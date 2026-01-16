Bezpečnost přes komunikaci. Nová dohoda policie, FAČR a LFA posiluje roli SLO
Bezpečnost na stadionech stojí víc na komunikaci než na zásazích. Ligová fotbalová asociace, Fotbalová asociace České republiky a Policie ČR podepsaly novou dohodu o spolupráci, jejímž hlavním pilířem je posílení role SLO, tedy koordinátorů vztahu s fanoušky. Právě oni mají být klíčovým spojovacím článkem mezi kluby, fanoušky a bezpečnostními složkami.
„Pozice SLO je pro LFA dlouhodobě jedním z klíčových projektů, které přispívají ke kultivaci fotbalového prostředí. Jejich role při organizaci utkání je dnes nezastupitelná a velmi nás těší, že se stali plnohodnotnými partnery také pro Policii České republiky,“ zdůvodnil posílení této pozice výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta.
Podobně vnímá roli kontaktních osob i policie. „Jsou to lidé, kteří znají své fanoušky, mluví jejich jazykem a zároveň jsou schopni s námi konstruktivně jednat. Je to partnerství, které staví na důvěře a společném zájmu – užít si fotbal v klidu a bez zbytečných konfliktů,“ doplnil policejní prezident Martin Vondrášek. Podle něj právě včasná komunikace dokáže řadu potenciálních problémů vyřešit ještě dřív, než se vůbec projeví v okolí stadionu.
Funkce Supporter Liaison Officer, pro níž se používá zkratka SLO, má na starost komunikaci mezi fanoušky a oficiálními orgány kolem zápasů a právě její posílení je hlavním bodem nové dohody, která vstoupí v platnost se začátkem jarní části sezony.
Zajímavým detailem tiskové konference bylo i to, že se její účastníci nedokázali shodnout na českém překladu této funkce. Po jejím skončení pak zazněl termín „koordinátor vztahu s fanoušky“.
Moderní fotbal v bezpečném prostředí
Role SLO ale není jediným bodem, na který se nová dohoda zaměřuje. Jejím cílem je celkový posun ke kultivovanějšímu a bezpečnějšímu prostředí na stadionech. „Chceme moderní český fotbal v bezpečném prostředí. Spolupráce s FAČR a LFA nám umožňuje lépe sdílet informace a předcházet rizikům dříve, než se přenesou na stadiony. Mým přáním je, aby se o fotbale mluvilo především kvůli výkonům hráčů, a ne kvůli práci bezpečnostních složek,“ zdůraznil Vondrášek. Policie podle něj zůstává připravena zasáhnout, ale její vstup přímo na stadion má být až krajním řešením.
Součástí dohody je i další profesionalizace pořadatelské služby. LFA a FAČR chtějí systematicky vzdělávat hlavní pořadatele jednotlivých klubů a postupně směřovat k licencovanému stewardingu. Cílem je sjednotit postupy, zlepšit komunikaci v krizových situacích a posílit důvěru mezi pořadateli, fanoušky a policií.
Používání pyrotechniky roste, množství policistů klesá
Právě aktivní fanoušci a ultras jednotlivých českých klubů opakovaně upozorňují na to, že policejní opatření kolem některých utkání působí přehnaně. Podle policie se však přístup v posledních letech výrazně změnil.
„Sledujeme množství bezpečnostních opatření a počty policistů na jednotlivých utkáních, a když porovnáme současný stav a dobu před covidem, klesl počet nasazených policistů zhruba na polovinu,“ sdělil 1. náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch, který má tématiku fotbalu a fanouškovství na straně PČR v gesci.
V posledních dvou letech tak podle něj na jednom utkání spolupracuje zhruba 40 policistů, zatímco před sedmi lety to bylo víc než 90. Upozornil, že jde o všechny policisty, kteří se podílejí na bezpečnostních opatřeních kolem jednotlivých utkání, včetně například dopravní policie.
Jedním z velkých témat ohledně bezpečnosti zůstává také používání pyrotechniky na fotbalových stadionech. „Nová dohoda se jí nijak nedotýká, protože pyrotechnika na stadionech byla, je a bude zakázaná podle zákona. Dlouhodobě upozorňujeme na její riziko a bohužel v posledním roce její používání při zápasech nejvyšší fotbalové ligy stoupá,“ doplnil Lerch.