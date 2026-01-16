ONLINE: Malmö - Sparta. Pražané hrají v Marbelle, v základu Vojta i dva mladíci
Po výhře 3:0 proti Ústí nad Labem se fotbalisté Sparty přesunuli do španělské Marbelly, kde se utkají s Malmö. Švédský celek se připravuje na dva zápasy Evropské ligy, ve které však dosud získal jen jeden bod. Pražané ladí formu na utkání s Duklou 31. ledna. Poprvé se dnes může představit jejich nejnovější posila Joao Grimaldo. V základní sestavě nechybí útočník Matyáš Vojta, hrají i dva mladíci Ferdinand Říha a Roman Horák. Předsataví se i Lukáš Haraslín. Pomůže letenským zvítězit? ONLINE přenos sledujte od 15.00 na iSportu.