jsme v osmi na prvním místě, stejně jako loni. Česká liga se hodně posunula, týmy už nenapadají ve dvou či třech hráčích, ale v tolika, v kolika my zakládáme. Na rozehrávku je velký tlak. Také jsme si prošli na podzim obdobím, kdy nám vypadlo osm hráčů ze základní sestavy, hra také souvisí s terény, typologii hráčů na hřišti i soupeře… Snažíme se zvolit takový styl, aby Slavia vyhrávala, byla co nejefektivnější vepředu, nejnepříjemnější pro soupeře. Všichni si přejeme, aby to byl co nejhezčí fotbal, a budeme na tom pracovat.“
O „neproduktivitě“ z rohů
„Standardky a rohy jsou jednou z nejúčinnějších zbraní ve fotbale, padá z nich asi 25 % gólů. Slavia za prvního titulu za Jardy Šilhavého v tom byla absolutně dominantní a je to pořád důležité. Neřekl bych, že jsme neproduktivní. Z rohových kopů máme nejvyšší xG v lize, tedy vytváříme si nejvíc šancí, a na jeden gól máme 35 rohů. To je solidní číslo, v Premier League bychom byli v průměru, v jiných soutěžích v nadprůměru. Liverpool má 101 rohů na gól a úplně ustřelený je Arsenal, který má 10 až 12 rohů. U nás to chceme vylepšit, dostat se do absolutní špičky. Chceme to stáhnout na nějakých 25 rohů na gól. Ale pozitivní hledisko je, že v defenzivních rozích máme poslední dva roky nejlepší čísla z cele Evropy. Tam jsme absolutně dominantní.“
O odchodech Planky a Kričfalušiho
„Určitě bych neřekl, že se mi nehodili. Pevně věřím, že za Slavii jednou budou hrát. Kričfalušiho jsem vytáhl v 16 letech z mladšího dorostu, v 17 letech neměl smlouvu v klubu a s Houšťou jsme ho tehdy trochu pro Slavii zachránili. Jsem jeho velký fanda. Dříve jsem říkal o Tomáši Součkovi, že bude kapitán reprezentace a i u Ondry si troufnu říct, že bude jedním z lídrů české reprezentace. Je to jednoznačně hráč pro Slavii a jednou tu bude mít velkou roli. Výkonnostní přesah má ale i do zahraničí. Máme spolu úzký vztah a pevně věřím, že tu bude, ale on tu chtěl být až ve chvíli, kdy bude mít pevné místo v sestavě. Planka udělal v Karviné raketový posun, ani jsme to nečekali. Slavii jednoznačně miluje. Za sebe řeknu, že by tu jednou měli být.“
O mladících Szywalovi a Cedrgrenovi
„Všechno ukáže čas. Jsou tu nejlepší hráči, reprezentanti, fotbalisté na vrcholu výkonnosti. Pro mladší kluky je velká škola, když s námi můžou trénovat. To se vyplatilo u Matěje Juráska, Tomáše Vlčka, Dana Samka… Takže určitě budeme zvažovat zapojení těchto hráčů do příprav, ačkoliv je hodně těžké v tomto věku odhadnout, jak na tom jsou. Szywala se ukazuje velice slušně a Cedergren je výjimečný hráč. Můj odhad je, že v příštím roce s námi něco absolvuje.“
O Eriku Prekopovi
„Kdybych si nemyslel, že zlepší náš útok, není tady. Když se nějací hráči zraní nebo se vykartují, někdo je musí nahradit a to měl plnit na podzim Prekop. Teď od něj budeme chtít rozhodovat zápasy. Má na to zimní přípravu. Celý realizační tým je přesvědčen, že nám pomůže. Věřím, že až si tu za rok sedneme, tak si příjemně zhodnotíme, v jakých zápasech nám pomohl.“
O budoucím posunu hry Slavie
„Když jsme začínali, podařilo se nám v atletičnosti zachytit trend, který už je běžný v celé Evropě. V Česku v té době byly pochybnosti, ale čas ukázal, že tato cesta je jediná možná. Jednoznačně to ukazují čísla – česká liga je v podstatě nejintenzivnější v celé Evropě, možná na úplném maximu, co může být. Těžko se to posouvá, my jsme na stropu, týmy také. Pak je to o tom, abychom neměli žádnou slabinu. Jeden z atributů, co jsme dříve nepoužívali, je velký tlak na ofsajd lajnu, na stopery soupeře. Dále jsou to standardní situace, jednotlivé schopnosti hráčů.“
O návratech hráčů
„Českých hráčů splňujících nároky na absolutní špičku, kterou potřebuje Slavia v boji o titul, je jen pár. A celkově je málo českých hráčů v zahraničí. Tolik na výběr není. Když je možnost sáhnout po hráči, co ve Slavii už působil a má jí co dát, je to lepší, než aby skončil v jiném českém klubu. A nekoukat na to, jestli tu byl, nebo nebyl. To se povedlo Zimovi. Lingr nenavázal na dobu předtím, ale spoustu lidí zapomíná na jeho velký podíl na úspěšném podzimu.“