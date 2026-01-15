Kolem Prebsla krouží i brněnské kluby. Beci Isife a Kante? Mají předjednaná hostování
Snaživě bojují o místo na červenobílém slunci v Marbelle. U nových krajních posil Hamidoua Kanteho a Samuela Isifeho se ale stále zvyšuje pravděpodobnost, že na jaře budou sbírat zkušenosti jinde. Především u prvního jmenovaného, který má za sebou pouze půlrok ve druhé lize. „Uvidíme, mají předjednaná hostování,“ řekl Jindřich Trpišovský. Podle informací Sportu jsou nabízení do Pardubic. A zákulisím rezonuje i jméno Filipa Prebsla…
Defenzivní univerzál Filip Prebsl odešel do Boleslavi před sezonou hostovat pod podmínkou, že bude hrát stopera, podzim se mu ale nevydařil podle představ. Alespoň týmovými i individuálními výkony. Minutáží i stabilizací postu mu vyšel klub vstříc. Ve dvaadvacetiletém odchovanci sešívaných ale vidí stále velký potenciál množství jiných prvoligových klubů, momentálně i ambicióznějších či movitějších.
Sport už na začátku ledna naznačoval, že i přes platné hostování se Prebslova budoucnost bude ještě řešit. Dle informací redakce nyní kolem hráče našlapují oba brněnské celky Zbrojovka a Artis i Karviná, všechny zajímá. Extrémně vysoko na listu ho měl vždy i Jan Nezmar v Liberci, ale tam je průchod ke Slavii zabarikádovaný. Slovan navíc vyřešil stoperskou situaci nákupy ze zahraničí. S poptávkou se samozřejmě musí potkat i postoj hráče či záměry Slavie, kde má kontrakt ještě na dva a půl roku.
Pražané ale budou řešit i jinou pozici – krajní beky. Návrat českého reprezentanta Davida Juráska je jasným signálem, že na někoho z dalších kandidátů na levé straně hřiště se v jarní části nedostane. Oproti Hamidouovi Kantemu ale pro jiného adepta Youssouphu Mbodjiho hraje fakt, že už podzim s červenobílými odjel a v přípravě se mu daří.
„Kante má výbornou akceleraci a dobrý driblink, je to pracovitý a hladový hráč. Hrozně se mi líbí cesta, kterou s Isifem ušel, vybojoval si Slavii přes menší kluby nebo zahraniční cesty. Kante je k tomu fakt silný s míčem, kreativní. Až pochytí nějaké taktické, silové a soubojové věci, bude velkým příslibem,“ naznačil Jindřich Trpišovský. To jsou aspekty, které jsou pro hru Slavie klíčové a bez kterých nelze jen tak v kádru obstát.
„Bude strašně záležet na personálním složení, pokud nám doleva dorazí, nebo nedorazí, ještě jeden hráč,“ přemítal kouč. Nutno říct, že video pro slávistický youtubový kanál natáčel ještě před oficiálním oznámením a příletem Davida Juráska, tudíž vše nasvědčuje tomu, že Kanteho čas ve Slavii ještě neuzrál.
A co Isife? U něj je konkurence na pravé straně mělčí – je tam pouze David Douděra a Daiki Hašioka. Japonec na podzim nepřesvědčil, ale v kádru nadále je, v Marbelle naskakuje do zápasů, bojuje, byť možná marně.
„Bude se rozhodovat těsně před ligou. Isife i Kante mají předjednaná hostování, kde by působili,“ řekl kouč. Podle informací Sportu jsou oba hráči nabízení do Pardubic, kde přetrvávají dobré vztahy. Oba se ale do kádru Východočechů nevejdou, jelikož už slávisté na hostování do 11. týmu tabulky dva hráče (Jelínek, Konečný) poslali. Pokud by došlo na lámání chleba, kluby by se zřejmě dohodly na Isifem. Trousilův tým má totiž na pravé straně podstav, byť právě s Konečným se tam prioritně počítá.
Pardubice ale rozhodně nebudou jedinou možnou destinací. V plnou úvahu připadá pro oba Karviná či Mladá Boleslav (Isife pod koučem Majerem hrál ve Vlašimi). U Kanteho by za normálních okolností byly variantou i Teplice, ale tam už zamířil Emmanuel Fully.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu