Nejlepší výkon Chama a Koubkova návštěva. Jak hodnotil přípravu Slavie Trpišovský?

Nejlepší výkon Chama a návštěva reprezentačního trenéra. Jak hodnotil přípravu Slavie Jindřich Trpišovský? • Zdroj: isport.cz
Fotbalisté Slavie během přípravy ve španělské Marbell
Slavia zvládla generálku na Barcelonu
PŘÍMO Z MARBELLY | Fotbalisté Slavie porazili v generálce na Barcelonu norský Brann Bergen 2:1 a na závěr soustředění ve Španělsku si připsali první výhru v zimní přípravě. Nepříznivý výsledek otočila až střídající „jedenáctka“ po gólech Kušeje a Mbodjiho. „Byl to jeho nejlepší zápas za Slavii,“ říká o výkonu Muhammeda Chama redaktor deníku Sport Radek Špryňar. Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>> 

  • Jak hodnotil celou přípravu trenér Jindřich Trpišovský?

  • Jak vypadal útočný tandem Provod - Chorý?

  • Jaký program čeká reprezentačního trenéra Miroslava Koubka s možnými reprezentanty ze Slavie?

