Hapal s Janotkou chtěli baníkovce, Brabec řekl NE. Kdo ještě má zájem a co další posily?

Video placeholder
Tanec milionů v Sigmě, klokaní chmury, Grimaldo potřebuje show. Co Vorlický ve Zbrojovce? • Zdroj: iSport.cz
Olomoucký trenér Tomáš Janotka vede své svěřence
Generální sportovní manažer Sigmy Olomouc Pavel Hapal
Trenér Olomouce Tomáš Janotka během utkání se Spartou
Kouč Sigmy Tomáš Janotka po utkání proti Lechu
Pavel Hapal se po 25 letech vrací do Sigmy
Kouč Sigmy Tomáš Janotka po utkání proti Lechu
Michal Kvasnica
Chance Liga
Teď už to téma není, Olomouc vyřešila střed pole dvěma příchody z Polska a jedním z Chorvatska, nicméně prvotní plány byly jiné. Sigma hledala posily i v Chance Lize, nejen v zahraničí. Kdo se jí zamlouval v Ostravě? A které kluby kromě Hanáků ještě sledují baníkovskou oporu? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>

Nejen zlínský Cletus Nombil. V hledáčku generálního sportovního manažera Pavla Hapala a trenéra Tomáše Janotky podle informací iSportu uvízl ostravský záložník Jiří Boula, jak zaznělo již v posledním dílu pořadu Liga naruby. Ve druhé polovině podzimu se na Andrově stadionu řešilo, kdo by měl do budoucna nahradit kapitána Radima Breiteho, jenž přestoupil do Artisu Brno, a vytvořit nadstandardní tandem s Michalem Beranem.

A právě Boula, jehož zná bývalý kouč Hapal výborně z úspěšného společného tříletého působení v Ostravě, nejdříve splňoval kritéria pro ostrou defenzivní šestku. Redakční zdroje se shodují na tom, že

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

