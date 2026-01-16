Předplatné

Malmö - Sparta 1:0. Pražané v Marbelle podlehli švédskému soupeři, Grimaldo zažil premiéru

Peruánec Joao Grimaldo poprvé v dresu Sparty Praha
Peruánec Joao Grimaldo poprvé v dresu Sparty PrahaZdroj: AC Sparta Praha / X
Garang Kuol v zápase proti Malmö
Lukáš Haraslín se snaží přejít přes protihráče
Jaroslav Zelený zakončuje v zápase proti Malmö
Roman Horák proniká do obrany Malmö
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Posila Sparty Joao Grimaldo na tréninku
Španělský dril Letenských.
ČTK, iSport.cz
Chance Liga
Fotbalistům Sparty nevyšel úvodní přípravný zápas na soustředění ve Španělsku, Pražané v Marbelle překvapivě podlehli Malmö 0:1. Šestý celek uplynulé sezony švédské ligy rozhodl ve 13. minutě, druhý tým české nejvyšší soutěže se ve finální fázi trápil a neskóroval.

Dánský trenér Sparty Brian Priske opět nasadil do každého z poločasů jinou sestavu. Využít nemohl mladíka Ondřeje Penxu, osmnáctiletý záložník si při tréninku vážně poranil koleno a vrátil se do Česka.

Sparťané sice více drželi balon, proti účastníkovi Evropské ligy se jim ale hrubě nedařilo v ofenzivě. Jediný gól dal ve 13. minutě k zadní tyči Ekong. Zatímco vloni Sparta v přípravě porazila Malmö 3:1 a předtím ho vyřadila v kvalifikaci Ligy mistrů, tentokrát se střelecky prosadit nedokázala.

Letenští ve druhém utkání zimní přípravy nenavázali na vítězství 3:0 proti Ústí nad Labem ještě v domácích podmínkách. Další zápas na soustředění ve Španělsku odehrají ve čtvrtek proti Legii Varšava.

