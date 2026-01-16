ONLINE: Slavia - Brann 0:0. Generálka před zápasem s Barcelonou, hrají Bořil i Sanyang
Fotbalisté Slavie se chystají na středeční zápas Ligy mistrů s Barcelonou. Dnes vyzvou v Marbelle norský Brann, který bude bojovat o postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. „Sešívaní“ v přípravě ještě nevyhráli, Basileji podlehli 3:4 a remizovali 1:1 s Karlsruhe. Po dvou a půl letech se v jejich dresu může opět představit David Jurásek, kterého mistr přivedl s Benfiky. V základní sestavě nechybí Jan Bořil nebo Youssoupha Sanyang. Naladí se Slavia na velký zápas pozitivně? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.