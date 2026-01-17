Hrošovský o návratu: Probíhalo to trošku hekticky. Šádkův zájem mi dal motivaci
Po téměř sedmi letech navléká soupravu Viktorie Plzeň, okamžitě se stává klíčovým hráčem a jedním z lídrů. Patrik Hrošovský (33) ideálně zapadá do vize trenéra Martina Hyského, herní střední záložník s velkými zkušenostmi mu v mužstvu scházel. Západočeskému klubu se podařilo dotáhnout návrat svého bývalého hráče ještě v zimní pauze a slovenský záložník bude nachystaný na nové výzvy. „Chci tady něco dokázat,“ říká oblíbenec fanoušků ve velkém rozhovoru na soustředění v Benidormu.
Když usedne k povídání v lobby hotelu, kde Plzeň tráví zimní soustředění ve Španělsku, vidíte v jeho očích radost. Patrik Hrošovský neskrývá, že je moc rád, že po úspěšném období v belgickém Genku může jít do další fáze kariéry v místě, kde s velkým fotbalem začínal. Vrací se jako jasný lídr. „Těším se na to,“ zdůrazňuje.
Byl návrat do Plzně jasnou volbou?
„Probíhalo to trošku hekticky, protože jsem ještě odjel na soustředění s Genkem do Marbelly. O zájmu Viktorky jsem věděl už od léta, byli jsme v kontaktu, ale ještě se to v tu dobu nedotáhlo. Genk moc nechtěl, abych odcházel, já už jsem návrat měl v hlavě dřív. Vidím, že Plzeň má nejvyšší ambice, to mě lákalo asi nejvíc. Ale nebylo to až tak jednoznačné. Máme i jako rodina na Genk silnou vazbu, narodily se nám tam obě děti. Celou dobu jsme měli v Plzni dům, manželka odsud pochází, takže to do sebe všechno zapadalo. Byly dvě varianty - buď by se to stalo od léta, nebo k tomu dojde teď. Tím, že je ve Viktorce relativně nový trenér Martin Hyský, který si chtěl udělat tým co nejdřív podle sebe, přišlo mi, že nejlepší bude začít v Plzni už teď.“
Plzeňský šéf Adolf Šádek říkal, že jste musel transferu trošku pomoct. Lze to nějak upřesnit?
„V Genku vůbec nepočítali s tím, že by se to mohlo stát už teď, byli zaskočení. Řekl jsem jim svůj pohled na věc. Moc se jim do toho nechtělo, protože už takhle mají hodně mladý tým, byl jsem jeden z mála zkušenějších. Ale ve finále jsme se rozhodli z rodinného i z fotbalového hlediska, protože Plzeň má ty nejvyšší ambice. Ve Viktorce jsem zažil hodně úspěšné roky a chtěl bych na to navázat.“
Z Plzně jste odcházel jako mladý kluk, teď se vracíte jako zkušený třicátník. Jak se v té roli cítíte?