Překvapivý nástup, body pro Panoše i „školka“. Co ukázala příprava Plzně
Téměř čtrnáct dní na sluníčku v Benidormu naznačilo, jakým směrem se ubírá nová Plzeň. Trenér Martin Hyský cepoval výrazně omlazený kádr, kde vyjma odcházejícího Milana Havla zbývají pouze tři třicátníci do pole. Viktoria se za pochodu mění, výsledkově se na čtvrteční start v Evropské lize s Portem naladila slušně - vyhrála obě přípravy s Luganem i proti Sønderjyske. Deník Sport a web iSport sledovaly druhý týden herního kempu zblízka přímo ve Španělsku. Kdo z mužstva si říká o sestavu, kdo naopak musí přidat?
Vydrova a Hrošovského „školka“
Omlazení kádru je výrazné. „Martin má rád mladé, dynamické hráče,“ přiznal klubový boss Adolf Šádek ve velkém rozhovoru, který na iSportu vyjde v příštím týdnu. V kabině už schází zkušení bardi Lukáš Hejda a Jan Kopic (oba se připravují s béčkem), Milan Havel brzy zamíří do Bohemians. Důležité role postupně přebírají mladí „koně“ – Wiegele, Dweh, Memič, o sestavu bojují Panoš, Paluska, Kabongo, Višinský, Slončík a další. Omlazený tým v nadsázce připomíná „školku“ - v kádru zbývají pouze tři třicátníci – navrátilec Patrik Hrošovský, kapitán Matěj Vydra a stoper Václav Jemelka. „Ale dobře víme, že jen s mladými to hrát nejde,“ upozornil kouč Hyský.
Překvapení s Kabongem
Po téměř roční pauze a operaci kolene na podzim těžko hledal rytmus, v nabité ofenzivní konkurenci neměl místo. Po zimní přípravě ale vypadá Christophe Kabongo překvapivě úplně jinak – ostříhal vlasy, šturmuje v tréninku a začíná střílet góly – prosadil se v generálce a patřil k nejlepším na place. „Z pozice levého křídla má všechny předpoklady k tomu, aby byl rozdílovým hráčem,“ chválil mladého hráče trenér Hyský. Svým přístupem si zvedá kredit i u spoluhráčů. V závěru přípravy, kdy kvůli drobným zdravotním problémům vypadl Prince Adu, má velkou šanci na základní sestavu. Místo možného hostování může získat i důležitou roli v týmu.
Sebevědomý Vašulín
Na podzim se v Olomouci prostřílel do role nejlepšího kanonýra ligy. Na Hané měli zájem o jeho pokračování, našly by se i nabídky z jiných klubů. Daniel Vašulín ale podruhé bojuje o místo v Plzni. Po odchodu Rafia Durosinmiho se mu na hrotové pozici otvírá prostor, na nabídnutou šanci odpovídá ideálně – góly dal v obou zápasech ve Španělsku, trenérům naznačuje, že není nutné okamžitě hledat jinou kvalitní devítku. Společně s Matějem Vydrou by měli mít oba během velké porce zápasů dostatečné herní vytížení.
Body pro Panoše
Uši mu zdobí módní náušnice, v obličeji vidíte mladistvé nadšení, možná trošku rošťáctví. Jiří Panoš o sobě především dává vědět na hřišti. Po dlouhých zdravotních problémech, které jeho kariéru zastavily takřka na celý podzim, vypadá úplně jinak. Ve Španělsku odtrénoval všechno naplno, nabírá potřebnou kondici a ve spojení s velkou porcí talentu si získává prostor na hřišti. V generálce nastoupil v základu, na podhrotu se pravděpodobně utká o pozici se zkušenějším Tomášem Ladrou. Jeho potenciál je enormní, také proto s ním Viktoria během herního kempu prodloužila smlouvu. „Jde nahoru, jeho nadstavbové stránky asi všichni znáte,“ uznal Hyský, který by výjimečnému českému talentu mohl dát na jaře výraznou minutáž.
Čapne Slončík šanci?
Na podzim v Hradci hrál výborně, na východě Čech by nejraději ze „Slona“ měli hráče na trvalý přestup. Jenže zlínský talent patří Plzni, kam se vrátil v zimní pauze. Martin Hyský pro něj má nachystanou jednu z křídelních pozic. Upřímně – na základ to zatím nevypadá. Byť Slončík nepropadá, Christophe Kabongo nebo Denis Višínský vypadají aktuálně o něco lépe. Od plzeňského kouče určitě prostor dostane, nicméně bude muset ještě víc zabrat. Ukázat, že v náročnějším prostředí, kde na něm nestojí hra tolik jako v Hradci, dokáže čapnout svoji šanci.