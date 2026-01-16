Předplatné

ONLINE: Malmö - Sparta. Pražané hrají v Marbelle, v základu Vojta i dva mladíci

Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkem
Matyáš Vojta hraje při své premiéře za Spartu s kapitánským céčkemZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Posila Sparty Joao Grimaldo na tréninku
Španělský dril Letenských.
Španělský dril Letenských.
Španělský dril Letenských.
Španělský dril Letenských.
Španělský dril Letenských.
Španělský dril Letenských.
10
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Po výhře 3:0 proti Ústí nad Labem se fotbalisté Sparty přesunuli do španělské Marbelly, kde se utkají s Malmö. Švédský celek se připravuje na dva zápasy Evropské ligy, ve které však dosud získal jen jeden bod. Pražané ladí formu na utkání s Duklou 31. ledna. Poprvé se dnes může představit jejich nejnovější posila Joao Grimaldo. V základní sestavě nechybí útočník Matyáš Vojta, hrají i dva mladíci Ferdinand Říha a Roman Horák. Předsataví se i Lukáš Haraslín. Pomůže letenským zvítězit? ONLINE přenos sledujte od 15.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů