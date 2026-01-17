Slavia rozhodla o dvou hráčích, které pustí na hostování. Zůstanou v Česku
Po návratu z herního kempu ve Španělsku se chystají očekávané škrty. Fotbalová Slavia podle informací deníku Sport a webu iSport nepočítá pro jarní část sezony s dvojicí hráčů Samuel Isife a Sahmkou Camara, kteří stráví nejméně půl roku na hostování.
Soupiska Slavie je našlapaná, proto bylo jasné, že brzy dojde k jejímu zeštíhlení. „Budeme brát v potaz spoustu věcí. Zatím jsme zdraví, na jaře nás nečeká tolik zápasů. Proto musíme myslet na to, aby kluci měli dostatečnou minutáž,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský po páteční generálce proti norskému celku Brann (2:1).
Podle redakčních zdrojů jde v první vlně o Isifeho s Camarou. Oba hráči absolvovali teprve první přípravu pod Trpišovského realizačním týmem. První z nich přestoupil do Slavie loni na začátku září, ale podzim dohrál v pražské Dukle. Nyní se pokusil vměstnat mezi pravé obránce Davida Douděru a Daikiho Hašioku.
Na soustředění v Marbelle naskočil do zápasů proti Basileji (3:4) a Karlsruhe (1:1), v obou případech zasáhl do druhého poločasu. Přesto bylo jasné, že uchytit se v kádru pro jaro nebude vůbec jednoduché.
Trenér Trpišovský prozradil v rozhovoru pro klubový web, v němž odpovídal na dotazy fanoušků, že Isife má už předdohodnuté hostování pro jaro. Podle informací deníku Sport by se měl připojit k Bohemians, kterým v zimě odešel z pravé strany Adam Kadlec do plzeňské Viktorie.
Dalším plánovaným odchodem má být Camara, byť naskočil zhruba na pětadvacet minut ještě do páteční generálky na Ligu mistrů proti norskému Brannu. Dohromady si zapsal v přípravě stejně jako Isife dva starty, chyběl v utkání proti Karlsruhe.
Slavia má na pozici stoperů velkou konkurenci. V kádru jsou Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Zima, Igoh Ogbu, Jan Bořil a Tomáš Vlček. Proto na Camaru nezbylo místo a 22letý obránce zamíří na další hostování do Karviné. Tam působil už v posledním roce po příchodu do Edenu. Za slezský tým odehrál dosud 32 soutěžních zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu