Trpišovský: Chtěl jsem vidět Hašioku… Kante udělal dojem, co odchody a zranění?
PŘÍMO Z MARBELLY | Na závěr španělského dvoutýdenního soustředění Slavia v druhém poločase otočila zápas s Brann Bergen a vyhrála 2:1. Rozhodujícím dílem se na obratu podílem dvěma asistencemi Muhammed Cham. Téma nasazení nevyzpytatelného Rakušana proti Barceloně je na stole. „Variantou určitě je. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský.
V sobotu ráno se slávisté vydají z Marbelly na letiště do Malagy a vrátí se po čtrnácti dnech do Prahy. V hlavě už budou mít Barcelonu, proti které nastoupí ve středu. Základní sestava proti norskému celku odpovídala blížícímu se svátku. Byla natřískaná dovednostmi a zkušenostmi. „Postavili jsme kostru týmu, ale určitě není definitivní, že těchto jedenáct hráčů nastoupí ve středu,“ vysvětlil Jindřich Trpišovský. Ze zdravotních důvodů chyběly dvě stěžně - Tomáš Holeš a David Douděra.
Je pro vás důležité, že se vám na závěr soustředění povedlo vyhrát?
„Každé vítězství potěší, pro hráče je to dobré, ale my jsme tady byli kvůli práci. Něco udělat, něco vyzkoušet, což je důležitější než výsledky. Minulý rok jsme tady vyhráli všechna utkání a pak jsme doma remizovali s Hradcem. Proto tomu nepřikládám velkou váhu. Kluci si něco vyzkoušeli, odnášejí si dobrý pocit. Když jdete do jakéhokoliv zápasu, chcete vyhrát. Podařilo se nám utkání otočit. Byli jsme aktivnější a lepší. Jsme rádi. I kdybychom nevyhráli, důležité je to od středy dál.“
Během tří zápasů jste hodně zkoušeli, proti Brannu jste nastoupili se čtyřkou vzadu. Proč?
„Od toho jsme tady byli. Něco jiného jsou zápasy tady, v Lize mistrů a pak v české lize. Vyzkoušeli jsme si věci ohledně zbytkové obrany, zejména směrem k evropským utkáním, abychom nebyli tak zranitelní po ztrátě, jako třeba předtím s Karlsruhe. Proto bylo jiné postavení hráčů. Některé prvky byly dobré, byli jsme mnohem bezpečnější dozadu, ale zase pak nejsme v dostatečném počtu vepředu. Na to jsme si trochu zvykali. Nyní máme čtyři pět dní, abychom se připravili na Barcelonu. Proto jsme chtěli vidět hráče ve čtyřce, hlavně v zakládání i v bránění.“
Jak moc se změní oproti Brannu základní sestava na Barcelonu?
„Uvidíme. Douděra dostal ve Španělsku teploty, vypadl z tréninku. Holeš zase cítil lehký problém ve stehně. Možná mohl hrát, ale nechtěli jsme to riskovat. Postavili jsme kostru týmu, ale určitě to není definitivní, že těchto jedenáct hráčů nastoupí ve středu. Myslím, že k nějaké změně dojde. Chtěli jsme v první partě vidět Hašioku, kdyby nebyl Holeš ani Douděra.“
Už máte v hlavě jen Barcelonu?
„Dneska už jo. Včera jsem sledoval zápas se Santanderem. S analytiky jsme si něco pouštěli, což doteď nebylo, protože jsme chtěli věnovat hráčům a nácvikům. Samozřejmě, Barcelonu známe, Raphinha a spol. Styl moc nemění, hrají to stejně.“
Potkáte nejlepší Barcelonu za hodně let dozadu?
„Určitě. Nebo jinak: mně se líbí nejvíc. Mám rád její přímočarost, pohyb. Nevím, jestli je úplně nejlepší, protože jsem hodně sledoval éru Xaviho, Iniesty a dalších. Ti byli absolutně nejlepší. Předtím jsem o ní četl jen knížky, protože záznamy z těch dob nejsou. (směje se) Současná Barcelona je však určitě nejkomplexnější a nejrychlejší směrem nahoru. Ofenzivní hráče mají fantastické, plus Lewandowski. Pomohl jim trenér Hansi Flick i celý realizák. Laicky řečeno se spojila španělská škola s německou precizností, disciplínou na hřišti a zároveň s kondicí. Za mě je to Barcelona s nejlepší kondicí, co jsem kdy viděl.“
Je pracovitější než Messiho Barcelona, kterou jste se Slavií potkal před šesti lety?
„To jednoznačně. Bude to úplně odlišný zápas už jen tím, jak chodí za obranu. I když to zase tak často nedělají, víc chodí po průnikových kolmicích po zemi, ale náběhy Raphinhy nebo krajních obránců jsou častější. Tehdy to takhle hrál jen Semedo a Dembélé, který proti nám nehrál. Teď jsou mnohem zodpovědnější v návratech pod míč. DNA si zachovali, ale hrají atletičtěji.“
Budete o to víc zvažovat sestavu? Po zápase s Brannem určitě povstalo téma Muhammeda Chama.
„Ano, je to téma. Musíme být komplexní. V ideálním světě musíme Barcelonu dobře přikrýt, dobře bránit, udělat jim zápas těžký, ale zároveň se udržet na balonu. Mo ukázal kvalitu, ale hlavně se zvedl pohybově. Byl to jeho jednoznačně nejlepší zápas, co se týče práce s prostorem a aktivity. Na druhou stranu je třeba brát v potaz, že soupeř prostřídal a Mo šel na druhou partu. Každopádně, co jsme na něm chtěli zlepšit, to ukázal. On je silný s míčem, to víme, ale taky si musí ubránit protihráče, co půjde do ofenzivy. Variantou určitě je.“
Vrátil se Oscar. Je to velká pomoc?
„Od té doby, co na podzim vypadl, jsme dostali dost gólů. I když to má i další důvody a souvislosti. Nicméně bez něj jsme udrželi jen jednou čisté konto. Proti Brannu zase bylo znát jeho fantastické čtení hry. On po ztrátě ihned myslí na to, aby balon získal zpátky, nebo byl okamžitě ve správném postavení. Unikátní jsou i jeho zkušenosti. Každý hráč má nastavení nějaké, někdo je víc dopředu, Osky myslí především na to, jak branku nedostat a dát do hry řád. Jsem rád, že je zpátky. Prodělal si dlouhé zranění, trochu záhadnější. V mých očích mu to trochu pomůže, dost trénoval s kondičními trenéry. Vždycky přijede na poslední chvíli z Afriky, ale tentokrát byl u nás. Prospělo mu to. Je takový osvalený, připravený na zátěž. Důležité je, aby zůstal zdravý. Pokud bude k dispozici, je to jenom dobře.“
Jak bude probíhat zužování kádru?
„Něco tušíme. Budeme brát v potaz spoustu věcí. Zatím jsme zdraví, na jaře nás nečeká tolik zápasů. Proto musíme myslet, aby kluci měli dostatečnou minutáž. Jedno jméno se odpojí v pondělí, u dalších uvidíme na konci týdne. Přiznám se, že příjemný dojem na mě udělal Kante. Hraje v pohybu, je technický, hodně koncentrovaný, soustředěný. Jednoduše má fotbalovou kvalitu, dobrý pohyb, akceleraci. Právě u něj to musíme hodně zvážit. Existují tři cesty. Buď ho poslat na hostování s poznatky, které načerpal, a v létě si ho stáhnout. Nebo si ho nechat v kádru a dát mu minutáž. Další možností je, že prostě zůstane ve Slavii, aby všechno poznal a pochopil. Definitivně se rozhodneme na konci příštího týdne po Barceloně.“
Pracujete ještě na nějakém příchodu?
„Už ne. Bavíme se o jménech, které bychom mohli získat teď, aby nám z trhu neutekli. Kdyby do mužstva někdo přišel teď, stalo by se tak jen v případě dlouhodobého zranění, nebo odchodu do zahraničí. Takhle jsem spokojený, výběr máme veliký.“
Koubek dorazil za slávisty
Návštěvu Plzně mají za sebou, v pátek se reprezentační ekipa přesunula do Marbelly za Slavií. Dopoledne si prošla přímořské letovisko, odpoledne těsně před čtvrtou hodinou dorazila na zápas s Brannem. Do začátku zápasu zbývalo už jen pár vteřin, když se začali přítomní diváci otáčet za sebe. Vzácná návštěva právě procházela za nimi. Jako první držitel Zlatého míče a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, následován hlavním trenérem Miroslavem Koubkem a technickým vedoucím mužstva Michalem Černým. Vstříc jim šel Jindřich Trpišovský, jehož angažmá u reprezentace bylo na spadnutí. Objal se s Nedvědem, pár vět prohodil s Koubkem a pak se odebral věnovat generálce. Reprezentační výprava po utkání odjela za slávisty do hotelu Westin La Quinta. V plánu byla společná večeře a mítink s hráči, kteří připadají v úvahu pro březnovou baráž o postup na mistrovství světa.