Generálka Slavie: ozbrojený Kušej, návrat Juráska i půlka Česka na tribuně
PŘÍMO Z MARBELLY | Dlouhé soustředění na jihu Španělska má Slavia za sebou, ve středu se vrátí na pódium Ligy mistrů domácím utkáním proti Barceloně. V generálce s Brann Bergen si potřebovala vyřídit dobrou náladu, a to se jí přes částečné obtíže povedlo. V závěru zápasu se jí povedla otočka z 0:1 a 2:1. Nejdůležitější události přibližuje deník Sport a web iSport.cz.
Kušej hlásí: půst skončil!
Kdo si vybaví poslední gólovou střelu Vasila Kušeje ve slávistickém dresu? Ano, proti Spartě. V derby zkraje října. Náramnou petardou dostal sešívané do vedení. Od té doby se však datuje jeho střelecký půst. Výkonnost šla dolů, technicky nadaný borec následně vypadl ze základní sestavy mistra. Ve Španělsku pečlivě pracoval na návratu formy. V generálce ukázal, že zdařile. Po báječném bochánku Chama se z voleje opřel do míče a srovnal na 1:1. Jestli se zase vmáčkne do základní sestavy, se uvidí v následujících dnech a týdnech.
4-4-2: zkouška na Barcu
Až v posledním zápase španělského soustředění si slávisté vyzkoušeli čtyřčlennou obranu. Plán byl zřejmý: takhle vyrazí na Barcelonu. Zprava nastoupil Hašioka, vedle něj dva stopeři Chaloupek se Zimou a zleva veterán Bořil. Mimochodem naprosto výtečný. Právě levá strana podpořená Sanyangem a taktéž skvělým Provodem byla mnohem aktivnější a živější. Veškeré nebezpečí pro norského oponenta šlo právě odtud. Tady ke změnám s největší pravděpodobností nedojde.
Premiéra Davida Juráska
Po zdlouhavém procesu vyvázání z kontraktu s Benfikou se David Jurásek připojil ke Slavii na začátku týdne. Obyčejným pohledem na tréninkovou jednotku bylo znát, jak je rád mezi svými bývalými kumpány. Na necelou půlhodinu naskočil i do utkání s Brannem. Minizápas vyhrál 2:0, což jistě zahřeje na duši. Přesto bylo znát, že bude potřebovat čas, aby se dostal zpátky do bývalé fazony. Realizační tým s ním počítá jako s číslem jedna na levou stranu. Chystá si ho na první ligový duel s Pardubicemi. Do Ligy mistrů naskočit nemůže, jelikož není na evropské soupisce.
Obrat v generálce
V lednu se nevyhrává titul ani žádná další trofej. Ve Španělsku šlo především o tom, aby se tým sladil, připravil na složitou pouť jarní částí sezony. Přesto nevyhrát ani jedno ze tří přípravných utkání by mohlo zanechat šrámy na sebevědomí sešívané party. Chmury nakonec rozhánět nemusí. Slavii se povedlo v posledních pěti minutách skóre otočit. Zásadní měrou se o to postaral dvěma náramnými asistencemi Muhhamed Cham. Rozdílový gól připravil Youssouphovi Mbodjimu.
Půlka Česka na tribuně
Generálku Slavie na jarní část si nenechala ujít řada hráčských agentů, ale také trenérů. V hledišti byl Radoslav Kováč, kouč Liberce. Podívat se přijel také olomoucký sportovní ředitel Pavel Hapal a těsně před utkáním dorazila také reprezentační výprava v čele s manažerem Pavlem Nedvědem a trenérem Miroslavem Koubkem. Až na druhý poločas dorazili asistenti - Jan Suchopárek a Jaroslav Plašil. Na tribuně sledovalo utkání zhruba patnáct fanoušků Slavie, kteří vážili dalekou cestu do Španělska.