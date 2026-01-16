Nejlepší výkon Chama a Koubkova návštěva. Jak hodnotil přípravu Slavie Trpišovský?
PŘÍMO Z MARBELLY | Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Jak hodnotil celou přípravu trenér Jindřich Trpišovský?
Jak vypadal útočný tandem Provod - Chorý?
Jaký program čeká reprezentačního trenéra Miroslava Koubka s možnými reprezentanty ze Slavie?
