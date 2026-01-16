Tři posty na hraně: kde potřebuje Sparta posílit? Střed zálohy i levý stoper

Předplatné

Jiří Fejgl
Chance Liga
Na Letné se mluví o průniku do finále Konferenční ligy plus notném prohánění vedoucí Slavie v domácí lize. Proto se čeká, že prozatimní dvojí posílení, bratru za nějakých 150 milionů korun, bude ještě navýšeno. Dorazil Matyáš Vojta, nadějný snajpr, a křídelník Joao Grimaldo. Na které posty by ještě měla Sparta cílit? Priorita je jednoznačná.

Střední záložník

Tady je to viditelné, současný stav po odchodu letitého pracanta i lídra Lukáše Sadílka nestačí. Magnus Kofod Andersen bude na marodce do konce ročníku, mezi marody navíc zapadl také Santiago Eneme. Jeho kotník po návratu z afrického šampionátu vypadal velmi zle, nyní je situace mírně optimističtější, začátek jara však nestihne.

„Měli jsme plán, že přivedeme ještě jednoho středního hráče. Santiago Eneme vypadl na docela signifikantní dobu, což tomu víc nahrálo. Ale s dvojicí Kairinen a Mannsverk a zároveň s vývojem Patrika Vydry jsme spokojení. Ale ano, jedno tělo ještě potřebujeme,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Navíc je nutné sledovat výhled na delší dobu. Sivert Mannsverk hostuje, Kaan Kairinen už několik přestupních termínů vyhlíží angažmá ideálně v bundeslize. Je třeba se nachystat.

3+10 - Taková byla podzimní produktivita středních záložníků Sparty v české lize.

Levý stoper

Vpravo se mohou točit Emmanuel Uchenna a Jakub Martinec. Kvalita jasná. Ve středu Asger Sörensen a Filip Panák, jehož rozhodně nelze po nepříliš dobrém konci podzimu odepisovat. Jenže vlevo je jasná volba pouze Jaroslav Zelený. Elias Cobbaut ani neodjel na soustředění do Marbelly, čeká se, kam zamíří. Jasně, je nemocný, přesto jsou jeho dny ve Spartě sečteny.

K tomu tady najdete univerzální vojáky. Sörensen zvládne všechny posty, stejně tak Adam Ševínský či Patrik Vydra, když se stáhne ze zálohy. „Může alternovat na hybridní pozici stopera,“ řekl na adresu posledního Rosický.

Trenér Brian Priske sice řekl, že „určitě to není naše největší téma. Tuhle pozici máme pokrytou dobře,“ ale potřeba je citelná. Levou nohu dodává pouze matador Zelený, jenže ten občas alternuje také na wingbeku.

12 - Tolik zápasů odehrál na podzim v lize Jaroslav Zelený (z toho devět v základní sestavě).

Wingbek

Zásadní post v systému 3-4-3, nebo dejme tomu 3-4-2-1. Na odchodu je jedna z nejvýraznějších postav kraje hřiště. Angelo Preciado v Brazílii dolaďuje přesun do slavného Mineira, což byla jeho touha, vždy bral Spartu za výtah k velkým.

Nyní je situace zřetelná. Na levé straně je jednička Matěj Ryneš, jenž velmi dobře zahrál už první přípravu proti Ústí nad Labem. K tomu jsou připraveni Zelený (primárně stoper) a John Mercado (ideálně pravé křídlo). Vpravo by - konečně - měl vládnout Pavel Kadeřábek. O přízeň trenérů se však hlásí také Martin Suchomel, jenž podobně jako Kadeřábek dokáže zvládnout i levou stranu.

„Máme jasnou strategii toho, co se stane. Teď musíme počkat a včas se to dozvíte. Já jsem spokojený s týmem, který teď máme, a vím, že v lednu ještě pravděpodobně dojde k nějakým změnám,“ řekl trenér Priske.

Dá se čekat rovněž na kraji hřiště.

1 - Tolik gólů vstřelil Angelo Preciado za Spartu v lize, odehrál 37 zápasů.

