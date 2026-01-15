Trpišovský viděl v polorugby zářit Mahmiče. Vypadal vážně skvěle, chválil Kováč
PŘÍMO Z MARBELLY | Nesmlouvavá válka s Puskás Academy (1:0) dopadla pro Liberec nejlépe, jak mohla. Nikdo se nezranil… Zimní přípravy takové občas bývají. Bojuje se o místa a na bojišti je to znát. Hned několik hráčů potřebovalo během vyhrocené partie lékařskou péči. Radoslav Kováč po zápase vydechl úlevou. „Zase nás to dobře připraví na českou soubojovou ligu,“ snažil se hledat pozitiva. To největší? Výtečný Ermin Mahmič. Na jaře může být libereckým pokladem.
Ve španělském přímořském letovisku měla Slavia ve čtvrtek volnější režim. Dopoledne si zatrénovala v Marbelle, odpoledne se realizační tým vydal okouknout, jak vypadá Liberec. Na zápas v Atalaya Footbal Centre se dostavil Jindřich Trpišovský, asistent Zdeněk Houštecký, také manažer A týmu Stanislav Tecl i sportovní ředitel Přemysl Kovář.
Přijeli pár minut před začátkem a trochu překvapeně koukali, že jediná malinká dřevená tribuna je za jednou z branek. Byla však obsazená, tak Trpišovský s Houšteckým vyrazili na opačnou stranu na stráň, ze které sledovali první poločas agresivního utkání. Během druhé půlky diskutovali s Lukášem Masopustem, někdejší hvězdou Slavie, aktuálně hráčem Liberce.
„Byla to pořádná mydlenice, takový polorugby,“ houkl Trpišovský po utkání na Radoslava Kováče. „Hlavně, že jste zůstali zdraví.“ Trenér Liberce zvedl oči v sloup. Při některých zákrocích nabuzeného soupeře mu nebylo nejlépe. „Bylo hodně tvrdých střetů, ale tak to má být. Je to dobře, pokud se však nikdo nezraní... Agresivita v soubojích i kvalita zdejších soupeřů nás velmi dobře připraví na českou soubojovou ligu,“ usmál se.
Z čeho musel mít radost, kromě vítězství 1:0, byl výkon Ermina Mahmiče. Rakouský ofenzivní hráč přišel do Liberce v létě. V klubu od začátku věděli, že přichází hráč s výjimečným potenciálem. Během podzimu ukazoval záchvěvy geniality, ale také měl výpadky. Fyzicky nebyl připravený na náročný styl české soutěže. Nezvládal odehrát celých devadesát minut. Proto občas naskakoval z lavičky.
Nyní se pro dvacetiletého šikulu chystá mnohem důležitější role. Proti Puskás Academy ukázal, že je na ni připravený. Jakmile se něco nebezpečného dělo okolo šestnáctky maďarského soka, vždycky v tom měl prsty. Rychlost, technika, tah na bránu, kontrola míče ve sprintu a cizelérsky přesné řešení situací z něj činilo suverénně nejnebezpečnějšího muže v modrém. Byl to také on, kdo po dlouhém nákopu gólmana Tomáše Koubka jemně dloubl míč do gólové pozice Lukáši Maškovi.
„Ermin je tady půlrok. Musím říct, že na zimní období přišel skvěle připravený. Občas nahoře vypne, na tom s ním musíme pracovat, ale dneska byl perfektně napojený s Maškem. Vypadal vážně skvěle,“ pochvaloval si Kováč.
Plechatý a Artis? Hodně je to na něm, řekl Kováč
Moc dobře ví, že v Mahmičovi má poklad. Kluka s neortodoxním řešením, s nadstandardními dovednostmi a hlavně extrémní chutí se zlepšovat. „Dělá progres. To je jednoznačné. Už na podzim to na něm částečně stálo.“
Pokud Mahmiče nezabrzdí zranění, existuje veliká pravděpodobnost, že liberecké jaro bude patřit jemu. A v létě bude šéf sportovních operací Jan Nezmar čelit záplavě nabídek. Třeba od Slavie. Trenérský štáb má mladého Rakušana jistě v merku.
Liberec má aktuálně kádr složený. „Nikdy se nebráníme kvalitě, která by zapadla okamžitě. Pokud bychom ještě někoho dovedli, musel by to být vyloženě hrát do základní sestavy. S mužstvem jsem takto spokojený, má veliký potenciál,“ spokojeně vyprávěl Kováč.
A tak se řeší pouze možný odchod stopera Dominika Plechatého do Artisu Brno. S Libercem je v Marbelle, proti Puskási odehrál první poločas. „O zájmu Artisu víme. Uvidíme, co se stane v nejbližších dnech. Hodně je to na rozhodnutí Dominika,“ přiblížil Kováč.