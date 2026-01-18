Hapal s Janotkou chtěli baníkovce, Brabec řekl NE. Kdo ještě má zájem a co další posily?
Teď už to téma není, Olomouc vyřešila střed pole dvěma příchody z Polska a jedním z Chorvatska, nicméně prvotní plány byly jiné. Sigma hledala posily i v Chance Lize, nejen v zahraničí. Kdo se jí zamlouval v Ostravě? A které kluby kromě Hanáků ještě sledují baníkovskou oporu? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Nejen zlínský Cletus Nombil. V hledáčku generálního sportovního manažera Pavla Hapala a trenéra Tomáše Janotky podle informací iSportu uvízl ostravský záložník Jiří Boula, jak zaznělo již v posledním dílu pořadu Liga naruby. Ve druhé polovině podzimu se na Andrově stadionu řešilo, kdo by měl do budoucna nahradit kapitána Radima Breiteho, jenž přestoupil do Artisu Brno, a vytvořit nadstandardní tandem s Michalem Beranem.
A právě Boula, jehož zná bývalý kouč Hapal výborně z úspěšného společného tříletého působení v Ostravě, nejdříve splňoval kritéria pro ostrou defenzivní šestku. Redakční zdroje se shodují na tom, že