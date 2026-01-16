Sparta dotahuje záložníka z Premier League. Skot s vyšší cenovkou, která může klesnout
Ne, kádr ještě hotový není, i když je tým v Marbelle a v pátek odpoledne hraje přípravný zápas se silným Malmö. Sparta dál řeší složení mužstva pro jarní sezonu, kdy plánuje mohutný útok na úspěch v Konferenční lize a také chce ukázat kvalitu, jež by jí pomohla prohnat ligového dominanta Slavii. Pomoci by měl střední záložník se zkušenostmi ze soutěže nejsledovanější, tedy z Premier League.
Na tiskové konferenci při začátku zimní přípravy to řekl Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty, jasně: „Měli jsme plán, že přivedeme ještě jednoho středního hráče. Santiago Eneme vypadl na docela signifikantní dobu, což tomu víc nahrálo. Ale s dvojicí Kairinen a Mannsverk a zároveň s vývojem Patrika Vydry jsme spokojení. Vydrys může alternovat na hybridní pozici stopera. Ale ano, jedno tělo ještě potřebujeme.“
Není divu, Enemeho ztrátu na několik týdnů šéf zmínil, navíc je tu odchod letitého srdcaře a jednoho z lídrů Lukáše Sadílka do Polska. K tomu i další faktory - tedy neutuchající touha Kaana Kairinena po posunu do významnější soutěže, konkrétně bundesligy, a skutečnost, že Sivert Mannsverk je v Praze na hostování z Ajaxu.
Podle informací iSportu je nová tvář blízko příchodu. Jednat by se mělo o hráče z Premier League, leváka, který se svou reprezentací pronikl na mistrovství světa.
Všechny indicie vedou ke skotskému pětadvacetiletému dlouhánovi. Andrew Irving z West Hamu United je naplňuje. Nejde o hráče základní rotace celku bojujícího o záchranu v Premier League (v sezoně má spoluhráč Tomáše Součka na kontě sedm startů), kontrakt mu v Londýně vyprší už v létě.
Na webu Transfermarkt má cenovku 5 milionů eur, čímž by se stal jedním z nejdražších hráčů české ligy. Dá se však očekávat redukce ceny právě kvůli expirující smlouvě, nevytíženosti 190 centimetrů vysokého centrálního záložníka a pomůže také fakt, že vlastník Sparty Daniel Křetínský drží rovněž majetkový podíl ve WHU.
Podle informací iSportu by měl hráč dorazit nejprve do Prahy a během víkendu odletět za celkem Briana Priskeho do Marbelly. Tam by mohl být transfer oficiálně oznámen.